Donnerstag, 15.01.2026
Strategischer Schachzug: Germanium Mining sichert sich massives Flächenpotenzial im Kampf um die High-Tech-Vorherrschaft
15.01.2026 06:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. Januar

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. Januar 

=== 
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: 2,50% 
     zuvor:  2,50% 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember 
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q 
  07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember 
  08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November 
*** 08:00 GB/BIP Monat November 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj 
     zuvor:  -0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj 
     Drei-Monats-Rate 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vq 
     zuvor:  -0,1% gg Vq/+1,1% gg Vj 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz November 
     PROGNOSE: -20,4 Mrd GBP 
     zuvor:  -22,2 Mrd GBP 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion November 
     PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+0,4% gg Vj 
     zuvor:  +1,1% gg Vm/-0,8% gg Vj 
*** 09:55 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025 (10:00 PK) 
     preisbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vj 
     zuvor:  -0,5% gg Vj 
     preis- und kalenderbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -0,5% gg Vj 
*** 10:00 BE/EZB-Vizepräsident De Guidos, Meinungsaustausch mit Wirtschafts- 
     und Währungsausschuss des EP zu Vereinfachung der Bankenaufsicht 
*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz November 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion November 
     Eurozone 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,8% gg Vm/+2,0% gg Vj 
  12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q 
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q 
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 215.000 
     zuvor:  208.000 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November 
     Importpreise 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm 
     September: 0,0% gg Vm 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar 
     PROGNOSE: -4,5 
     zuvor:  -10,2 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar 
     PROGNOSE: +1,0 
     zuvor:  -3,9 
*** 14:35 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Metro Atlanta Chamber 
     board of directors meeting 
*** 15:15 US/Fed-Gouverneur Barr, Teilnahme an Panel zu Stablecoins 
*** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede im Economic Club of Kansas City 
 
***   - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei VBA/VA Chamber Financial Forecast event 
===

