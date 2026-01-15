Der Übernahmehunger der Pharma- und großen Biotech-Konzerne ist enorm. Milliardenbeträge stehen bereit, Pipeline-Lücken werden immer drängender - der Bieterwettkampf ist eröffnet. Bereits im noch jungen Jahr 2026 kam es zu ersten spektakulären Deals. DER AKTIONÄR beleuchtet die treibenden Kräfte hinter der neuen M&A-Welle und zeigt, welche Unternehmen ins Übernahme-Fadenkreuz geraten könnten. Für Anleger eröffnen sich hier hochspannende Renditechancen.Der Biotech-Sektor steuert auf ein Übernahmejahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
