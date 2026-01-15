DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRÖNLAND - Der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Thomas Erndl (CSU), hat den Einsatz eines Bundeswehr-Erkundungsteams in Grönland begrüßt. Erndl sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Es ist richtig, dass Deutschland schnell auf die Einladung der dänischen Regierung reagiert und erkundet, wie der dänische Ausbau der Sicherheitsstrukturen um Grönland unterstützt werden kann". Der Verteidigungsexperte fügte hinzu: "Damit zeigen die Europäer einerseits, dass sie die Sicherheitsbedenken der USA adressieren, und andererseits, dass jede nicht abgesprochene Aktion des US-Präsidenten eine unmögliche Situation hervorrufen würde." Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sara Nanni, sagte den Funke-Zeitungen: "Deutschland muss selbstverständlich dabei sein, wenn sich Dänemark in diesen schweren Stunden symbolischen Beistand wünscht." Als einen solchen symbolischen Beistand müsse man die Teilnahme an der dänisch geführten Übung "Operation Arctic Endurance" verstehen. (Funke Mediengruppe)

