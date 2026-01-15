EQS-News: TetraScience / Schlagwort(e): Personalie

TetraScience ernennt Matt Studney zum Chief Customer Officer und signalisiert damit einen Wandel in der Branche hin zu plattformbasierter wissenschaftlicher KI



15.01.2026 / 07:05 CET/CEST

24-jähriger Merck-Veteran und ehemaliger SVP of R&D IT wechselt zu TetraScience, um die Industrialisierung wissenschaftlicher Daten und KI in der Biopharma-Branche voranzutreiben BOSTON, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- TetraScience , das Unternehmen für wissenschaftliche Daten und KI, gab heute die Ernennung von Matt Studney zum Chief Customer Officer bekannt. Studney ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Entwicklung sowie Technologie mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung an der Schnittstelle von Wissenschaft, Daten und Ingenieurwesen. Zuletzt war Studney als Senior Vice President of R&D IT and Key Partnerships bei Merck tätig, wo er die groß angelegte Modernisierung von wissenschaftlichen, Labor- und Entwicklungsplattformen leitete und dazu beitrug, die Daten-, Cloud- und KI-Kapazitäten über das gesamte F&E-Kontinuum hinweg zu skalieren. Seine Arbeit ermöglichte schnellere wissenschaftliche Entscheidungen, verbesserte Reproduzierbarkeit und widerstandsfähigere digitale Grundlagen für über 18.000 Wissenschaftler und Forscher weltweit. Studneys Entscheidung, zu TetraScience zu wechseln, spiegelt einen umfassenderen Wendepunkt in der Biopharma-Branche wider. Da die wissenschaftliche Komplexität zunimmt und KI zu einem zentralen Wettbewerbsvorteil wird, ersetzen plattformbasierte Ansätze für wissenschaftliche Daten und KI zunehmend maßgeschneiderte, projektbezogene Lösungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Fertigung. "Matt hat die Grenzen handwerklicher Ansätze für wissenschaftliche Daten und KI aus erster Hand erlebt", sagte Patrick Grady, Mitbegründer und CEO von TetraScience. "Sein Wechsel zu TetraScience signalisiert, dass sich der Schwerpunkt verlagert - weg von maßgeschneiderten internen Bemühungen hin zu gemeinsamen Plattformen, die speziell dafür entwickelt wurden, wissenschaftliche Intelligenz dauerhaft, kumulativ und skalierbar zu machen." "Matt ist ein operativer Leiter von Weltklasse mit beispielloser Glaubwürdigkeit und Beziehungen innerhalb der Pharmaindustrie. Seine Ernennung ist eine sichere und vertrauenswürdige Wahl für Pharmaunternehmen, die mit TetraScience bei ihrer Transformation im Bereich wissenschaftliche Daten und KI zusammenarbeiten möchten", fügte Grady hinzu. Bei Merck konzipierte, etablierte und leitete Studney strategische Partnerschaften mit AWS, Accenture, Veeva, NVIDIA, BCG X und QuantumBlack und überwachte gleichzeitig die Modernisierung der Labor-, klinischen und Fertigungstechnologien. Seine Initiativen trugen dazu bei, die Forschungszyklen um 33 % zu verkürzen, die Einreichung von Zulassungsanträgen um bis zu vier Wochen zu beschleunigen und innerhalb der ersten sechs Monate eines mehrjährigen Optimierungsprogramms Einsparungen in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar zu erzielen. "Im Laufe meiner Karriere in einem der komplexesten Pharmaunternehmen der Welt habe ich aus erster Hand gesehen, was funktioniert - und was nicht -, wenn man versucht, wissenschaftliche Intelligenz in der globalen Pharmaindustrie zu skalieren", sagte Studney. "Das Zeitalter der KI macht deutlich, dass eine echte Transformation heute eine grundlegend neue architektonische Grundlage erfordert. Wissenschaftliche Intelligenz kann nicht auf fragmentierten Daten oder maßgeschneiderten Arbeitsabläufen skaliert werden. TetraScience hat die Plattform geschaffen, die erforderlich ist, um wissenschaftliche Daten zu industrialisieren und das Lernen im gesamten Unternehmen kumulativ zu gestalten. Patricks langjährige Vision für wissenschaftliche KI in Verbindung mit den fundierten technischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten des Unternehmens macht deutlich, dass TetraScience der natürliche Vorreiter dieser nächsten Phase der Branche ist." Studney ist eine anerkannte Stimme der Branche in globalen Technologie- und Biopharma-Führungsforen und berät Unternehmen zu KI-Implementierung, Plattformstrategie und Partnerschafts-Governance. Bei TetraScience wird er eng mit Biopharma-Kunden zusammenarbeiten, um ihnen dabei zu helfen, über die projektbezogene Modernisierung hinaus zu einer gemeinsamen wissenschaftlichen Daten- und KI-Plattform zu gelangen, und sie bei den organisatorischen und operativen Veränderungen, die dieser Übergang erfordert, Seite an Seite begleiten. Durch das Sciborg-Modell von TetraScience ist es seine Aufgabe, die Plattformarchitektur in eine dauerhafte Akzeptanz und messbare wissenschaftliche, operative und wirtschaftliche Ergebnisse in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Fertigung umzusetzen. Informationen zu TetraScience TetraScience ist ein Unternehmen für wissenschaftliche Daten und KI, das Tetra OS entwickelt, das Betriebssystem für wissenschaftliche Intelligenz. Tetra OS integriert Scientific Data Foundry, Scientific Use Case Factory, Tetra AI und Sciborgs in einer einzigen KI-nativen Plattform. Zusammen verwandeln diese Funktionen fragmentierte wissenschaftliche Daten und Arbeitsabläufe in kontrollierte, wiederverwendbare und sich ergänzende Intelligenz in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Fertigung. TetraScience genießt das Vertrauen führender Biopharma-Unternehmen und Ökosystempartner wie NVIDIA, Databricks, Snowflake, Google und Microsoft.NVIDIA, Databricks, Snowflake, Google und Microsoft. Weitere Informationen finden Sie unter tetrascience.com. Medienkontakt: pr@tetrascience.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2749538/tetrascience_logo_logo_color_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tetrascience-ernennt-matt-studney-zum-chief-customer-officer-und-signalisiert-damit-einen-wandel-in-der-branche-hin-zu-plattformbasierter-wissenschaftlicher-ki-302661287.html



