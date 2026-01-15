EQS-News: CapaSystems A/S / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die in Europa entwickelte Plattform konsolidiert Endpunktoperationen in einer einzigen Betriebsebene für moderne IT-Teams KOPENHAGEN, Dänemark, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- CapaSystems A/S, ein europäischer Marktführer im Bereich Endpunktmanagement und Cybersicherheitsinnovationen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, gab heute die Einführung von CapaOne (www.capaone.com ) bekannt, einer vollständig integrierten, cloud-nativen Endpunktmanagement-Plattform, die entwickelt wurde, um Microsoft Intune zu erweitern und zu vervollständigen. CapaOne wurde entwickelt, um die europäischen Anforderungen an Datenhoheit und Compliance zu erfüllen. Es vereinfacht moderne IT-Abläufe, indem es Patching, Treibermanagement, Schwachstellenbehandlung, Asset-Transparenz, Verwaltung mobiler Geräte und privilegierte Zugriffskontrolle in einer einzigen, intuitiven Plattform zusammenfasst. Durch die Konsolidierung kritischer Endpunktfunktionen in einer einzigen Betriebsebene ermöglicht CapaOne IT-Teams, die Anzahl der Tools zu reduzieren, die Sicherheitslage zu stärken und die Gesamtbetriebskosten zu senken, während sie gleichzeitig IT in großem Maßstab bereitstellen können. Martin Søndergaard, CEO von CapaSystems, sagte: "Endpunktmanagement ist zu einem Eckpfeiler der modernen Cybersicherheit geworden. Da Unternehmen mit zunehmenden Cyberbedrohungen und wachsendem regulatorischem Druck konfrontiert sind, benötigen sie vollständige Transparenz und Kontrolle darüber, wer auf ihre Daten zugreift. CapaOne wurde in Dänemark entwickelt und wird in Europa gehostet, sodass globale Unternehmen darauf vertrauen können, dass ihre Geräte, Daten und Mitarbeiter durch europäische Rechtsvorschriften wie die DSGVO und NIS2 geschützt sind. CapaOne wurde als Ergänzung zu Microsoft Intune entwickelt und bietet Unternehmen einen klaren Vorteil bei der Erweiterung ihrer Microsoft-Strategie bei gleichzeitiger Reduzierung von Komplexität und Risiken." Seit Jahrzehnten unterstützt die bewährte On-Premises-Lösung CapaInstaller von CapaSystems Tausende von IT-Fachleuten bei der Verwaltung globaler Endpunktoperationen. CapaOne baut auf dieser 30-jährigen Grundlage auf und bietet vertrauenswürdige Endpunkt-Expertise in einer modernen, cloudbasierten Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, in der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft von heute sicher und effizient zu arbeiten. Die neue Markenidentität von CapaOne spiegelt das starke Erbe des Unternehmens wider und signalisiert gleichzeitig die nächste Phase des Wachstums und der Innovation im Bereich Endpunktmanagement. Weitere Informationen finden Sie unter www.capaone.com . Informationen zu CapaOne CapaOne ist eine cloudbasierte SaaS-Plattform, die Microsoft Intune erweitert und ergänzt und IT-Teams eine intelligentere Möglichkeit bietet, Endgeräte in Microsoft-, Android- und Apple-Umgebungen zu verwalten. Durch die Konsolidierung der Endgeräteverwaltung in einer einzigen Lösung reduziert CapaOne die Anzahl der Tools, vereinfacht den Betrieb und senkt die Gesamtbetriebskosten. CapaOne wurde in Dänemark entwickelt und wird in Europa gehostet. Die Plattform entspricht vollständig den europäischen Datenschutz- und Compliance-Standards. CapaOne gehört zu CapaSystems A/S, einem europäischen Marktführer im Bereich Endpunktmanagement und Cybersicherheitsinnovationen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. ( www.capaone.com ) Medienkontakt

Rikke Borup

media@capasystems.com

+45 70 10 70 55 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860566/CapaSystems_CapaOne.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2860565/CapaOne_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/capasystems-stellt-capaone-vor-eine-cloudbasierte-einheitliche-endpunktmanagement-plattform-zur-erweiterung-von-microsoft-intune-302661409.html



