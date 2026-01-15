© Foto: OpenAIGold Royalty kauft Lizenzgebühren (NSR) an der Borborema-Mine von Dundee. Das Unternehmen erhält 30 Millionen US-Dollar plus Aktien zur Finanzierung neuer Projekte.Wie Gold Royalty am Mittwoch bekanntgab, hat sich das Unternehmen mit Dundee auf den Erwerb einer zusätzlichen Net Smelter Royalty (NSR) für die Goldmine Borborema in Brasilien für 45 Millionen US-Dollar geeinigt. Die Net Smelter Royalty ist ein prozentualer Anteil der Einnahmen, die ein Minenbetreiber aus dem Verkauf von Mineralien erzielt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, soll die Transaktion vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich im Januar abgeschlossen werden. Jonathan Goodman, CEO von …Den vollständigen Artikel lesen
