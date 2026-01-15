The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2026
ISIN Name
XS1254119750 RWE AG NRA 15/75
DE000DK0GJL7 DEKA STUFENZINS ANL 16/26
XS1346652891 CHILE 16/26
US05578BAT35 BPCE 21/26 MTN REGS
XS2274957237 WESTWOOD GR. 21/26 MTN
US78016EZP59 ROYAL BK CDA 21/26 FLR
CH0506071387 VALIANT BANK 21/26
US78016EZM29 ROYAL BK CDA 21/26 MTN
DE000DK0YUA0 DEKA NK FESTZINS 21/26
XS2577127884 A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN
US06051GLE79 BK AMERICA 23/27 FLR
US676167CH05 OEKB 23/26 MTN
XS2574890195 EBRD 23/35 ZO
DE000HLB47R0 LB.HESS.THR.CARRARA04V/23
XS2742659738 FEDERAT.CAISS 24/26 FLR
XS2027946610 AROUNDTOWN 19/UND FLR
DE000BLB6JB7 BAY.LDSBK.OPF.16/26
DE000HVB2YY9 UC-HVB CRLNFI 26
DE000HVB2YX1 UC-HVB CRLNFI 26 DAIN
XS2284253973 XINGCHENGBVI 21/26 MTN
DE000HVB30F0 UC-HVB CRLNFI 26 CL
XS1799545329 DRAGADOS 18/26 MTN
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INS.16/46 FLR
DE000DZ1J451 DZ BANK IS.14/26 A347
XS2289128162 KOMERCNI BK 21/26
ES0865936019 ABANCA 21/UND. FLR
XS2127864622 ZHEJ.EXPRESS 21/26 CV
XS2247703080 CH.HU.HK.T.M 21/26
XS2434791690 CTP 22/26 MTN
XS2434710799 NATL GRID NA 22/26 MTN
XS2434818139 EBRD 22/34 ZO MTN
XS2281795075 CH.CIND.20 I 21/26 MTN
LU0138075311 FTIF-TEMP.EUR.SMC A INVESTMENT
DE0008474313 SEB ZINSGLOBAL INVESTMENT
LU0188151095 FTIF-TEMP.EUR.SMC NAC INVESTMENT
