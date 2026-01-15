EQS-News: Instone Real Estate Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Instone Group erreicht Verkaufsziel 2025; deutlicher Anstieg des Verkaufsvolumens auf über 500 Millionen Euro



15.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Instone Group erreicht Verkaufsziel 2025; deutlicher Anstieg des Verkaufsvolumens auf über 500 Millionen Euro Mit einer starken Entwicklung im Schlussquartal hat die Instone Group nach vorläufigen Berechnungen das Verkaufsvolumen im Jahr 2025 um über 50 Prozent auf mehr als 500 Millionen Euro gesteigert.

Verkaufsziel für das Gesamtjahr 2025 von mindestens 500 Millionen Euro wurde somit erreicht.

Mehrere institutionelle Verkäufe mit einem Volumen von rund 140 Millionen Euro im vierten Quartal haben dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Verkauf an private Kapitalanleger bleibt dank der attraktiven Förderkonditionen des Wachstumschancengesetzes der zentrale Wachstumstreiber.

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 für den 17. März 2026 geplant. Essen, 15. Januar 2026: Instone Real Estate Group SE ("Instone Group") hat auf Basis des vorläufigen Ergebnisses das Verkaufsziel für das Jahr 2025 erreicht. Mit einem besonders starken Schlussquartal konnte für das Gesamtjahr 2025 ein Verkaufsvolumen von über 500 Millionen Euro erreicht werden. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2024: 330 Millionen Euro) von über 50 Prozent. Damit bekräftigt das Unternehmen seine konsequente Rückkehr auf den Wachstumspfad. Das Verkaufsvolumen im Schlussquartal lag bei über 270 Millionen Euro und markierte damit das mit Abstand stärkste Quartal nach Ausbruch der Krise. Einen wesentlichen Anteil dabei hatten mehrere institutionelle Verkäufe mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt rund 140 Millionen Euro. Die institutionellen Transaktionen im vierten Quartal verteilten sich auf Metropolregionen wie München, Stuttgart, Leipzig und Frankfurt. Das Käuferspektrum umfasst dabei auch unterschiedliche Kundengruppen wie einen Finanzinvestor, eine kommunale Wohnungsgesellschaft, eine Fondsgesellschaft und eine Genossenschaft. Die Instone Group sieht dies als ein deutliches Zeichen dafür, dass sich auch die institutionelle Nachfrage zunehmend erholt. Der wesentliche Wachstumsmotor bleibt aktuell jedoch die Nachfrage der privaten Kapitalanleger. Die steuerlichen Anreize des Wachstumschancengesetzes schaffen sehr attraktive Rahmenbedingungen und Renditepotenziale für private Investitionen in klimafreundliche Neubauwohnungen. Die Instone Group hat ihre Produktpalette optimal auf diese attraktiven Förderbedingungen ausgerichtet, so dass die Vertriebsstarts im Jahr 2025 insgesamt sehr gut vom Markt aufgenommen wurden, was zu einer starken Nachfrage führte. Im Schlussquartal wurden im Einzelvertrieb 219 Wohnungen mit einem Verkaufsvolumen von über 130 Millionen Euro erfolgreich veräußert. Für das laufende Jahr 2026 plant die Instone Group die Anzahl der Vertriebsstarts nochmals deutlich zu erhöhen. Das positive Momentum sowohl bei privaten Kapitalanlegern als auch bei institutionellen Investoren stimmt das Unternehmen zuversichtlich für die weitere Entwicklung im Vertrieb. "Die starke Nachfrage im vierten Quartal 2025 bestärkt uns in der Erwartung, dass sich die Markterholung weiter fortsetzt. Auch mit unseren deutlich steigenden Investitionen in neue Grundstücke stellen wir wieder die Weichen für eine Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum", sagt Kruno Crepulja, CEO der Instone Real Estate Group SE Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 einschließlich der Prognose für 2026 ist für den 17. März 2026 geplant.



Über Instone Real Estate Group SE (Instone Group) Die Instone Group ist einer der führenden Wohnentwickler Deutschlands und im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. Seit 1991 entwickeln wir bundesweit zukunftsfähige und nachhaltige Stadtquartiere mit Miet- und Eigentumswohnungen - für ein langfristig gutes Leben in den Metropolregionen Deutschlands. Unsere vielfältigen Fachkompetenzen erzielen in Verbindung mit effizienten Prozessen und einem soliden finanziellen Fundament echte Mehrwerte für unsere Stakeholder in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. So übernehmen wir Verantwortung für eines der dringlichsten gesellschaftlichen Themen unserer Zeit - der Schaffung von bedarfsgerechtem und lebenswertem Wohnraum. Bundesweit sind 414 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 30. September 2025 umfasste das Projektportfolio 46 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 7,1 Milliarden Euro und über 14.000 Wohneinheiten. www.instone-group.de

Investor Relations Burkhard Sawazki Grugaplatz 2-4, 45131 Essen Tel.: +49 (0)201 45355-137 E-Mail: burkhard.sawazki@instone.de

Presse Franziska Jenkel

Chausseestr. 111, 10115 Berlin

Tel. +49 (0)30/6109102-36

E-Mail: presse@instone.de



