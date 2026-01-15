Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -
ALDI setzt als Erfinder des Discounts ein weiteres starkes Zeichen für seine Kundinnen und Kunden: Nach zwei Preissenkungen bei Grundnahrungsmitteln zum Jahresbeginn folgt nun die dritte dauerhafte Preissenkung im Januar. Dabei werden zahlreiche Artikel aus unterschiedlichen Warengruppen dauerhaft günstiger, darunter Kartoffel- und Kaffeeprodukte.
Damit unterstreicht ALDI erneut seine Rolle als Preisführer im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und gibt Kostenvorteile konsequent an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Auf den ALDI Preis ist immer Verlass.
Folgende Produkte werden ab dem 15. Januar in allen rund 4.200 ALDI Filialen um bis zu 76 Cent dauerhaft günstiger:
- BARISSIMO Instant Kaffee in den Sorten Classic und Mild, 200 Gramm für nur 5,49 Euro statt 5,99 Euro (-50 Cent)
- BARISSIMO Instant Kaffee Gold entkoffeiniert, 100 Gramm für nur 3,49 Euro statt 3,89 Euro (-40 Cent), nur bei ALDI Nord
- BARISSIMO Instant Kaffee Gold entkoffeiniert, 200 Gramm für nur 6,99 Euro statt 7,75 Euro (-76 Cent), nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Instant Kaffee Gold, 100 Gramm für nur 2,99 Euro statt 3,15 Euro (-16 Cent), nur bei ALDI Nord
- BARISSIMO Instant Kaffee Gold, 200 Gramm für nur 5,99 Euro statt 6,29 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI SÜD
- SPEISEZEIT Süßkartoffel Pommes tiefgekühlt, 500 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-30 Cent)
- LANDFREUDE Kartoffel Püree, 510 Gramm für nur 1,75 Euro statt 1,89 Euro (-14 Cent), nur bei ALDI Nord
- LANDFREUDE Kartoffel Püree, 345 Gramm für nur 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD
- LANDFREUNDE Knödel im Kochbeutel, 200 Gramm für nur 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent)
- SPEISEZEIT Kartoffeltaschen, 600 Gramm für nur 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-10 Cent)
- ALL SEASONS/KING'S CROWN Sonnenmais, 3x 212 Milliliter für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- ALL SEASONS/KING'S CROWN Gemüsemais, 425 Milliliter für nur 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent)
- JACK'S FARM Schnitzel-Sortiment, tiefgekühlt, 500 Gramm für nur 4,49 Euro statt 4,79 Euro (-30 Cent)
- JACK'S FARM Mini-Knusperschnitzel/Cordon Bleu, tiefgefroren, 400 Gramm für nur 3,79 Euro statt 3,99 Euro (-20 Cent)
Pressekontakt:
presse@aldi-nord.de
presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6196591
