ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 15
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/01/14
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|22262861.0000
|3.8886
|2026/01/14
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|13708091.0000
|8.0382
|2026/01/14
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21258122.0000
|5.9573
|2026/01/14
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.3406
|2026/01/14
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.4168
|2026/01/14
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|11646665.0000
|6.0582
|2026/01/14
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|41489030.0000
|8.739
|2026/01/14
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|32877602.0000
|10.8686
|2026/01/14
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|8732029.0000
|6.1014
|2026/01/14
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|1705358.0000
|5.5699
