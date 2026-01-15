Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, January 15
15 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
14 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
40,000
Highest price paid per share (pence per share):
747.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
736.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
741.80p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,171,724 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,138,680 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,284,448 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
138
743.5
14/01/2026 08:04:12
00508790069TRLO1.1.1
XLON
31
743
14/01/2026 08:06:41
00508791217TRLO1.1.1
CHIX
128
741
14/01/2026 08:07:30
00508791544TRLO1.1.1
XLON
12
739.5
14/01/2026 08:15:16
00508794164TRLO1.1.1
XLON
142
739.5
14/01/2026 08:15:16
00508794165TRLO1.1.1
XLON
14
740
14/01/2026 08:26:26
00508797108TRLO1.1.1
TRQX
162
739
14/01/2026 08:35:00
00508799033TRLO1.1.1
XLON
32
739
14/01/2026 08:40:06
00508800064TRLO1.1.1
CHIX
12
741
14/01/2026 08:57:27
00508803627TRLO1.1.1
CHIX
15
741
14/01/2026 08:57:27
00508803628TRLO1.1.1
TRQX
25
741
14/01/2026 08:57:27
00508803629TRLO1.1.1
CHIX
284
741
14/01/2026 08:57:27
00508803630TRLO1.1.1
XLON
268
741.5
14/01/2026 08:59:22
00508804068TRLO1.1.1
XLON
29
741
14/01/2026 09:00:05
00508804207TRLO1.1.1
CHIX
62
740
14/01/2026 09:00:52
00508804369TRLO1.1.1
BATE
62
740
14/01/2026 09:00:52
00508804370TRLO1.1.1
BATE
15
740.5
14/01/2026 09:01:05
00508804410TRLO1.1.1
TRQX
10
736
14/01/2026 09:02:45
00508804720TRLO1.1.1
AQXE
2
736
14/01/2026 09:02:45
00508804721TRLO1.1.1
AQXE
198
737
14/01/2026 09:04:33
00508805121TRLO1.1.1
XLON
7
736
14/01/2026 09:08:20
00508805905TRLO1.1.1
AQXE
8
736
14/01/2026 09:08:20
00508805906TRLO1.1.1
AQXE
7
740
14/01/2026 09:08:57
00508806028TRLO1.1.1
BATE
55
740
14/01/2026 09:08:57
00508806029TRLO1.1.1
BATE
136
736
14/01/2026 09:08:58
00508806031TRLO1.1.1
XLON
26
736
14/01/2026 09:09:06
00508806062TRLO1.1.1
XLON
15
737
14/01/2026 09:12:28
00508806704TRLO1.1.1
TRQX
7
738
14/01/2026 09:16:27
00508807365TRLO1.1.1
CHIX
31
738
14/01/2026 09:16:27
00508807364TRLO1.1.1
CHIX
184
738
14/01/2026 09:16:27
00508807366TRLO1.1.1
XLON
9
736.5
14/01/2026 09:20:12
00508808162TRLO1.1.1
AQXE
64
736.5
14/01/2026 09:20:12
00508808163TRLO1.1.1
BATE
135
737
14/01/2026 09:22:04
00508808572TRLO1.1.1
XLON
11
738
14/01/2026 09:25:57
00508809288TRLO1.1.1
TRQX
10
738
14/01/2026 09:36:41
00508811505TRLO1.1.1
AQXE
14
738
14/01/2026 09:36:41
00508811509TRLO1.1.1
TRQX
36
738
14/01/2026 09:36:41
00508811507TRLO1.1.1
CHIX
37
738
14/01/2026 09:36:41
00508811506TRLO1.1.1
CHIX
310
738
14/01/2026 09:36:41
00508811508TRLO1.1.1
XLON
58
737
14/01/2026 09:36:46
00508811528TRLO1.1.1
BATE
120
736.5
14/01/2026 09:38:58
00508812110TRLO1.1.1
XLON
62
737
14/01/2026 09:40:14
00508812474TRLO1.1.1
BATE
33
740
14/01/2026 09:46:46
00508814372TRLO1.1.1
CHIX
235
739
14/01/2026 09:48:00
00508814932TRLO1.1.1
XLON
13
740
14/01/2026 09:48:00
00508814931TRLO1.1.1
TRQX
10
739
14/01/2026 09:48:01
00508814938TRLO1.1.1
AQXE
33
740.5
14/01/2026 10:09:27
00508821167TRLO1.1.1
CHIX
15
741
14/01/2026 10:27:05
00508826126TRLO1.1.1
CHIX
24
741
14/01/2026 10:27:05
00508826127TRLO1.1.1
CHIX
260
740.5
14/01/2026 10:27:18
00508826171TRLO1.1.1
XLON
54
740.5
14/01/2026 10:27:18
00508826172TRLO1.1.1
XLON
126
740.5
14/01/2026 10:27:18
00508826173TRLO1.1.1
XLON
14
740.5
14/01/2026 10:27:18
00508826175TRLO1.1.1
XLON
214
740.5
14/01/2026 10:27:18
00508826174TRLO1.1.1
XLON
65
739.5
14/01/2026 10:27:18
00508826178TRLO1.1.1
BATE
154
740.5
14/01/2026 10:27:18
00508826177TRLO1.1.1
XLON
340
740.5
14/01/2026 10:27:18
00508826176TRLO1.1.1
XLON
54
739.5
14/01/2026 10:27:18
00508826179TRLO1.1.1
BATE
57
739.5
14/01/2026 10:27:18
00508826180TRLO1.1.1
BATE
14
739.5
14/01/2026 10:27:18
00508826182TRLO1.1.1
TRQX
15
739.5
14/01/2026 10:27:18
00508826183TRLO1.1.1
TRQX
77
739.5
14/01/2026 10:27:18
00508826181TRLO1.1.1
BATE
14
739.5
14/01/2026 10:27:18
00508826184TRLO1.1.1
TRQX
10
740.5
14/01/2026 10:27:18
00508826188TRLO1.1.1
AQXE
14
740.5
14/01/2026 10:27:18
00508826189TRLO1.1.1
AQXE
11
740.5
14/01/2026 10:27:18
00508826190TRLO1.1.1
AQXE
23
738
14/01/2026 10:27:31
00508826255TRLO1.1.1
CHIX
9
741.5
14/01/2026 10:29:43
00508826774TRLO1.1.1
CHIX
19
741.5
14/01/2026 10:29:43
00508826773TRLO1.1.1
CHIX
37
741.5
14/01/2026 10:30:50
00508827069TRLO1.1.1
XLON
52
741.5
14/01/2026 10:30:50
00508827067TRLO1.1.1
XLON
109
741.5
14/01/2026 10:30:50
00508827068TRLO1.1.1
XLON
22
741.5
14/01/2026 10:39:33
00508829221TRLO1.1.1
CHIX
86
741.5
14/01/2026 10:42:42
00508830020TRLO1.1.1
BATE
10
741.5
14/01/2026 10:48:21
00508831370TRLO1.1.1
AQXE
10
741.5
14/01/2026 10:48:21
00508831371TRLO1.1.1
AQXE
17
741.5
14/01/2026 10:48:21
00508831373TRLO1.1.1
CHIX
22
741.5
14/01/2026 10:48:21
00508831372TRLO1.1.1
CHIX
340
741.5
14/01/2026 10:48:22
00508831382TRLO1.1.1
XLON
15
741
14/01/2026 10:48:22
00508831383TRLO1.1.1
TRQX
340
740.5
14/01/2026 10:48:28
00508831402TRLO1.1.1
XLON
60
740
14/01/2026 10:50:21
00508831849TRLO1.1.1
BATE
16
741
14/01/2026 10:50:36
00508831943TRLO1.1.1
TRQX
7
740.5
14/01/2026 10:50:55
00508832040TRLO1.1.1
XLON
54
740.5
14/01/2026 10:50:55
00508832041TRLO1.1.1
XLON
88
740.5
14/01/2026 10:50:55
00508832039TRLO1.1.1
XLON
29
740.5
14/01/2026 10:50:56
00508832044TRLO1.1.1
XLON
19
740.5
14/01/2026 10:54:43
00508833195TRLO1.1.1
XLON
19
740.5
14/01/2026 10:55:04
00508833304TRLO1.1.1
CHIX
16
741
14/01/2026 10:55:45
00508833523TRLO1.1.1
TRQX
437
741
14/01/2026 11:01:52
00508835272TRLO1.1.1
XLON
13
741
14/01/2026 11:01:55
00508835287TRLO1.1.1
TRQX
1
741
14/01/2026 11:03:11
00508835523TRLO1.1.1
BATE
39
741.5
14/01/2026 11:04:40
00508835818TRLO1.1.1
CHIX
37
741.5
14/01/2026 11:04:40
00508835819TRLO1.1.1
CHIX
10
740.5
14/01/2026 11:05:40
00508836016TRLO1.1.1
AQXE
10
740.5
14/01/2026 11:05:40
00508836017TRLO1.1.1
AQXE
90
740.5
14/01/2026 11:05:40
00508836018TRLO1.1.1
BATE
186
741
14/01/2026 11:05:40
00508836019TRLO1.1.1
XLON
10
740.5
14/01/2026 11:08:22
00508836515TRLO1.1.1
AQXE
79
740.5
14/01/2026 11:10:29
00508836859TRLO1.1.1
BATE
15
740.5
14/01/2026 11:10:37
00508836894TRLO1.1.1
TRQX
136
740
14/01/2026 11:10:44
00508836914TRLO1.1.1
XLON
4
740
14/01/2026 11:10:49
00508836917TRLO1.1.1
XLON
142
740
14/01/2026 11:13:21
00508837467TRLO1.1.1
XLON
42
739.5
14/01/2026 11:15:20
00508837876TRLO1.1.1
XLON
60
739.5
14/01/2026 11:15:20
00508837877TRLO1.1.1
XLON
14
740
14/01/2026 11:15:20
00508837878TRLO1.1.1
XLON
34
740
14/01/2026 11:15:25
00508837886TRLO1.1.1
CHIX
64
740.5
14/01/2026 11:15:29
00508837907TRLO1.1.1
BATE
10
741.5
14/01/2026 11:16:55
00508838420TRLO1.1.1
AQXE
39
741.5
14/01/2026 11:27:12
00508840579TRLO1.1.1
CHIX
133
741
14/01/2026 11:27:13
00508840596TRLO1.1.1
XLON
140
739
14/01/2026 11:32:00
00508841604TRLO1.1.1
XLON
172
742
14/01/2026 11:40:30
00508843594TRLO1.1.1
XLON
23
742.5
14/01/2026 11:45:59
00508845266TRLO1.1.1
XLON
88
742.5
14/01/2026 11:46:39
00508845412TRLO1.1.1
BATE
94
742.5
14/01/2026 11:46:39
00508845413TRLO1.1.1
XLON
187
743.5
14/01/2026 11:54:32
00508847620TRLO1.1.1
XLON
45
743
14/01/2026 11:54:46
00508847659TRLO1.1.1
CHIX
12
742.5
14/01/2026 11:54:46
00508847667TRLO1.1.1
AQXE
21
741.5
14/01/2026 12:00:01
00508848799TRLO1.1.1
TRQX
10
742
14/01/2026 12:00:10
00508848869TRLO1.1.1
AQXE
19
741.5
14/01/2026 12:00:52
00508849037TRLO1.1.1
CHIX
15
741.5
14/01/2026 12:02:14
00508849328TRLO1.1.1
TRQX
18
741.5
14/01/2026 12:02:14
00508849326TRLO1.1.1
CHIX
114
741.5
14/01/2026 12:02:14
00508849327TRLO1.1.1
XLON
80
742
14/01/2026 12:02:46
00508849524TRLO1.1.1
BATE
26
741
14/01/2026 12:04:00
00508849863TRLO1.1.1
XLON
74
741
14/01/2026 12:04:00
00508849864TRLO1.1.1
XLON
70
741
14/01/2026 12:04:08
00508849938TRLO1.1.1
XLON
1
742
14/01/2026 12:07:39
00508850759TRLO1.1.1
AQXE
10
742
14/01/2026 12:07:39
00508850758TRLO1.1.1
AQXE
72
742
14/01/2026 12:10:14
00508851259TRLO1.1.1
BATE
50
742
14/01/2026 12:15:48
00508852390TRLO1.1.1
CHIX
20
741
14/01/2026 12:15:48
00508852392TRLO1.1.1
TRQX
212
742
14/01/2026 12:15:48
00508852391TRLO1.1.1
XLON
278
742
14/01/2026 12:15:48
00508852393TRLO1.1.1
XLON
12
740
14/01/2026 12:16:58
00508852656TRLO1.1.1
AQXE
139
739.5
14/01/2026 12:16:58
00508852657TRLO1.1.1
XLON
32
739
14/01/2026 12:17:43
00508852789TRLO1.1.1
CHIX
35
740
14/01/2026 12:20:27
00508853422TRLO1.1.1
XLON
141
740
14/01/2026 12:20:27
00508853421TRLO1.1.1
XLON
12
740
14/01/2026 12:21:26
00508853691TRLO1.1.1
BATE
72
740
14/01/2026 12:21:26
00508853692TRLO1.1.1
BATE
10
740
14/01/2026 12:21:45
00508853748TRLO1.1.1
AQXE
21
740
14/01/2026 12:23:32
00508854249TRLO1.1.1
TRQX
30
740
14/01/2026 12:24:00
00508854327TRLO1.1.1
XLON
89
740
14/01/2026 12:24:00
00508854328TRLO1.1.1
XLON
76
740
14/01/2026 12:25:19
00508854691TRLO1.1.1
BATE
42
740
14/01/2026 12:25:49
00508854803TRLO1.1.1
CHIX
165
740
14/01/2026 12:26:33
00508854940TRLO1.1.1
XLON
27
740
14/01/2026 12:26:33
00508854941TRLO1.1.1
XLON
2
740
14/01/2026 12:28:20
00508855414TRLO1.1.1
AQXE
8
740
14/01/2026 12:28:20
00508855415TRLO1.1.1
AQXE
112
740
14/01/2026 12:28:52
00508855523TRLO1.1.1
XLON
115
743.5
14/01/2026 12:32:16
00508856230TRLO1.1.1
XLON
39
743.5
14/01/2026 12:32:18
00508856235TRLO1.1.1
XLON
20
743
14/01/2026 12:32:18
00508856236TRLO1.1.1
TRQX
39
740.5
14/01/2026 12:33:11
00508856437TRLO1.1.1
CHIX
|
118
740.5
14/01/2026 12:34:17
00508856693TRLO1.1.1
XLON
90
740.5
14/01/2026 12:35:12
00508856919TRLO1.1.1
BATE
20
743.5
14/01/2026 12:40:26
00508858652TRLO1.1.1
TRQX
165
743.5
14/01/2026 12:40:26
00508858651TRLO1.1.1
XLON
10
744
14/01/2026 12:40:33
00508858693TRLO1.1.1
AQXE
1
744
14/01/2026 12:40:34
00508858697TRLO1.1.1
AQXE
255
745
14/01/2026 12:42:46
00508859183TRLO1.1.1
XLON
42
747.5
14/01/2026 12:45:22
00508859685TRLO1.1.1
CHIX
92
746.5
14/01/2026 12:45:56
00508859821TRLO1.1.1
BATE
13
746
14/01/2026 12:45:59
00508859824TRLO1.1.1
AQXE
26
746
14/01/2026 12:46:12
00508859872TRLO1.1.1
XLON
137
746
14/01/2026 12:46:12
00508859873TRLO1.1.1
XLON
10
746.5
14/01/2026 12:47:13
00508860175TRLO1.1.1
TRQX
6
746.5
14/01/2026 12:47:13
00508860176TRLO1.1.1
TRQX
230
746.5
14/01/2026 12:50:44
00508861036TRLO1.1.1
XLON
149
747.5
14/01/2026 12:57:51
00508862522TRLO1.1.1
XLON
175
747
14/01/2026 12:59:27
00508862839TRLO1.1.1
XLON
34
747
14/01/2026 13:04:46
00508864192TRLO1.1.1
XLON
6
747
14/01/2026 13:04:46
00508864194TRLO1.1.1
XLON
98
747
14/01/2026 13:04:46
00508864193TRLO1.1.1
XLON
194
746
14/01/2026 13:07:54
00508864852TRLO1.1.1
XLON
14
746.5
14/01/2026 13:10:48
00508865480TRLO1.1.1
AQXE
148
747
14/01/2026 13:12:32
00508865799TRLO1.1.1
XLON
55
747
14/01/2026 13:12:45
00508865837TRLO1.1.1
CHIX
24
746.5
14/01/2026 13:13:01
00508865892TRLO1.1.1
TRQX
111
746.5
14/01/2026 13:13:01
00508865891TRLO1.1.1
BATE
26
747
14/01/2026 13:15:05
00508866373TRLO1.1.1
XLON
3
747
14/01/2026 13:15:05
00508866377TRLO1.1.1
XLON
26
747
14/01/2026 13:15:05
00508866376TRLO1.1.1
XLON
48
747
14/01/2026 13:15:05
00508866374TRLO1.1.1
XLON
152
747
14/01/2026 13:15:05
00508866375TRLO1.1.1
XLON
50
746
14/01/2026 13:18:52
00508867254TRLO1.1.1
XLON
64
746
14/01/2026 13:18:52
00508867255TRLO1.1.1
XLON
103
746
14/01/2026 13:18:52
00508867256TRLO1.1.1
XLON
15
746.5
14/01/2026 13:19:24
00508867420TRLO1.1.1
AQXE
13
746
14/01/2026 13:19:40
00508867496TRLO1.1.1
CHIX
10
746
14/01/2026 13:19:40
00508867497TRLO1.1.1
CHIX
18
746.5
14/01/2026 13:19:48
00508867529TRLO1.1.1
TRQX
93
746.5
14/01/2026 13:19:49
00508867538TRLO1.1.1
BATE
24
746
14/01/2026 13:20:19
00508867631TRLO1.1.1
CHIX
147
746
14/01/2026 13:24:04
00508868478TRLO1.1.1
XLON
22
745.5
14/01/2026 13:26:22
00508869040TRLO1.1.1
XLON
22
745.5
14/01/2026 13:26:22
00508869041TRLO1.1.1
XLON
47
745.5
14/01/2026 13:26:22
00508869042TRLO1.1.1
XLON
33
745.5
14/01/2026 13:26:22
00508869043TRLO1.1.1
XLON
127
745.5
14/01/2026 13:26:22
00508869044TRLO1.1.1
XLON
136
744.5
14/01/2026 13:32:52
00508870820TRLO1.1.1
XLON
174
744
14/01/2026 13:37:08
00508872128TRLO1.1.1
XLON
2
744.5
14/01/2026 13:41:40
00508873388TRLO1.1.1
BATE
107
745.5
14/01/2026 13:41:40
00508873389TRLO1.1.1
BATE
56
744
14/01/2026 13:41:54
00508873426TRLO1.1.1
CHIX
176
744
14/01/2026 13:41:54
00508873427TRLO1.1.1
XLON
17
744.5
14/01/2026 13:42:19
00508873553TRLO1.1.1
AQXE
25
745.5
14/01/2026 13:42:23
00508873567TRLO1.1.1
TRQX
150
743.5
14/01/2026 13:44:44
00508874184TRLO1.1.1
XLON
134
743.5
14/01/2026 13:48:45
00508875453TRLO1.1.1
XLON
47
744
14/01/2026 13:52:19
00508876869TRLO1.1.1
XLON
133
744
14/01/2026 13:52:19
00508876868TRLO1.1.1
XLON
22
744
14/01/2026 13:52:19
00508876870TRLO1.1.1
XLON
14
745.5
14/01/2026 13:53:00
00508877011TRLO1.1.1
TRQX
7
745.5
14/01/2026 13:53:00
00508877012TRLO1.1.1
TRQX
58
743.5
14/01/2026 13:54:22
00508877429TRLO1.1.1
CHIX
116
744
14/01/2026 13:54:38
00508877536TRLO1.1.1
XLON
101
743.5
14/01/2026 13:54:52
00508877592TRLO1.1.1
BATE
58
744
14/01/2026 13:57:07
00508878170TRLO1.1.1
XLON
69
744
14/01/2026 13:57:07
00508878171TRLO1.1.1
XLON
13
744
14/01/2026 14:00:45
00508879194TRLO1.1.1
XLON
54
744
14/01/2026 14:00:45
00508879193TRLO1.1.1
XLON
18
744
14/01/2026 14:00:45
00508879197TRLO1.1.1
XLON
27
744
14/01/2026 14:00:45
00508879196TRLO1.1.1
XLON
50
744
14/01/2026 14:00:45
00508879195TRLO1.1.1
XLON
135
745
14/01/2026 14:03:00
00508879948TRLO1.1.1
XLON
10
745.5
14/01/2026 14:04:51
00508880450TRLO1.1.1
TRQX
13
745.5
14/01/2026 14:04:51
00508880451TRLO1.1.1
TRQX
180
745
14/01/2026 14:05:44
00508880672TRLO1.1.1
XLON
60
744.5
14/01/2026 14:08:02
00508881330TRLO1.1.1
CHIX
15
744.5
14/01/2026 14:08:02
00508881332TRLO1.1.1
AQXE
16
744.5
14/01/2026 14:08:02
00508881331TRLO1.1.1
AQXE
146
746
14/01/2026 14:12:37
00508882773TRLO1.1.1
XLON
141
745.5
14/01/2026 14:15:08
00508883549TRLO1.1.1
XLON
169
745.5
14/01/2026 14:18:50
00508884824TRLO1.1.1
XLON
15
745.5
14/01/2026 14:20:27
00508885458TRLO1.1.1
CHIX
9
745.5
14/01/2026 14:20:27
00508885459TRLO1.1.1
CHIX
12
745.5
14/01/2026 14:20:27
00508885460TRLO1.1.1
CHIX
30
745.5
14/01/2026 14:20:27
00508885461TRLO1.1.1
CHIX
1
745.5
14/01/2026 14:20:28
00508885467TRLO1.1.1
BATE
125
745.5
14/01/2026 14:20:28
00508885468TRLO1.1.1
BATE
20
746
14/01/2026 14:20:41
00508885559TRLO1.1.1
AQXE
164
745
14/01/2026 14:21:08
00508885715TRLO1.1.1
XLON
30
745.5
14/01/2026 14:21:55
00508885947TRLO1.1.1
TRQX
16
743.5
14/01/2026 14:23:43
00508886457TRLO1.1.1
XLON
47
743.5
14/01/2026 14:23:43
00508886458TRLO1.1.1
XLON
175
743.5
14/01/2026 14:23:43
00508886459TRLO1.1.1
XLON
131
742.5
14/01/2026 14:27:54
00508887833TRLO1.1.1
XLON
47
742.5
14/01/2026 14:27:54
00508887834TRLO1.1.1
XLON
91
742.5
14/01/2026 14:27:54
00508887835TRLO1.1.1
XLON
169
741.5
14/01/2026 14:30:20
00508891723TRLO1.1.1
XLON
20
742
14/01/2026 14:30:21
00508891826TRLO1.1.1
AQXE
30
742.5
14/01/2026 14:31:00
00508892885TRLO1.1.1
TRQX
140
742.5
14/01/2026 14:31:28
00508893896TRLO1.1.1
BATE
79
743
14/01/2026 14:31:41
00508894523TRLO1.1.1
CHIX
2
742.5
14/01/2026 14:33:57
00508897726TRLO1.1.1
XLON
47
742.5
14/01/2026 14:33:57
00508897724TRLO1.1.1
XLON
84
742.5
14/01/2026 14:33:57
00508897725TRLO1.1.1
XLON
296
743
14/01/2026 14:36:14
00508900448TRLO1.1.1
XLON
281
743
14/01/2026 14:38:20
00508901967TRLO1.1.1
XLON
130
743
14/01/2026 14:40:23
00508903354TRLO1.1.1
XLON
168
743
14/01/2026 14:40:23
00508903353TRLO1.1.1
XLON
85
744
14/01/2026 14:40:56
00508903701TRLO1.1.1
CHIX
38
743.5
14/01/2026 14:41:05
00508903767TRLO1.1.1
TRQX
38
743
14/01/2026 14:46:44
00508908101TRLO1.1.1
BATE
73
743.5
14/01/2026 14:47:23
00508908592TRLO1.1.1
CHIX
230
743.5
14/01/2026 14:47:23
00508908593TRLO1.1.1
XLON
46
743.5
14/01/2026 14:47:23
00508908594TRLO1.1.1
XLON
609
743.5
14/01/2026 14:47:23
00508908595TRLO1.1.1
XLON
17
743.5
14/01/2026 14:47:23
00508908596TRLO1.1.1
AQXE
24
743.5
14/01/2026 14:47:23
00508908597TRLO1.1.1
AQXE
8
743.5
14/01/2026 14:47:23
00508908598TRLO1.1.1
AQXE
151
743.5
14/01/2026 14:49:31
00508910563TRLO1.1.1
XLON
48
744
14/01/2026 14:51:24
00508912282TRLO1.1.1
CHIX
36
744
14/01/2026 14:51:24
00508912283TRLO1.1.1
CHIX
159
744
14/01/2026 14:51:31
00508912372TRLO1.1.1
XLON
277
744
14/01/2026 14:53:49
00508914077TRLO1.1.1
XLON
58
744
14/01/2026 14:54:10
00508914409TRLO1.1.1
CHIX
26
743.5
14/01/2026 14:55:00
00508914943TRLO1.1.1
XLON
261
743.5
14/01/2026 14:55:00
00508914944TRLO1.1.1
XLON
9
743.5
14/01/2026 14:55:00
00508914945TRLO1.1.1
XLON
202
743.5
14/01/2026 14:55:00
00508914946TRLO1.1.1
XLON
17
743.5
14/01/2026 14:55:00
00508914947TRLO1.1.1
AQXE
22
743.5
14/01/2026 14:55:00
00508914948TRLO1.1.1
AQXE
24
743
14/01/2026 14:55:13
00508915106TRLO1.1.1
TRQX
31
743
14/01/2026 14:55:13
00508915108TRLO1.1.1
TRQX
34
743
14/01/2026 14:55:13
00508915107TRLO1.1.1
TRQX
300
743.5
14/01/2026 14:55:52
00508915995TRLO1.1.1
BATE
127
743.5
14/01/2026 14:55:52
00508915996TRLO1.1.1
BATE
155
743.5
14/01/2026 14:55:52
00508915997TRLO1.1.1
BATE
199
743
14/01/2026 14:57:26
00508917500TRLO1.1.1
XLON
87
743
14/01/2026 14:57:26
00508917501TRLO1.1.1
XLON
55
743
14/01/2026 15:00:17
00508921020TRLO1.1.1
CHIX
5
743
14/01/2026 15:00:27
00508921233TRLO1.1.1
TRQX
17
743
14/01/2026 15:00:27
00508921234TRLO1.1.1
TRQX
7
743
14/01/2026 15:00:27
00508921235TRLO1.1.1
TRQX
4
743
14/01/2026 15:00:32
00508921380TRLO1.1.1
TRQX
4
743
14/01/2026 15:01:38
00508922639TRLO1.1.1
BATE
146
|
743.5
14/01/2026 15:01:38
00508922640TRLO1.1.1
BATE
3
743
14/01/2026 15:01:44
00508922722TRLO1.1.1
AQXE
7
743
14/01/2026 15:01:44
00508922725TRLO1.1.1
AQXE
7
743
14/01/2026 15:01:49
00508922790TRLO1.1.1
AQXE
2
743
14/01/2026 15:04:09
00508924855TRLO1.1.1
AQXE
7
743
14/01/2026 15:04:09
00508924856TRLO1.1.1
AQXE
10
743
14/01/2026 15:04:09
00508924857TRLO1.1.1
AQXE
6
743
14/01/2026 15:04:09
00508924861TRLO1.1.1
AQXE
2
743
14/01/2026 15:04:38
00508925249TRLO1.1.1
CHIX
74
743
14/01/2026 15:04:38
00508925248TRLO1.1.1
CHIX
144
742.5
14/01/2026 15:06:07
00508926524TRLO1.1.1
XLON
240
742.5
14/01/2026 15:06:07
00508926523TRLO1.1.1
XLON
15
742.5
14/01/2026 15:06:07
00508926526TRLO1.1.1
XLON
127
742.5
14/01/2026 15:06:07
00508926525TRLO1.1.1
XLON
160
742.5
14/01/2026 15:06:07
00508926527TRLO1.1.1
XLON
136
742.5
14/01/2026 15:06:07
00508926530TRLO1.1.1
XLON
153
742.5
14/01/2026 15:06:07
00508926528TRLO1.1.1
XLON
161
742.5
14/01/2026 15:06:07
00508926529TRLO1.1.1
XLON
1
741.5
14/01/2026 15:06:42
00508927047TRLO1.1.1
TRQX
25
741.5
14/01/2026 15:07:21
00508927482TRLO1.1.1
TRQX
143
741
14/01/2026 15:07:22
00508927511TRLO1.1.1
XLON
1
741
14/01/2026 15:07:27
00508927576TRLO1.1.1
XLON
143
741
14/01/2026 15:09:00
00508928744TRLO1.1.1
BATE
1
741.5
14/01/2026 15:09:00
00508928745TRLO1.1.1
BATE
14
742.5
14/01/2026 15:09:00
00508928746TRLO1.1.1
BATE
7
741
14/01/2026 15:09:16
00508928946TRLO1.1.1
AQXE
1
741.5
14/01/2026 15:10:23
00508929737TRLO1.1.1
TRQX
3
741.5
14/01/2026 15:10:23
00508929735TRLO1.1.1
TRQX
28
741.5
14/01/2026 15:10:23
00508929736TRLO1.1.1
TRQX
134
741
14/01/2026 15:11:47
00508930734TRLO1.1.1
XLON
13
741
14/01/2026 15:11:52
00508930989TRLO1.1.1
AQXE
150
741
14/01/2026 15:11:52
00508930990TRLO1.1.1
XLON
281
741
14/01/2026 15:11:52
00508930991TRLO1.1.1
XLON
16
741
14/01/2026 15:11:56
00508931144TRLO1.1.1
CHIX
1
741
14/01/2026 15:11:56
00508931145TRLO1.1.1
CHIX
62
741
14/01/2026 15:11:56
00508931146TRLO1.1.1
CHIX
134
741.5
14/01/2026 15:12:08
00508931371TRLO1.1.1
BATE
2
741.5
14/01/2026 15:13:43
00508932671TRLO1.1.1
TRQX
25
741.5
14/01/2026 15:13:43
00508932670TRLO1.1.1
TRQX
19
741.5
14/01/2026 15:15:50
00508934508TRLO1.1.1
XLON
144
741.5
14/01/2026 15:15:50
00508934507TRLO1.1.1
XLON
133
741.5
14/01/2026 15:16:49
00508935378TRLO1.1.1
BATE
154
741.5
14/01/2026 15:18:58
00508936993TRLO1.1.1
XLON
25
741.5
14/01/2026 15:19:04
00508937095TRLO1.1.1
TRQX
167
741.5
14/01/2026 15:20:00
00508937693TRLO1.1.1
XLON
80
741.5
14/01/2026 15:21:02
00508938539TRLO1.1.1
XLON
80
741.5
14/01/2026 15:21:02
00508938540TRLO1.1.1
XLON
4
741.5
14/01/2026 15:21:02
00508938541TRLO1.1.1
XLON
60
741.5
14/01/2026 15:21:52
00508939397TRLO1.1.1
XLON
13
741.5
14/01/2026 15:21:52
00508939399TRLO1.1.1
XLON
80
741.5
14/01/2026 15:21:52
00508939398TRLO1.1.1
XLON
66
741
14/01/2026 15:22:43
00508940305TRLO1.1.1
CHIX
66
741
14/01/2026 15:22:43
00508940306TRLO1.1.1
CHIX
57
741.5
14/01/2026 15:22:57
00508940554TRLO1.1.1
XLON
80
741.5
14/01/2026 15:22:57
00508940553TRLO1.1.1
XLON
150
741.5
14/01/2026 15:23:39
00508941143TRLO1.1.1
XLON
2
741.5
14/01/2026 15:23:47
00508941219TRLO1.1.1
TRQX
32
741.5
14/01/2026 15:23:47
00508941220TRLO1.1.1
TRQX
25
741.5
14/01/2026 15:24:35
00508942686TRLO1.1.1
BATE
131
741.5
14/01/2026 15:24:35
00508942687TRLO1.1.1
BATE
47
741.5
14/01/2026 15:26:07
00508943895TRLO1.1.1
XLON
124
741.5
14/01/2026 15:26:07
00508943896TRLO1.1.1
XLON
4
741.5
14/01/2026 15:26:21
00508944077TRLO1.1.1
CHIX
56
741.5
14/01/2026 15:26:21
00508944078TRLO1.1.1
CHIX
170
741.5
14/01/2026 15:27:21
00508944692TRLO1.1.1
XLON
185
741
14/01/2026 15:27:21
00508944693TRLO1.1.1
XLON
9
741.5
14/01/2026 15:27:31
00508944832TRLO1.1.1
BATE
9
741.5
14/01/2026 15:27:31
00508944833TRLO1.1.1
BATE
8
741.5
14/01/2026 15:27:31
00508944834TRLO1.1.1
BATE
97
741.5
14/01/2026 15:27:31
00508944835TRLO1.1.1
BATE
21
741
14/01/2026 15:28:14
00508945322TRLO1.1.1
AQXE
247
741
14/01/2026 15:28:14
00508945321TRLO1.1.1
XLON
18
741
14/01/2026 15:28:14
00508945323TRLO1.1.1
AQXE
30
741
14/01/2026 15:28:14
00508945324TRLO1.1.1
AQXE
135
741
14/01/2026 15:28:14
00508945325TRLO1.1.1
XLON
170
741
14/01/2026 15:28:14
00508945326TRLO1.1.1
XLON
29
741
14/01/2026 15:28:52
00508945952TRLO1.1.1
TRQX
73
740.5
14/01/2026 15:30:11
00508946859TRLO1.1.1
CHIX
169
740.5
14/01/2026 15:30:35
00508947092TRLO1.1.1
|
XLON
152
740.5
14/01/2026 15:32:43
00508948517TRLO1.1.1
XLON
17
740.5
14/01/2026 15:32:43
00508948519TRLO1.1.1
XLON
20
740
14/01/2026 15:33:38
00508949234TRLO1.1.1
AQXE
122
741
14/01/2026 15:33:44
00508949296TRLO1.1.1
BATE
1
740.5
14/01/2026 15:34:42
00508950004TRLO1.1.1
XLON
64
740.5
14/01/2026 15:34:42
00508950003TRLO1.1.1
XLON
13
740.5
14/01/2026 15:34:42
00508950007TRLO1.1.1
XLON
101
740.5
14/01/2026 15:34:42
00508950005TRLO1.1.1
XLON
103
740.5
14/01/2026 15:34:42
00508950006TRLO1.1.1
XLON
1
740.5
14/01/2026 15:35:06
00508950260TRLO1.1.1
TRQX
1
741
14/01/2026 15:35:06
00508950262TRLO1.1.1
TRQX
3
741
14/01/2026 15:35:06
00508950263TRLO1.1.1
TRQX
25
741
14/01/2026 15:35:06
00508950261TRLO1.1.1
TRQX
75
740
14/01/2026 15:35:11
00508950291TRLO1.1.1
CHIX
142
739.5
14/01/2026 15:35:11
00508950292TRLO1.1.1
XLON
142
739.5
14/01/2026 15:37:46
00508952375TRLO1.1.1
XLON
129
739.5
14/01/2026 15:39:33
00508953587TRLO1.1.1
XLON
6
740
14/01/2026 15:39:39
00508953703TRLO1.1.1
AQXE
18
740
14/01/2026 15:39:39
00508953704TRLO1.1.1
AQXE
2
739.5
14/01/2026 15:41:33
00508955127TRLO1.1.1
BATE
3
740
14/01/2026 15:41:33
00508955128TRLO1.1.1
BATE
143
741
14/01/2026 15:41:33
00508955129TRLO1.1.1
BATE
204
740
14/01/2026 15:42:20
00508955713TRLO1.1.1
XLON
256
740
14/01/2026 15:44:10
00508957017TRLO1.1.1
XLON
149
739.5
14/01/2026 15:45:15
00508957823TRLO1.1.1
XLON
33
739.5
14/01/2026 15:45:15
00508957824TRLO1.1.1
TRQX
72
739.5
14/01/2026 15:45:20
00508957899TRLO1.1.1
CHIX
134
739.5
14/01/2026 15:47:05
00508958980TRLO1.1.1
XLON
14
739.5
14/01/2026 15:47:05
00508958981TRLO1.1.1
XLON
14
740
14/01/2026 15:50:00
00508961290TRLO1.1.1
XLON
148
740.5
14/01/2026 15:53:52
00508965431TRLO1.1.1
XLON
122
742
14/01/2026 15:59:58
00508972153TRLO1.1.1
XLON
167
742
14/01/2026 15:59:58
00508972154TRLO1.1.1
XLON
212
742.5
14/01/2026 16:00:00
00508972204TRLO1.1.1
XLON
6
742.5
14/01/2026 16:00:06
00508972539TRLO1.1.1
CHIX
108
742.5
14/01/2026 16:00:06
00508972541TRLO1.1.1
CHIX
105
742.5
14/01/2026 16:00:07
00508972542TRLO1.1.1
XLON
261
742.5
14/01/2026 16:00:07
00508972543TRLO1.1.1
XLON
91
742.5
14/01/2026 16:00:07
00508972544TRLO1.1.1
XLON
133
742.5
14/01/2026 16:00:07
00508972545TRLO1.1.1
XLON
139
742
14/01/2026 16:00:18
00508972788TRLO1.1.1
BATE
194
742
14/01/2026 16:00:18
00508972789TRLO1.1.1
BATE
74
743
14/01/2026 16:02:10
00508975093TRLO1.1.1
CHIX
13
743
14/01/2026 16:04:08
00508977160TRLO1.1.1
CHIX
3
743
14/01/2026 16:04:08
00508977161TRLO1.1.1
CHIX
3
743
14/01/2026 16:04:08
00508977162TRLO1.1.1
CHIX
47
743
14/01/2026 16:04:10
00508977191TRLO1.1.1
CHIX
10
743
14/01/2026 16:04:12
00508977216TRLO1.1.1
XLON
27
743
14/01/2026 16:04:12
00508977214TRLO1.1.1
XLON
300
743
14/01/2026 16:04:12
00508977215TRLO1.1.1
XLON
34
743.5
14/01/2026 16:05:14
00508978168TRLO1.1.1
TRQX
33
743.5
14/01/2026 16:07:18
00508979809TRLO1.1.1
TRQX
143
|
743.5
14/01/2026 16:07:20
00508979852TRLO1.1.1
BATE
37
744
14/01/2026 16:09:18
00508981242TRLO1.1.1
XLON
105
744
14/01/2026 16:09:18
00508981241TRLO1.1.1
XLON
550
744
14/01/2026 16:09:18
00508981240TRLO1.1.1
XLON
210
744
14/01/2026 16:09:18
00508981243TRLO1.1.1
XLON
152
744
14/01/2026 16:10:33
00508982322TRLO1.1.1
BATE
72
744
14/01/2026 16:10:33
00508982323TRLO1.1.1
CHIX
82
744
14/01/2026 16:10:33
00508982324TRLO1.1.1
AQXE
23
744
14/01/2026 16:10:33
00508982325TRLO1.1.1
AQXE
167
744
14/01/2026 16:10:33
00508982327TRLO1.1.1
XLON
227
744
14/01/2026 16:10:33
00508982328TRLO1.1.1
XLON
300
744
14/01/2026 16:10:33
00508982326TRLO1.1.1
XLON
30
744
14/01/2026 16:10:33
00508982329TRLO1.1.1
TRQX
47
744
14/01/2026 16:10:33
00508982330TRLO1.1.1
TRQX
85
743
14/01/2026 16:13:01
00508984186TRLO1.1.1
CHIX
127
743.5
14/01/2026 16:13:14
00508984392TRLO1.1.1
BATE
21
743.5
14/01/2026 16:13:39
00508984627TRLO1.1.1
AQXE
55
743.5
14/01/2026 16:15:37
00508986396TRLO1.1.1
AQXE
26
743
14/01/2026 16:18:11
00508988561TRLO1.1.1
XLON
1
743
14/01/2026 16:18:11
00508988563TRLO1.1.1
XLON
2
743
14/01/2026 16:18:11
00508988564TRLO1.1.1
XLON
9
743
14/01/2026 16:18:11
00508988562TRLO1.1.1
XLON
1
743
14/01/2026 16:18:11
00508988566TRLO1.1.1
XLON
7
743
14/01/2026 16:18:11
00508988565TRLO1.1.1
XLON
206
743
14/01/2026 16:18:11
00508988567TRLO1.1.1
XLON
4
743.5
14/01/2026 16:19:01
00508989148TRLO1.1.1
AQXE
1
743.5
14/01/2026 16:19:01
00508989150TRLO1.1.1
AQXE
3
743.5
14/01/2026 16:19:01
00508989149TRLO1.1.1
AQXE
294
743.5
14/01/2026 16:19:37
00508989756TRLO1.1.1
XLON
414
743.5
14/01/2026 16:19:37
00508989757TRLO1.1.1
XLON
63
743.5
14/01/2026 16:19:47
00508989900TRLO1.1.1
CHIX
6
743.5
14/01/2026 16:19:47
00508989901TRLO1.1.1
CHIX
175
743.5
14/01/2026 16:21:32
00508991307TRLO1.1.1
CHIX
141
743.5
14/01/2026 16:21:32
00508991308TRLO1.1.1
BATE
457
743.5
14/01/2026 16:21:32
00508991309TRLO1.1.1
BATE
44
743.5
14/01/2026 16:21:32
00508991310TRLO1.1.1
XLON
171
743.5
14/01/2026 16:21:32
00508991312TRLO1.1.1
XLON
425
743.5
14/01/2026 16:21:32
00508991311TRLO1.1.1
XLON
100
743.5
14/01/2026 16:21:32
00508991314TRLO1.1.1
TRQX
174
743.5
|
14/01/2026 16:21:32
00508991313TRLO1.1.1
XLON
36
743.5
14/01/2026 16:21:32
00508991315TRLO1.1.1
TRQX
16
743.5
14/01/2026 16:21:33
00508991329TRLO1.1.1
AQXE
300
744
14/01/2026 16:23:58
00508993239TRLO1.1.1
XLON
475
744
14/01/2026 16:23:58
00508993240TRLO1.1.1
XLON
90
743.5
14/01/2026 16:23:59
00508993250TRLO1.1.1
BATE
83
743.5
14/01/2026 16:23:59
00508993251TRLO1.1.1
CHIX
16
743.5
14/01/2026 16:24:14
00508993431TRLO1.1.1
CHIX
20
743.5
14/01/2026 16:24:14
00508993430TRLO1.1.1
AQXE
1
743.5
14/01/2026 16:24:18
00508993521TRLO1.1.1
CHIX
29
743.5
14/01/2026 16:24:18
00508993522TRLO1.1.1
TRQX
2
743
14/01/2026 16:25:17
00508994383TRLO1.1.1
TRQX
25
743
14/01/2026 16:25:17
00508994381TRLO1.1.1
BATE
411
743
14/01/2026 16:25:17
|
00508994382TRLO1.1.1
XLON
344
744
14/01/2026 16:26:31
00508995615TRLO1.1.1
XLON
143
743
14/01/2026 16:27:08
00508996165TRLO1.1.1
XLON