Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 15

Bodycotewww.bodycote.com

15 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

14 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

40,000

Highest price paid per share (pence per share):

747.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

736.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

741.80p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,171,724 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,138,680 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,284,448 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

138

743.5

14/01/2026 08:04:12

00508790069TRLO1.1.1

XLON

31

743

14/01/2026 08:06:41

00508791217TRLO1.1.1

CHIX

128

741

14/01/2026 08:07:30

00508791544TRLO1.1.1

XLON

12

739.5

14/01/2026 08:15:16

00508794164TRLO1.1.1

XLON

142

739.5

14/01/2026 08:15:16

00508794165TRLO1.1.1

XLON

14

740

14/01/2026 08:26:26

00508797108TRLO1.1.1

TRQX

162

739

14/01/2026 08:35:00

00508799033TRLO1.1.1

XLON

32

739

14/01/2026 08:40:06

00508800064TRLO1.1.1

CHIX

12

741

14/01/2026 08:57:27

00508803627TRLO1.1.1

CHIX

15

741

14/01/2026 08:57:27

00508803628TRLO1.1.1

TRQX

25

741

14/01/2026 08:57:27

00508803629TRLO1.1.1

CHIX

284

741

14/01/2026 08:57:27

00508803630TRLO1.1.1

XLON

268

741.5

14/01/2026 08:59:22

00508804068TRLO1.1.1

XLON

29

741

14/01/2026 09:00:05

00508804207TRLO1.1.1

CHIX

62

740

14/01/2026 09:00:52

00508804369TRLO1.1.1

BATE

62

740

14/01/2026 09:00:52

00508804370TRLO1.1.1

BATE

15

740.5

14/01/2026 09:01:05

00508804410TRLO1.1.1

TRQX

10

736

14/01/2026 09:02:45

00508804720TRLO1.1.1

AQXE

2

736

14/01/2026 09:02:45

00508804721TRLO1.1.1

AQXE

198

737

14/01/2026 09:04:33

00508805121TRLO1.1.1

XLON

7

736

14/01/2026 09:08:20

00508805905TRLO1.1.1

AQXE

8

736

14/01/2026 09:08:20

00508805906TRLO1.1.1

AQXE

7

740

14/01/2026 09:08:57

00508806028TRLO1.1.1

BATE

55

740

14/01/2026 09:08:57

00508806029TRLO1.1.1

BATE

136

736

14/01/2026 09:08:58

00508806031TRLO1.1.1

XLON

26

736

14/01/2026 09:09:06

00508806062TRLO1.1.1

XLON

15

737

14/01/2026 09:12:28

00508806704TRLO1.1.1

TRQX

7

738

14/01/2026 09:16:27

00508807365TRLO1.1.1

CHIX

31

738

14/01/2026 09:16:27

00508807364TRLO1.1.1

CHIX

184

738

14/01/2026 09:16:27

00508807366TRLO1.1.1

XLON

9

736.5

14/01/2026 09:20:12

00508808162TRLO1.1.1

AQXE

64

736.5

14/01/2026 09:20:12

00508808163TRLO1.1.1

BATE

135

737

14/01/2026 09:22:04

00508808572TRLO1.1.1

XLON

11

738

14/01/2026 09:25:57

00508809288TRLO1.1.1

TRQX

10

738

14/01/2026 09:36:41

00508811505TRLO1.1.1

AQXE

14

738

14/01/2026 09:36:41

00508811509TRLO1.1.1

TRQX

36

738

14/01/2026 09:36:41

00508811507TRLO1.1.1

CHIX

37

738

14/01/2026 09:36:41

00508811506TRLO1.1.1

CHIX

310

738

14/01/2026 09:36:41

00508811508TRLO1.1.1

XLON

58

737

14/01/2026 09:36:46

00508811528TRLO1.1.1

BATE

120

736.5

14/01/2026 09:38:58

00508812110TRLO1.1.1

XLON

62

737

14/01/2026 09:40:14

00508812474TRLO1.1.1

BATE

33

740

14/01/2026 09:46:46

00508814372TRLO1.1.1

CHIX

235

739

14/01/2026 09:48:00

00508814932TRLO1.1.1

XLON

13

740

14/01/2026 09:48:00

00508814931TRLO1.1.1

TRQX

10

739

14/01/2026 09:48:01

00508814938TRLO1.1.1

AQXE

33

740.5

14/01/2026 10:09:27

00508821167TRLO1.1.1

CHIX

15

741

14/01/2026 10:27:05

00508826126TRLO1.1.1

CHIX

24

741

14/01/2026 10:27:05

00508826127TRLO1.1.1

CHIX

260

740.5

14/01/2026 10:27:18

00508826171TRLO1.1.1

XLON

54

740.5

14/01/2026 10:27:18

00508826172TRLO1.1.1

XLON

126

740.5

14/01/2026 10:27:18

00508826173TRLO1.1.1

XLON

14

740.5

14/01/2026 10:27:18

00508826175TRLO1.1.1

XLON

214

740.5

14/01/2026 10:27:18

00508826174TRLO1.1.1

XLON

65

739.5

14/01/2026 10:27:18

00508826178TRLO1.1.1

BATE

154

740.5

14/01/2026 10:27:18

00508826177TRLO1.1.1

XLON

340

740.5

14/01/2026 10:27:18

00508826176TRLO1.1.1

XLON

54

739.5

14/01/2026 10:27:18

00508826179TRLO1.1.1

BATE

57

739.5

14/01/2026 10:27:18

00508826180TRLO1.1.1

BATE

14

739.5

14/01/2026 10:27:18

00508826182TRLO1.1.1

TRQX

15

739.5

14/01/2026 10:27:18

00508826183TRLO1.1.1

TRQX

77

739.5

14/01/2026 10:27:18

00508826181TRLO1.1.1

BATE

14

739.5

14/01/2026 10:27:18

00508826184TRLO1.1.1

TRQX

10

740.5

14/01/2026 10:27:18

00508826188TRLO1.1.1

AQXE

14

740.5

14/01/2026 10:27:18

00508826189TRLO1.1.1

AQXE

11

740.5

14/01/2026 10:27:18

00508826190TRLO1.1.1

AQXE

23

738

14/01/2026 10:27:31

00508826255TRLO1.1.1

CHIX

9

741.5

14/01/2026 10:29:43

00508826774TRLO1.1.1

CHIX

19

741.5

14/01/2026 10:29:43

00508826773TRLO1.1.1

CHIX

37

741.5

14/01/2026 10:30:50

00508827069TRLO1.1.1

XLON

52

741.5

14/01/2026 10:30:50

00508827067TRLO1.1.1

XLON

109

741.5

14/01/2026 10:30:50

00508827068TRLO1.1.1

XLON

22

741.5

14/01/2026 10:39:33

00508829221TRLO1.1.1

CHIX

86

741.5

14/01/2026 10:42:42

00508830020TRLO1.1.1

BATE

10

741.5

14/01/2026 10:48:21

00508831370TRLO1.1.1

AQXE

10

741.5

14/01/2026 10:48:21

00508831371TRLO1.1.1

AQXE

17

741.5

14/01/2026 10:48:21

00508831373TRLO1.1.1

CHIX

22

741.5

14/01/2026 10:48:21

00508831372TRLO1.1.1

CHIX

340

741.5

14/01/2026 10:48:22

00508831382TRLO1.1.1

XLON

15

741

14/01/2026 10:48:22

00508831383TRLO1.1.1

TRQX

340

740.5

14/01/2026 10:48:28

00508831402TRLO1.1.1

XLON

60

740

14/01/2026 10:50:21

00508831849TRLO1.1.1

BATE

16

741

14/01/2026 10:50:36

00508831943TRLO1.1.1

TRQX

7

740.5

14/01/2026 10:50:55

00508832040TRLO1.1.1

XLON

54

740.5

14/01/2026 10:50:55

00508832041TRLO1.1.1

XLON

88

740.5

14/01/2026 10:50:55

00508832039TRLO1.1.1

XLON

29

740.5

14/01/2026 10:50:56

00508832044TRLO1.1.1

XLON

19

740.5

14/01/2026 10:54:43

00508833195TRLO1.1.1

XLON

19

740.5

14/01/2026 10:55:04

00508833304TRLO1.1.1

CHIX

16

741

14/01/2026 10:55:45

00508833523TRLO1.1.1

TRQX

437

741

14/01/2026 11:01:52

00508835272TRLO1.1.1

XLON

13

741

14/01/2026 11:01:55

00508835287TRLO1.1.1

TRQX

1

741

14/01/2026 11:03:11

00508835523TRLO1.1.1

BATE

39

741.5

14/01/2026 11:04:40

00508835818TRLO1.1.1

CHIX

37

741.5

14/01/2026 11:04:40

00508835819TRLO1.1.1

CHIX

10

740.5

14/01/2026 11:05:40

00508836016TRLO1.1.1

AQXE

10

740.5

14/01/2026 11:05:40

00508836017TRLO1.1.1

AQXE

90

740.5

14/01/2026 11:05:40

00508836018TRLO1.1.1

BATE

186

741

14/01/2026 11:05:40

00508836019TRLO1.1.1

XLON

10

740.5

14/01/2026 11:08:22

00508836515TRLO1.1.1

AQXE

79

740.5

14/01/2026 11:10:29

00508836859TRLO1.1.1

BATE

15

740.5

14/01/2026 11:10:37

00508836894TRLO1.1.1

TRQX

136

740

14/01/2026 11:10:44

00508836914TRLO1.1.1

XLON

4

740

14/01/2026 11:10:49

00508836917TRLO1.1.1

XLON

142

740

14/01/2026 11:13:21

00508837467TRLO1.1.1

XLON

42

739.5

14/01/2026 11:15:20

00508837876TRLO1.1.1

XLON

60

739.5

14/01/2026 11:15:20

00508837877TRLO1.1.1

XLON

14

740

14/01/2026 11:15:20

00508837878TRLO1.1.1

XLON

34

740

14/01/2026 11:15:25

00508837886TRLO1.1.1

CHIX

64

740.5

14/01/2026 11:15:29

00508837907TRLO1.1.1

BATE

10

741.5

14/01/2026 11:16:55

00508838420TRLO1.1.1

AQXE

39

741.5

14/01/2026 11:27:12

00508840579TRLO1.1.1

CHIX

133

741

14/01/2026 11:27:13

00508840596TRLO1.1.1

XLON

140

739

14/01/2026 11:32:00

00508841604TRLO1.1.1

XLON

172

742

14/01/2026 11:40:30

00508843594TRLO1.1.1

XLON

23

742.5

14/01/2026 11:45:59

00508845266TRLO1.1.1

XLON

88

742.5

14/01/2026 11:46:39

00508845412TRLO1.1.1

BATE

94

742.5

14/01/2026 11:46:39

00508845413TRLO1.1.1

XLON

187

743.5

14/01/2026 11:54:32

00508847620TRLO1.1.1

XLON

45

743

14/01/2026 11:54:46

00508847659TRLO1.1.1

CHIX

12

742.5

14/01/2026 11:54:46

00508847667TRLO1.1.1

AQXE

21

741.5

14/01/2026 12:00:01

00508848799TRLO1.1.1

TRQX

10

742

14/01/2026 12:00:10

00508848869TRLO1.1.1

AQXE

19

741.5

14/01/2026 12:00:52

00508849037TRLO1.1.1

CHIX

15

741.5

14/01/2026 12:02:14

00508849328TRLO1.1.1

TRQX

18

741.5

14/01/2026 12:02:14

00508849326TRLO1.1.1

CHIX

114

741.5

14/01/2026 12:02:14

00508849327TRLO1.1.1

XLON

80

742

14/01/2026 12:02:46

00508849524TRLO1.1.1

BATE

26

741

14/01/2026 12:04:00

00508849863TRLO1.1.1

XLON

74

741

14/01/2026 12:04:00

00508849864TRLO1.1.1

XLON

70

741

14/01/2026 12:04:08

00508849938TRLO1.1.1

XLON

1

742

14/01/2026 12:07:39

00508850759TRLO1.1.1

AQXE

10

742

14/01/2026 12:07:39

00508850758TRLO1.1.1

AQXE

72

742

14/01/2026 12:10:14

00508851259TRLO1.1.1

BATE

50

742

14/01/2026 12:15:48

00508852390TRLO1.1.1

CHIX

20

741

14/01/2026 12:15:48

00508852392TRLO1.1.1

TRQX

212

742

14/01/2026 12:15:48

00508852391TRLO1.1.1

XLON

278

742

14/01/2026 12:15:48

00508852393TRLO1.1.1

XLON

12

740

14/01/2026 12:16:58

00508852656TRLO1.1.1

AQXE

139

739.5

14/01/2026 12:16:58

00508852657TRLO1.1.1

XLON

32

739

14/01/2026 12:17:43

00508852789TRLO1.1.1

CHIX

35

740

14/01/2026 12:20:27

00508853422TRLO1.1.1

XLON

141

740

14/01/2026 12:20:27

00508853421TRLO1.1.1

XLON

12

740

14/01/2026 12:21:26

00508853691TRLO1.1.1

BATE

72

740

14/01/2026 12:21:26

00508853692TRLO1.1.1

BATE

10

740

14/01/2026 12:21:45

00508853748TRLO1.1.1

AQXE

21

740

14/01/2026 12:23:32

00508854249TRLO1.1.1

TRQX

30

740

14/01/2026 12:24:00

00508854327TRLO1.1.1

XLON

89

740

14/01/2026 12:24:00

00508854328TRLO1.1.1

XLON

76

740

14/01/2026 12:25:19

00508854691TRLO1.1.1

BATE

42

740

14/01/2026 12:25:49

00508854803TRLO1.1.1

CHIX

165

740

14/01/2026 12:26:33

00508854940TRLO1.1.1

XLON

27

740

14/01/2026 12:26:33

00508854941TRLO1.1.1

XLON

2

740

14/01/2026 12:28:20

00508855414TRLO1.1.1

AQXE

8

740

14/01/2026 12:28:20

00508855415TRLO1.1.1

AQXE

112

740

14/01/2026 12:28:52

00508855523TRLO1.1.1

XLON

115

743.5

14/01/2026 12:32:16

00508856230TRLO1.1.1

XLON

39

743.5

14/01/2026 12:32:18

00508856235TRLO1.1.1

XLON

20

743

14/01/2026 12:32:18

00508856236TRLO1.1.1

TRQX

39

740.5

14/01/2026 12:33:11

00508856437TRLO1.1.1

CHIX

118

740.5

14/01/2026 12:34:17

00508856693TRLO1.1.1

XLON

90

740.5

14/01/2026 12:35:12

00508856919TRLO1.1.1

BATE

20

743.5

14/01/2026 12:40:26

00508858652TRLO1.1.1

TRQX

165

743.5

14/01/2026 12:40:26

00508858651TRLO1.1.1

XLON

10

744

14/01/2026 12:40:33

00508858693TRLO1.1.1

AQXE

1

744

14/01/2026 12:40:34

00508858697TRLO1.1.1

AQXE

255

745

14/01/2026 12:42:46

00508859183TRLO1.1.1

XLON

42

747.5

14/01/2026 12:45:22

00508859685TRLO1.1.1

CHIX

92

746.5

14/01/2026 12:45:56

00508859821TRLO1.1.1

BATE

13

746

14/01/2026 12:45:59

00508859824TRLO1.1.1

AQXE

26

746

14/01/2026 12:46:12

00508859872TRLO1.1.1

XLON

137

746

14/01/2026 12:46:12

00508859873TRLO1.1.1

XLON

10

746.5

14/01/2026 12:47:13

00508860175TRLO1.1.1

TRQX

6

746.5

14/01/2026 12:47:13

00508860176TRLO1.1.1

TRQX

230

746.5

14/01/2026 12:50:44

00508861036TRLO1.1.1

XLON

149

747.5

14/01/2026 12:57:51

00508862522TRLO1.1.1

XLON

175

747

14/01/2026 12:59:27

00508862839TRLO1.1.1

XLON

34

747

14/01/2026 13:04:46

00508864192TRLO1.1.1

XLON

6

747

14/01/2026 13:04:46

00508864194TRLO1.1.1

XLON

98

747

14/01/2026 13:04:46

00508864193TRLO1.1.1

XLON

194

746

14/01/2026 13:07:54

00508864852TRLO1.1.1

XLON

14

746.5

14/01/2026 13:10:48

00508865480TRLO1.1.1

AQXE

148

747

14/01/2026 13:12:32

00508865799TRLO1.1.1

XLON

55

747

14/01/2026 13:12:45

00508865837TRLO1.1.1

CHIX

24

746.5

14/01/2026 13:13:01

00508865892TRLO1.1.1

TRQX

111

746.5

14/01/2026 13:13:01

00508865891TRLO1.1.1

BATE

26

747

14/01/2026 13:15:05

00508866373TRLO1.1.1

XLON

3

747

14/01/2026 13:15:05

00508866377TRLO1.1.1

XLON

26

747

14/01/2026 13:15:05

00508866376TRLO1.1.1

XLON

48

747

14/01/2026 13:15:05

00508866374TRLO1.1.1

XLON

152

747

14/01/2026 13:15:05

00508866375TRLO1.1.1

XLON

50

746

14/01/2026 13:18:52

00508867254TRLO1.1.1

XLON

64

746

14/01/2026 13:18:52

00508867255TRLO1.1.1

XLON

103

746

14/01/2026 13:18:52

00508867256TRLO1.1.1

XLON

15

746.5

14/01/2026 13:19:24

00508867420TRLO1.1.1

AQXE

13

746

14/01/2026 13:19:40

00508867496TRLO1.1.1

CHIX

10

746

14/01/2026 13:19:40

00508867497TRLO1.1.1

CHIX

18

746.5

14/01/2026 13:19:48

00508867529TRLO1.1.1

TRQX

93

746.5

14/01/2026 13:19:49

00508867538TRLO1.1.1

BATE

24

746

14/01/2026 13:20:19

00508867631TRLO1.1.1

CHIX

147

746

14/01/2026 13:24:04

00508868478TRLO1.1.1

XLON

22

745.5

14/01/2026 13:26:22

00508869040TRLO1.1.1

XLON

22

745.5

14/01/2026 13:26:22

00508869041TRLO1.1.1

XLON

47

745.5

14/01/2026 13:26:22

00508869042TRLO1.1.1

XLON

33

745.5

14/01/2026 13:26:22

00508869043TRLO1.1.1

XLON

127

745.5

14/01/2026 13:26:22

00508869044TRLO1.1.1

XLON

136

744.5

14/01/2026 13:32:52

00508870820TRLO1.1.1

XLON

174

744

14/01/2026 13:37:08

00508872128TRLO1.1.1

XLON

2

744.5

14/01/2026 13:41:40

00508873388TRLO1.1.1

BATE

107

745.5

14/01/2026 13:41:40

00508873389TRLO1.1.1

BATE

56

744

14/01/2026 13:41:54

00508873426TRLO1.1.1

CHIX

176

744

14/01/2026 13:41:54

00508873427TRLO1.1.1

XLON

17

744.5

14/01/2026 13:42:19

00508873553TRLO1.1.1

AQXE

25

745.5

14/01/2026 13:42:23

00508873567TRLO1.1.1

TRQX

150

743.5

14/01/2026 13:44:44

00508874184TRLO1.1.1

XLON

134

743.5

14/01/2026 13:48:45

00508875453TRLO1.1.1

XLON

47

744

14/01/2026 13:52:19

00508876869TRLO1.1.1

XLON

133

744

14/01/2026 13:52:19

00508876868TRLO1.1.1

XLON

22

744

14/01/2026 13:52:19

00508876870TRLO1.1.1

XLON

14

745.5

14/01/2026 13:53:00

00508877011TRLO1.1.1

TRQX

7

745.5

14/01/2026 13:53:00

00508877012TRLO1.1.1

TRQX

58

743.5

14/01/2026 13:54:22

00508877429TRLO1.1.1

CHIX

116

744

14/01/2026 13:54:38

00508877536TRLO1.1.1

XLON

101

743.5

14/01/2026 13:54:52

00508877592TRLO1.1.1

BATE

58

744

14/01/2026 13:57:07

00508878170TRLO1.1.1

XLON

69

744

14/01/2026 13:57:07

00508878171TRLO1.1.1

XLON

13

744

14/01/2026 14:00:45

00508879194TRLO1.1.1

XLON

54

744

14/01/2026 14:00:45

00508879193TRLO1.1.1

XLON

18

744

14/01/2026 14:00:45

00508879197TRLO1.1.1

XLON

27

744

14/01/2026 14:00:45

00508879196TRLO1.1.1

XLON

50

744

14/01/2026 14:00:45

00508879195TRLO1.1.1

XLON

135

745

14/01/2026 14:03:00

00508879948TRLO1.1.1

XLON

10

745.5

14/01/2026 14:04:51

00508880450TRLO1.1.1

TRQX

13

745.5

14/01/2026 14:04:51

00508880451TRLO1.1.1

TRQX

180

745

14/01/2026 14:05:44

00508880672TRLO1.1.1

XLON

60

744.5

14/01/2026 14:08:02

00508881330TRLO1.1.1

CHIX

15

744.5

14/01/2026 14:08:02

00508881332TRLO1.1.1

AQXE

16

744.5

14/01/2026 14:08:02

00508881331TRLO1.1.1

AQXE

146

746

14/01/2026 14:12:37

00508882773TRLO1.1.1

XLON

141

745.5

14/01/2026 14:15:08

00508883549TRLO1.1.1

XLON

169

745.5

14/01/2026 14:18:50

00508884824TRLO1.1.1

XLON

15

745.5

14/01/2026 14:20:27

00508885458TRLO1.1.1

CHIX

9

745.5

14/01/2026 14:20:27

00508885459TRLO1.1.1

CHIX

12

745.5

14/01/2026 14:20:27

00508885460TRLO1.1.1

CHIX

30

745.5

14/01/2026 14:20:27

00508885461TRLO1.1.1

CHIX

1

745.5

14/01/2026 14:20:28

00508885467TRLO1.1.1

BATE

125

745.5

14/01/2026 14:20:28

00508885468TRLO1.1.1

BATE

20

746

14/01/2026 14:20:41

00508885559TRLO1.1.1

AQXE

164

745

14/01/2026 14:21:08

00508885715TRLO1.1.1

XLON

30

745.5

14/01/2026 14:21:55

00508885947TRLO1.1.1

TRQX

16

743.5

14/01/2026 14:23:43

00508886457TRLO1.1.1

XLON

47

743.5

14/01/2026 14:23:43

00508886458TRLO1.1.1

XLON

175

743.5

14/01/2026 14:23:43

00508886459TRLO1.1.1

XLON

131

742.5

14/01/2026 14:27:54

00508887833TRLO1.1.1

XLON

47

742.5

14/01/2026 14:27:54

00508887834TRLO1.1.1

XLON

91

742.5

14/01/2026 14:27:54

00508887835TRLO1.1.1

XLON

169

741.5

14/01/2026 14:30:20

00508891723TRLO1.1.1

XLON

20

742

14/01/2026 14:30:21

00508891826TRLO1.1.1

AQXE

30

742.5

14/01/2026 14:31:00

00508892885TRLO1.1.1

TRQX

140

742.5

14/01/2026 14:31:28

00508893896TRLO1.1.1

BATE

79

743

14/01/2026 14:31:41

00508894523TRLO1.1.1

CHIX

2

742.5

14/01/2026 14:33:57

00508897726TRLO1.1.1

XLON

47

742.5

14/01/2026 14:33:57

00508897724TRLO1.1.1

XLON

84

742.5

14/01/2026 14:33:57

00508897725TRLO1.1.1

XLON

296

743

14/01/2026 14:36:14

00508900448TRLO1.1.1

XLON

281

743

14/01/2026 14:38:20

00508901967TRLO1.1.1

XLON

130

743

14/01/2026 14:40:23

00508903354TRLO1.1.1

XLON

168

743

14/01/2026 14:40:23

00508903353TRLO1.1.1

XLON

85

744

14/01/2026 14:40:56

00508903701TRLO1.1.1

CHIX

38

743.5

14/01/2026 14:41:05

00508903767TRLO1.1.1

TRQX

38

743

14/01/2026 14:46:44

00508908101TRLO1.1.1

BATE

73

743.5

14/01/2026 14:47:23

00508908592TRLO1.1.1

CHIX

230

743.5

14/01/2026 14:47:23

00508908593TRLO1.1.1

XLON

46

743.5

14/01/2026 14:47:23

00508908594TRLO1.1.1

XLON

609

743.5

14/01/2026 14:47:23

00508908595TRLO1.1.1

XLON

17

743.5

14/01/2026 14:47:23

00508908596TRLO1.1.1

AQXE

24

743.5

14/01/2026 14:47:23

00508908597TRLO1.1.1

AQXE

8

743.5

14/01/2026 14:47:23

00508908598TRLO1.1.1

AQXE

151

743.5

14/01/2026 14:49:31

00508910563TRLO1.1.1

XLON

48

744

14/01/2026 14:51:24

00508912282TRLO1.1.1

CHIX

36

744

14/01/2026 14:51:24

00508912283TRLO1.1.1

CHIX

159

744

14/01/2026 14:51:31

00508912372TRLO1.1.1

XLON

277

744

14/01/2026 14:53:49

00508914077TRLO1.1.1

XLON

58

744

14/01/2026 14:54:10

00508914409TRLO1.1.1

CHIX

26

743.5

14/01/2026 14:55:00

00508914943TRLO1.1.1

XLON

261

743.5

14/01/2026 14:55:00

00508914944TRLO1.1.1

XLON

9

743.5

14/01/2026 14:55:00

00508914945TRLO1.1.1

XLON

202

743.5

14/01/2026 14:55:00

00508914946TRLO1.1.1

XLON

17

743.5

14/01/2026 14:55:00

00508914947TRLO1.1.1

AQXE

22

743.5

14/01/2026 14:55:00

00508914948TRLO1.1.1

AQXE

24

743

14/01/2026 14:55:13

00508915106TRLO1.1.1

TRQX

31

743

14/01/2026 14:55:13

00508915108TRLO1.1.1

TRQX

34

743

14/01/2026 14:55:13

00508915107TRLO1.1.1

TRQX

300

743.5

14/01/2026 14:55:52

00508915995TRLO1.1.1

BATE

127

743.5

14/01/2026 14:55:52

00508915996TRLO1.1.1

BATE

155

743.5

14/01/2026 14:55:52

00508915997TRLO1.1.1

BATE

199

743

14/01/2026 14:57:26

00508917500TRLO1.1.1

XLON

87

743

14/01/2026 14:57:26

00508917501TRLO1.1.1

XLON

55

743

14/01/2026 15:00:17

00508921020TRLO1.1.1

CHIX

5

743

14/01/2026 15:00:27

00508921233TRLO1.1.1

TRQX

17

743

14/01/2026 15:00:27

00508921234TRLO1.1.1

TRQX

7

743

14/01/2026 15:00:27

00508921235TRLO1.1.1

TRQX

4

743

14/01/2026 15:00:32

00508921380TRLO1.1.1

TRQX

4

743

14/01/2026 15:01:38

00508922639TRLO1.1.1

BATE

146

743.5

14/01/2026 15:01:38

00508922640TRLO1.1.1

BATE

3

743

14/01/2026 15:01:44

00508922722TRLO1.1.1

AQXE

7

743

14/01/2026 15:01:44

00508922725TRLO1.1.1

AQXE

7

743

14/01/2026 15:01:49

00508922790TRLO1.1.1

AQXE

2

743

14/01/2026 15:04:09

00508924855TRLO1.1.1

AQXE

7

743

14/01/2026 15:04:09

00508924856TRLO1.1.1

AQXE

10

743

14/01/2026 15:04:09

00508924857TRLO1.1.1

AQXE

6

743

14/01/2026 15:04:09

00508924861TRLO1.1.1

AQXE

2

743

14/01/2026 15:04:38

00508925249TRLO1.1.1

CHIX

74

743

14/01/2026 15:04:38

00508925248TRLO1.1.1

CHIX

144

742.5

14/01/2026 15:06:07

00508926524TRLO1.1.1

XLON

240

742.5

14/01/2026 15:06:07

00508926523TRLO1.1.1

XLON

15

742.5

14/01/2026 15:06:07

00508926526TRLO1.1.1

XLON

127

742.5

14/01/2026 15:06:07

00508926525TRLO1.1.1

XLON

160

742.5

14/01/2026 15:06:07

00508926527TRLO1.1.1

XLON

136

742.5

14/01/2026 15:06:07

00508926530TRLO1.1.1

XLON

153

742.5

14/01/2026 15:06:07

00508926528TRLO1.1.1

XLON

161

742.5

14/01/2026 15:06:07

00508926529TRLO1.1.1

XLON

1

741.5

14/01/2026 15:06:42

00508927047TRLO1.1.1

TRQX

25

741.5

14/01/2026 15:07:21

00508927482TRLO1.1.1

TRQX

143

741

14/01/2026 15:07:22

00508927511TRLO1.1.1

XLON

1

741

14/01/2026 15:07:27

00508927576TRLO1.1.1

XLON

143

741

14/01/2026 15:09:00

00508928744TRLO1.1.1

BATE

1

741.5

14/01/2026 15:09:00

00508928745TRLO1.1.1

BATE

14

742.5

14/01/2026 15:09:00

00508928746TRLO1.1.1

BATE

7

741

14/01/2026 15:09:16

00508928946TRLO1.1.1

AQXE

1

741.5

14/01/2026 15:10:23

00508929737TRLO1.1.1

TRQX

3

741.5

14/01/2026 15:10:23

00508929735TRLO1.1.1

TRQX

28

741.5

14/01/2026 15:10:23

00508929736TRLO1.1.1

TRQX

134

741

14/01/2026 15:11:47

00508930734TRLO1.1.1

XLON

13

741

14/01/2026 15:11:52

00508930989TRLO1.1.1

AQXE

150

741

14/01/2026 15:11:52

00508930990TRLO1.1.1

XLON

281

741

14/01/2026 15:11:52

00508930991TRLO1.1.1

XLON

16

741

14/01/2026 15:11:56

00508931144TRLO1.1.1

CHIX

1

741

14/01/2026 15:11:56

00508931145TRLO1.1.1

CHIX

62

741

14/01/2026 15:11:56

00508931146TRLO1.1.1

CHIX

134

741.5

14/01/2026 15:12:08

00508931371TRLO1.1.1

BATE

2

741.5

14/01/2026 15:13:43

00508932671TRLO1.1.1

TRQX

25

741.5

14/01/2026 15:13:43

00508932670TRLO1.1.1

TRQX

19

741.5

14/01/2026 15:15:50

00508934508TRLO1.1.1

XLON

144

741.5

14/01/2026 15:15:50

00508934507TRLO1.1.1

XLON

133

741.5

14/01/2026 15:16:49

00508935378TRLO1.1.1

BATE

154

741.5

14/01/2026 15:18:58

00508936993TRLO1.1.1

XLON

25

741.5

14/01/2026 15:19:04

00508937095TRLO1.1.1

TRQX

167

741.5

14/01/2026 15:20:00

00508937693TRLO1.1.1

XLON

80

741.5

14/01/2026 15:21:02

00508938539TRLO1.1.1

XLON

80

741.5

14/01/2026 15:21:02

00508938540TRLO1.1.1

XLON

4

741.5

14/01/2026 15:21:02

00508938541TRLO1.1.1

XLON

60

741.5

14/01/2026 15:21:52

00508939397TRLO1.1.1

XLON

13

741.5

14/01/2026 15:21:52

00508939399TRLO1.1.1

XLON

80

741.5

14/01/2026 15:21:52

00508939398TRLO1.1.1

XLON

66

741

14/01/2026 15:22:43

00508940305TRLO1.1.1

CHIX

66

741

14/01/2026 15:22:43

00508940306TRLO1.1.1

CHIX

57

741.5

14/01/2026 15:22:57

00508940554TRLO1.1.1

XLON

80

741.5

14/01/2026 15:22:57

00508940553TRLO1.1.1

XLON

150

741.5

14/01/2026 15:23:39

00508941143TRLO1.1.1

XLON

2

741.5

14/01/2026 15:23:47

00508941219TRLO1.1.1

TRQX

32

741.5

14/01/2026 15:23:47

00508941220TRLO1.1.1

TRQX

25

741.5

14/01/2026 15:24:35

00508942686TRLO1.1.1

BATE

131

741.5

14/01/2026 15:24:35

00508942687TRLO1.1.1

BATE

47

741.5

14/01/2026 15:26:07

00508943895TRLO1.1.1

XLON

124

741.5

14/01/2026 15:26:07

00508943896TRLO1.1.1

XLON

4

741.5

14/01/2026 15:26:21

00508944077TRLO1.1.1

CHIX

56

741.5

14/01/2026 15:26:21

00508944078TRLO1.1.1

CHIX

170

741.5

14/01/2026 15:27:21

00508944692TRLO1.1.1

XLON

185

741

14/01/2026 15:27:21

00508944693TRLO1.1.1

XLON

9

741.5

14/01/2026 15:27:31

00508944832TRLO1.1.1

BATE

9

741.5

14/01/2026 15:27:31

00508944833TRLO1.1.1

BATE

8

741.5

14/01/2026 15:27:31

00508944834TRLO1.1.1

BATE

97

741.5

14/01/2026 15:27:31

00508944835TRLO1.1.1

BATE

21

741

14/01/2026 15:28:14

00508945322TRLO1.1.1

AQXE

247

741

14/01/2026 15:28:14

00508945321TRLO1.1.1

XLON

18

741

14/01/2026 15:28:14

00508945323TRLO1.1.1

AQXE

30

741

14/01/2026 15:28:14

00508945324TRLO1.1.1

AQXE

135

741

14/01/2026 15:28:14

00508945325TRLO1.1.1

XLON

170

741

14/01/2026 15:28:14

00508945326TRLO1.1.1

XLON

29

741

14/01/2026 15:28:52

00508945952TRLO1.1.1

TRQX

73

740.5

14/01/2026 15:30:11

00508946859TRLO1.1.1

CHIX

169

740.5

14/01/2026 15:30:35

00508947092TRLO1.1.1

XLON

152

740.5

14/01/2026 15:32:43

00508948517TRLO1.1.1

XLON

17

740.5

14/01/2026 15:32:43

00508948519TRLO1.1.1

XLON

20

740

14/01/2026 15:33:38

00508949234TRLO1.1.1

AQXE

122

741

14/01/2026 15:33:44

00508949296TRLO1.1.1

BATE

1

740.5

14/01/2026 15:34:42

00508950004TRLO1.1.1

XLON

64

740.5

14/01/2026 15:34:42

00508950003TRLO1.1.1

XLON

13

740.5

14/01/2026 15:34:42

00508950007TRLO1.1.1

XLON

101

740.5

14/01/2026 15:34:42

00508950005TRLO1.1.1

XLON

103

740.5

14/01/2026 15:34:42

00508950006TRLO1.1.1

XLON

1

740.5

14/01/2026 15:35:06

00508950260TRLO1.1.1

TRQX

1

741

14/01/2026 15:35:06

00508950262TRLO1.1.1

TRQX

3

741

14/01/2026 15:35:06

00508950263TRLO1.1.1

TRQX

25

741

14/01/2026 15:35:06

00508950261TRLO1.1.1

TRQX

75

740

14/01/2026 15:35:11

00508950291TRLO1.1.1

CHIX

142

739.5

14/01/2026 15:35:11

00508950292TRLO1.1.1

XLON

142

739.5

14/01/2026 15:37:46

00508952375TRLO1.1.1

XLON

129

739.5

14/01/2026 15:39:33

00508953587TRLO1.1.1

XLON

6

740

14/01/2026 15:39:39

00508953703TRLO1.1.1

AQXE

18

740

14/01/2026 15:39:39

00508953704TRLO1.1.1

AQXE

2

739.5

14/01/2026 15:41:33

00508955127TRLO1.1.1

BATE

3

740

14/01/2026 15:41:33

00508955128TRLO1.1.1

BATE

143

741

14/01/2026 15:41:33

00508955129TRLO1.1.1

BATE

204

740

14/01/2026 15:42:20

00508955713TRLO1.1.1

XLON

256

740

14/01/2026 15:44:10

00508957017TRLO1.1.1

XLON

149

739.5

14/01/2026 15:45:15

00508957823TRLO1.1.1

XLON

33

739.5

14/01/2026 15:45:15

00508957824TRLO1.1.1

TRQX

72

739.5

14/01/2026 15:45:20

00508957899TRLO1.1.1

CHIX

134

739.5

14/01/2026 15:47:05

00508958980TRLO1.1.1

XLON

14

739.5

14/01/2026 15:47:05

00508958981TRLO1.1.1

XLON

14

740

14/01/2026 15:50:00

00508961290TRLO1.1.1

XLON

148

740.5

14/01/2026 15:53:52

00508965431TRLO1.1.1

XLON

122

742

14/01/2026 15:59:58

00508972153TRLO1.1.1

XLON

167

742

14/01/2026 15:59:58

00508972154TRLO1.1.1

XLON

212

742.5

14/01/2026 16:00:00

00508972204TRLO1.1.1

XLON

6

742.5

14/01/2026 16:00:06

00508972539TRLO1.1.1

CHIX

108

742.5

14/01/2026 16:00:06

00508972541TRLO1.1.1

CHIX

105

742.5

14/01/2026 16:00:07

00508972542TRLO1.1.1

XLON

261

742.5

14/01/2026 16:00:07

00508972543TRLO1.1.1

XLON

91

742.5

14/01/2026 16:00:07

00508972544TRLO1.1.1

XLON

133

742.5

14/01/2026 16:00:07

00508972545TRLO1.1.1

XLON

139

742

14/01/2026 16:00:18

00508972788TRLO1.1.1

BATE

194

742

14/01/2026 16:00:18

00508972789TRLO1.1.1

BATE

74

743

14/01/2026 16:02:10

00508975093TRLO1.1.1

CHIX

13

743

14/01/2026 16:04:08

00508977160TRLO1.1.1

CHIX

3

743

14/01/2026 16:04:08

00508977161TRLO1.1.1

CHIX

3

743

14/01/2026 16:04:08

00508977162TRLO1.1.1

CHIX

47

743

14/01/2026 16:04:10

00508977191TRLO1.1.1

CHIX

10

743

14/01/2026 16:04:12

00508977216TRLO1.1.1

XLON

27

743

14/01/2026 16:04:12

00508977214TRLO1.1.1

XLON

300

743

14/01/2026 16:04:12

00508977215TRLO1.1.1

XLON

34

743.5

14/01/2026 16:05:14

00508978168TRLO1.1.1

TRQX

33

743.5

14/01/2026 16:07:18

00508979809TRLO1.1.1

TRQX

143

743.5

14/01/2026 16:07:20

00508979852TRLO1.1.1

BATE

37

744

14/01/2026 16:09:18

00508981242TRLO1.1.1

XLON

105

744

14/01/2026 16:09:18

00508981241TRLO1.1.1

XLON

550

744

14/01/2026 16:09:18

00508981240TRLO1.1.1

XLON

210

744

14/01/2026 16:09:18

00508981243TRLO1.1.1

XLON

152

744

14/01/2026 16:10:33

00508982322TRLO1.1.1

BATE

72

744

14/01/2026 16:10:33

00508982323TRLO1.1.1

CHIX

82

744

14/01/2026 16:10:33

00508982324TRLO1.1.1

AQXE

23

744

14/01/2026 16:10:33

00508982325TRLO1.1.1

AQXE

167

744

14/01/2026 16:10:33

00508982327TRLO1.1.1

XLON

227

744

14/01/2026 16:10:33

00508982328TRLO1.1.1

XLON

300

744

14/01/2026 16:10:33

00508982326TRLO1.1.1

XLON

30

744

14/01/2026 16:10:33

00508982329TRLO1.1.1

TRQX

47

744

14/01/2026 16:10:33

00508982330TRLO1.1.1

TRQX

85

743

14/01/2026 16:13:01

00508984186TRLO1.1.1

CHIX

127

743.5

14/01/2026 16:13:14

00508984392TRLO1.1.1

BATE

21

743.5

14/01/2026 16:13:39

00508984627TRLO1.1.1

AQXE

55

743.5

14/01/2026 16:15:37

00508986396TRLO1.1.1

AQXE

26

743

14/01/2026 16:18:11

00508988561TRLO1.1.1

XLON

1

743

14/01/2026 16:18:11

00508988563TRLO1.1.1

XLON

2

743

14/01/2026 16:18:11

00508988564TRLO1.1.1

XLON

9

743

14/01/2026 16:18:11

00508988562TRLO1.1.1

XLON

1

743

14/01/2026 16:18:11

00508988566TRLO1.1.1

XLON

7

743

14/01/2026 16:18:11

00508988565TRLO1.1.1

XLON

206

743

14/01/2026 16:18:11

00508988567TRLO1.1.1

XLON

4

743.5

14/01/2026 16:19:01

00508989148TRLO1.1.1

AQXE

1

743.5

14/01/2026 16:19:01

00508989150TRLO1.1.1

AQXE

3

743.5

14/01/2026 16:19:01

00508989149TRLO1.1.1

AQXE

294

743.5

14/01/2026 16:19:37

00508989756TRLO1.1.1

XLON

414

743.5

14/01/2026 16:19:37

00508989757TRLO1.1.1

XLON

63

743.5

14/01/2026 16:19:47

00508989900TRLO1.1.1

CHIX

6

743.5

14/01/2026 16:19:47

00508989901TRLO1.1.1

CHIX

175

743.5

14/01/2026 16:21:32

00508991307TRLO1.1.1

CHIX

141

743.5

14/01/2026 16:21:32

00508991308TRLO1.1.1

BATE

457

743.5

14/01/2026 16:21:32

00508991309TRLO1.1.1

BATE

44

743.5

14/01/2026 16:21:32

00508991310TRLO1.1.1

XLON

171

743.5

14/01/2026 16:21:32

00508991312TRLO1.1.1

XLON

425

743.5

14/01/2026 16:21:32

00508991311TRLO1.1.1

XLON

100

743.5

14/01/2026 16:21:32

00508991314TRLO1.1.1

TRQX

174

743.5

14/01/2026 16:21:32

00508991313TRLO1.1.1

XLON

36

743.5

14/01/2026 16:21:32

00508991315TRLO1.1.1

TRQX

16

743.5

14/01/2026 16:21:33

00508991329TRLO1.1.1

AQXE

300

744

14/01/2026 16:23:58

00508993239TRLO1.1.1

XLON

475

744

14/01/2026 16:23:58

00508993240TRLO1.1.1

XLON

90

743.5

14/01/2026 16:23:59

00508993250TRLO1.1.1

BATE

83

743.5

14/01/2026 16:23:59

00508993251TRLO1.1.1

CHIX

16

743.5

14/01/2026 16:24:14

00508993431TRLO1.1.1

CHIX

20

743.5

14/01/2026 16:24:14

00508993430TRLO1.1.1

AQXE

1

743.5

14/01/2026 16:24:18

00508993521TRLO1.1.1

CHIX

29

743.5

14/01/2026 16:24:18

00508993522TRLO1.1.1

TRQX

2

743

14/01/2026 16:25:17

00508994383TRLO1.1.1

TRQX

25

743

14/01/2026 16:25:17

00508994381TRLO1.1.1

BATE

411

743

14/01/2026 16:25:17

00508994382TRLO1.1.1

XLON

344

744

14/01/2026 16:26:31

00508995615TRLO1.1.1

XLON

143

743

14/01/2026 16:27:08

00508996165TRLO1.1.1

XLON


