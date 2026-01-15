Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 15.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
15.01.2026 08:06 Uhr
16 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 15

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-01-14 NL0009272749 3888777.000 387913780.66 99.7521
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-01-14 NL0009272772 513000.000 38474250.01 74.9985
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-01-14 NL0009272780 360000.000 31589310.94 87.7481
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-01-14 NL0009690239 8210404.000 318517883.05 38.7944
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-01-14 NL0009690247 2208390.000 38020759.44 17.2165
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-01-14 NL0009690254 2426537.000 30162038.28 12.4301
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-01-14 NL0010273801 2681000.000 51465867.65 19.1965
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-01-14 NL0010731816 888000.000 80850754.85 91.0481
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-01-14 NL0011683594 106000000.000 5196107037.60 49.0199
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-01-14 NL0010408704 31303010.000 1194268450.30 38.1519
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-01-14 NL0009272764 318000.000 20359727.41 64.0243

© 2026 PR Newswire
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.