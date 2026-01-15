VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-14
|NL0009272749
|3888777.000
|387913780.66
|99.7521
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-14
|NL0009272772
|513000.000
|38474250.01
|74.9985
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-14
|NL0009272780
|360000.000
|31589310.94
|87.7481
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-14
|NL0009690239
|8210404.000
|318517883.05
|38.7944
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-14
|NL0009690247
|2208390.000
|38020759.44
|17.2165
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-14
|NL0009690254
|2426537.000
|30162038.28
|12.4301
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-14
|NL0010273801
|2681000.000
|51465867.65
|19.1965
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-14
|NL0010731816
|888000.000
|80850754.85
|91.0481
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-14
|NL0011683594
|106000000.000
|5196107037.60
|49.0199
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-14
|NL0010408704
|31303010.000
|1194268450.30
|38.1519
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-14
|NL0009272764
|318000.000
|20359727.41
|64.0243
