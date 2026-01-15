DJ Trump rückt nach Gesprächen nicht von Grönland-Plänen ab

Von Robbie Gramer, Drew Hinshaw und Alex Leary

DOW JONES--Spitzenbeamte aus Dänemark und Grönland haben nach einem Besuch im Weißen Haus erklärt, dass sie Präsident Donald Trump nicht davon überzeugen konnten, seine Ambitionen zur Annexion Grönlands aufzugeben. Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio empfingen die dänischen und grönländischen Außenminister im Weißen Haus inmitten eines außergewöhnlichen Konflikts zwischen den USA und ihren engsten Verbündeten über die Zukunft der Insel mit 57.000 Einwohnern. Politiker in Grönland, einer halbautonomen Insel im dänischen Königreich, haben wiederholt betont, dass ihre Heimat nicht zum Verkauf steht, nachdem Trumps Pläne heftige Reaktionen ausgelöst hatten.

Einige Stunden später bekräftigte Trump seine Position, wonach die USA Grönland aus Sicherheitsgründen benötigen: "Es gibt nichts, was Dänemark tun kann, wenn Russland oder China Grönland besetzen wollen", sagte er vor Journalisten. "Aber es gibt alles, was wir tun können. Das haben Sie vergangene Woche bei Venezuela gesehen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass Dänemark in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen."

Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte, das Treffen sei ein positiver Schritt nach vorn gewesen, auch wenn es Trump in der Sache nicht umgestimmt habe. Eine "fundamentale Meinungsverschiedenheit" bleibe bestehen, sagte er, wenngleich die Gespräche fortgesetzt würden.

"Es ist uns nicht gelungen, die amerikanische Position zu ändern. Es ist klar, dass der Präsident diesen Wunsch hat, Grönland zu erobern, und wir haben sehr, sehr deutlich gemacht, dass dies weder im Interesse" von Dänemark noch von Grönland liegt, sagte Rasmussen. Er fügte hinzu, dass die USA, Dänemark und Grönland eine hochrangige Arbeitsgruppe einrichten würden, die in den kommenden Wochen zusammentreffen soll, nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten.

Dänische Beamte betonten, dass Washington alle seine strategischen Ziele in Bezug auf Grönland - den Erwerb weiterer Militärstützpunkte und den Zugang zu Mineralressourcen - erreichen könnte, ohne die Insel zu annektieren.

Ein hochrangiger Beamter der Trump-Administration sagte, dass ein finanzielles Angebot Teil der Diskussion sein sollte und dass der Präsident das Ergebnis abwarte, um über seinen nächsten Schritt zu entscheiden. Ein hochrangiger dänischer Beamter wollte nicht bestätigen, ob monetäre Angebote gemacht wurden, sagte aber, dass jeder Versuch einer vollständigen Annexion Grönlands inakzeptabel wäre.

US-Abgeordnete, darunter auch einige aus Trumps eigener Partei, üben verstärkt Kritik. Der republikanische Senator Mitch McConnell sagte, Trumps Grönland-Ziele würden "das hart erarbeitete Vertrauen loyaler Verbündeter verbrennen, ohne dass sich in der Arktis etwas Wesentliches ändert. Die Fortführung dieser Provokation wäre für das Vermächtnis des Präsidenten katastrophaler als der Rückzug aus Afghanistan für seinen Vorgänger", fügte McConnell hinzu.

