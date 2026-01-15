Die letzten Zahlen des DAI lassen hoffen, dass die traditionelle Feindseligkeit der Deutschen gegenüber der Aktie ihrem Ende entgegengehen könnte. Ein paar Gedanken zu einigen Mut machenden Statistiken.Wir Deutschen sind in Sachen Geldanlage ein Entwicklungsland. Das Bild, das gern bemüht wird, ist das vom Volk der Sparbuchbesitzer. Umso optimistischer stimmen mich die Zahlen, die das Deutsche Aktieninstitut jüngst für das Jahr 2025 veröffentlicht hat. Ein Blick darauf zeigt: Stand letztes Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär