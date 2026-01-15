FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGILE GRP HLDG.18/UND.FLR XS1785422731
AGILE GROUP 21/26 XS2343627712
AGILE GROUP 19/UND.FLR XS2003471617
AGILE GROUP 19/UND.FLR XS2081524675
AB/FROM ONWARDS 15.01.2026
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGILE GRP HLDG.18/UND.FLR XS1785422731
AGILE GROUP 21/26 XS2343627712
AGILE GROUP 19/UND.FLR XS2003471617
AGILE GROUP 19/UND.FLR XS2081524675
AB/FROM ONWARDS 15.01.2026
© 2026 Xetra Newsboard