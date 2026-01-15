Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 15
[15.01.26]
TABULA ICAV
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE00BN4GXL63
9,107,633.00
EUR
0
90,312,857.67
9.9162
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,113,144.35
99.5251
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,518,183.02
112.3379
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,416,350.06
120.8602
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE00BN0T9H70
69,168.00
GBP
0
8,111,172.77
117.2677
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE00BKX90X67
55,079.00
EUR
0
6,028,914.58
109.4594
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE00BKX90W50
16,624.00
CHF
0
1,619,146.65
97.3981
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000L1I4R94
1,051,617.00
USD
0.00
12,222,573.83
11.6226
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000LJG9WK1
470,302.00
GBP
0
4,755,296.81
10.1112
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000JL9SV51
|
40,471.00
USD
0
492,937.69
12.1800
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
424,017,172.43
114.2735
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,737,358.40
10.2660
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000LH4DDC2
172,747.00
EUR
0
1,968,036.43
11.3926
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,910,696.09
10.7635
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
818,104.80
11.1184
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,457,948,586.72
132.5408
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
9,265,604.78
13.2366
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000YMBL844
2,391,357.00
USD
0
25,334,529.71
10.5942
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000RH1ZG27
114,427.00
USD
0
1,204,049.31
10.5224
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000CCQKON9
2,234,999.00
EUR
0
22,711,891.91
10.1619
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,151.60
10.0203
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,454,851.44
10.6958
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000Y3FZEN4
521,000.00
USD
0
5,422,600.95
10.4081
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000J8RGOJ4
994,457.00
USD
0
9,930,393.21
9.9857
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
14.01.26
IE000P9STSM0
1,000.00
MXN
0
1,001,454.80
1001.4548