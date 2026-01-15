BÖRSE AKTUELL: US-Futures erholen sich - TSMC als Impulsgeber für Tech-Aktien (15.01.26)

Die Börse aktuell zeigt sich zum Wochenstart freundlicher: US-Aktienindex-Futures erholen sich nach zwei schwächeren Handelstagen. Unterstützung kommt von starken Quartalszahlen des Halbleiterherstellers TSMC, die als wichtiger Gradmesser für die Nachfrage im KI-Sektor gelten - insbesondere für Schwergewichte wie Nvidia und AMD.

Die größten Gewinne verzeichnen die Nasdaq-Futures (US100: +0,3%), gefolgt vom Russell 2000 (US2000: +0,25%), dem S&P 500 (US500: +0,15%) und dem Dow Jones (US30: +0,1%).

Währungsmarkt: USD unter Beobachtung - Yen und Franken schwächer

US-Finanzminister Scott Bessent äußerte laut Medienberichten Sorgen über die Volatilität im Währungspaar USD/JPY. Bei Gesprächen mit seinem japanischen Amtskollegen sprach er sich für eine konsistente Geldpolitik und klare Kommunikation aus - ein Thema, das aktuell auch an der Börse für Aufmerksamkeit sorgt.

Der US-Dollar-Index erholt sich leicht (USDIDX: +0,1%), gestützt durch Schwäche im Schweizer Franken (USDCHF: +0,15%) und im japanischen Yen (USDJPY: +0,2%). Der Euro gibt leicht nach (EURUSD: -0,1% auf 1,1635), während der australische Dollar stabil bleibt.

Asien-Pazifik: Gemischte Stimmung an den Börsen

Im asiatisch-pazifischen Raum zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Der japanische Nikkei 225 korrigiert um 0,9% nach seinem jüngsten Allzeithoch, da Hoffnungen auf weitere fiskalische Impulse nachlassen und Anleiherenditen steigen.

Die Zurückhaltung vor den TSMC-Zahlen belastet insbesondere Technologiewerte in China (CHN.cash: -0,2%). Positiv präsentieren sich hingegen Südkorea (Kospi: +1,3%) und Australien (AU200.cash: +0,3%). Dieser Mix prägt den aktuellen Marktbericht Börse in Asien.

TSMC überzeugt mit Rekordzahlen - KI bleibt Wachstumstreiber

TSMC meldete einen Rekordgewinn im vierten Quartal: Der Nettogewinn stieg um 35% im Jahresvergleich, getragen von der starken Nachfrage nach KI- und High-Performance-Computing-Chips. Der Umsatz überschritt erstmals die Marke von NT$1 Billion, wobei 77% der Erlöse auf Chips unterhalb von 7 Nanometern entfielen....

