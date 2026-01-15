GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Zwischenbericht

Medienmitteilung Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich blickt auf ein gutes Schadenjahr zurück. Zwar lag die Schadensumme

der Feuerschäden über dem Niveau des Vorjahres, grössere Naturereignisse blieben jedoch glücklicherweise aus.

Mit 49.6 Mio. Franken ist die geschätzte Gesamtschadensumme leicht gesunken (Vorjahr: 51.4 Mio. Franken). Insgesamt bearbeitete die GVZ im Jahr 2025 1'834 Schadenfälle (Vorjahr: 2'666), davon 903 Feuer- und 931 Elementarschäden. Die geschätzte Schadensumme der Feuerschäden erhöhte sich zum Vorjahr um rund 7.0 Mio. Franken auf 44.5 Mio. Franken (Vorjahr: 37.3 Mio. Franken). Bedingt durch mehrere grössere und kostenintensive Brandfälle liegt die Schadenssumme über dem Niveau des Vorjahres, obwohl die Gesamtzahl der Brände zurückgegangen ist. Da im Jahr 2025 grössere Unwetter ausblieben, fiel die geschätzte Schadensumme bei den Elementarschäden mit 5.1 Mio. Franken vergleichsweise tief aus (Vorjahr: 14.2 Mio. Franken). Die provisorischen Schadenzahlen sind auf der GVZ-Website einsehbar: https://www.gvz.ch/topnavigation/schadenzahlen . Die GVZ veröffentlicht die definitiven Geschäftszahlen 2025 nach Mitte Mai 2026. Unter https://www.gvz.ch/topnavigation/medien steht dieser Text zum Download bereit.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

