Nürnberg (ots) -Kaffee sorgt nicht nur für einen guten Start in den Tag, sondern bei NORMA auch für einen hervorragenden Beginn des Jahres! Denn der Lebensmittel-Discounter senkt bereits zum dritten Mal in 2026 die Preise - diesmal unter anderem auf das "braune Gold". Kundinnen und Kunden zahlen ab sofort bis zu 50 Cent weniger für den Kaffee von CAFFEECIAO in der 200-Gramm-Packung. Zusätzlich zum Kaffee werden auch weitere Produkte quer durch das Sortiment im Preis gesenkt: Darunter Semmel- und Kartoffelknödel von POTATO MASTER, Mini Schnitzel von GUT BARTENHOF oder auch der Mais von ERNTEKRONE. Bei NORMA heißt es jetzt also: Aufwachen, sparen und genießen!Mit der dritten Preissenkung alleine im Januar zeigt NORMA erneut, dass die Strategie auch 2026 konsequent fortgeführt wird. Alle Vorteile werden direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Ganz ohne Kompromisse für die treue Kundschaft heißt es also auch in diesem Jahr wieder: Bei NORMA gibt's "Mehr fürs Geld".Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):JOSÉCAFÉ Gold Premium Kaffee 100 gBislang: 3,15 EURJetzt: 2,99 EURCAFFECIAO Gold Premium Kaffee 200 gBislang: 6,29 EURJetzt: 5,99 EURCAFFECIAO Gold Premium Kaffee 100 gBislang: 3,15 EURJetzt: 2,99 EURCAFFECIAO Löslicher Bohnenkaffee kräftig / mild 200 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,49 EURPOTATO MASTER Kartoffeltaschen 600 gBislang: 2,29 EURJetzt: 2,19 EURPOTATO MASTER Semmel- / Kartoffelknödel 200 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURPOTATO MASTER Kartoffelpüree 3 lBislang: 1,89 EURJetzt: 1,75 EURPOTATO MASTER Süßkartoffelpommes 500 gBislang: 2,29 EURJetzt: 1,99 EURGUT BARTENHOF Mini Schnitzel Schwein / Mini Cordon Bleu 400 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURGUT BARTENHOF Schnitzel 500 gBislang: 4,79 EURJetzt: 4,49 EURERNTEKRONE Sonnenmais natursüß 340 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURERNTEKRONE Sonnenmais 450 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6196688