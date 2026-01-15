Sindelfingen (ots) -Akkodis hilft Organisationen in ganz Europa dabei, die AWS European Sovereign Cloud zu nutzen, um ihre IT sicher zu modernisieren und steigende Compliance-Anforderungen mit Sovereign-by-Design-Cloud-Lösungen zu erfüllen.Akkodis - globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering - ist Launch-Partner der European Sovereign Cloud von Amazon Web Services (AWS). Als AWS Advanced Tier Services Partner sowie Inhaber der AWS-Kompetenzen Government Consulting und Security Consulting unterstützt Akkodis Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors beim Übergang zur neuen AWS European Sovereign Cloud. Ziel ist es, Organisationen den Zugang zu der Sicherheit, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit zu ermöglichen, die sie von AWS erwarten und gleichzeitig strenge Anforderungen an operative Autonomie, Datenresidenz und regulatorische Kontrolle innerhalb der Europäischen Union zu erfüllen.Der heutige Launch erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. In ganz Europa stehen Ministerien, Betreiber kritischer Infrastrukturen und stark regulierte Branchen vor verschärften regulatorischen Vorgaben, steigenden Anforderungen an Datenhoheit sowie neuen Pflichten im Risikomanagement. Für diese Organisationen wird die Fähigkeit, sensible IT-Systeme sicher zu modernisieren und gleichzeitig die volle rechtliche Kontrolle über ihre Daten zu behalten, zu einer zentralen strategischen Priorität.Akkodis bringt hierfür mehr als zehn Jahre Erfahrung im Betrieb souveräner Cloud-Workloads für Regierungsbehörden und Institutionen mit hohen Compliance-Anforderungen ein. Im Unterschied zu klassischen Cloud-Transformationen erfordert die souveräne Modernisierung vertiefte Fachkenntnisse - unter anderem in den Bereichen Compliance Engineering, operative Governance, vertrauenswürdige Lieferketten, Zugriffskontrollen sowie der Migration alter Systeme in streng kontrollierte Umgebungen. Akkodis begleitet Organisationen über den gesamten Lebenszyklus hinweg: von der Analyse bestehender Architekturen und der Definition rechtlicher Leitplanken bis hin zur Implementierung und dem Betrieb souveräner Cloud-Umgebungen.Mit mehr als 450 AWS-Cloud-Zertifizierungen vereint Akkodis Beratung, Engineering und Managed Services in seiner Cloud-, Infrastructure- und Cybersecurity-Praxis unter der Leitung von James Bromberger, einem sehr erfahrenen AWS-zertifizierten Ingenieur."Digitale Souveränität wird nicht durch Infrastruktur allein erreicht - sie erfordert Betriebsmodelle, die Gerichtsbarkeit, Governance und Vertrauen respektieren", sagt James Bromberger, Global Vice President Cloud, Infrastructure and Cybersecurity und Akkodis AWS Global Practice & Alliance Lead. "Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Aufbau und Betrieb digitaler Lösungen für Regierungsbehörden auf AWS verstehen wir ihre Erwartungen und wie wir sie erfüllen können."Die AWS European Sovereign Cloud bietet europäischen Organisationen mehrere Sovereign-by-Design-Funktionen, darunter:- Operative Autonomie durch vollständig in der EU betriebene, physisch und logisch getrennte Infrastruktur- Verbesserte Datenresidenz mit klarer Kontrolle über Speicherort, Zugriff und Absicherung von Daten- Technische Sicherheitsmechanismen auf Basis des AWS Nitro Systems sowie fortschrittliche Verschlüsselung, Schlüsselverwaltungsdienste und Hardware-Sicherheitsmodule- Spezielle Governance- und Compliance-Strukturen, die von AWS in Europa eingerichtet wurden und von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern geführt werdenDiese Fähigkeiten bilden die Grundlage, um sensible, missionskritische und KI-gestützte Anwendungen sicher zu betreiben und gleichzeitig den wachsenden Anforderungen an Governance und Compliance in Europa gerecht zu werden.Darüber hinaus verfügt Akkodis über ausgeprägte europäische Delivery- und Betriebskapazitäten, um Organisationen bei der Umsetzung digitaler Souveränität zu unterstützen. Dazu zählen in vielen EU-Ländern ansässige AWS-Cloud-Expertinnen und -Experten, Erfahrung in sicherheitskritischen Projekten für den öffentlichen Sektor sowie ein tiefes Verständnis regulatorischer Anforderungen in Europa.Wenn Organisationen damit beginnen, die Einführung der AWS European Sovereign Cloud zu planen, stehen die Teams von Akkodis bereit, Kunden bei der Konzeption, Implementierung und dem Betrieb souveränitätsgerechter IT-Systeme zu unterstützen - von sicherer Modernisierung und kontrollierten KI-Architekturen bis hin zu einer langfristigen operativen Governance in regulierten Umgebungen.Weitere Informationen zur AWS European Sovereign Cloud: https://aws.eu/.Details zu den AWS-Cloud-Kompetenzen von Akkodis: https://aws.akkodis.com/.Über AkkodisAkkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das seine Kunden dabei unterstützt, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Wir nutzen zukunftsweisende Technologien, um Prozesse und Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren und neu zu gestalten. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering kombinieren wir Technologien und Talente, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen - von der Strategie und Beratung über die Implementierung bis hin zur Talententwicklung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Kraft moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens für echten Mehrwert in der digitalen Transformation. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 50.000 Ingenieur:innen und Tech-Berater:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Talent, Solutions und Academy. 