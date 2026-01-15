Bad Wimpfen (ots) -Das renommierte Top Employers Institute kürt jedes Jahr die besten Arbeitgeber weltweit. Lidl in Deutschland wurde zum fünften Mal in Folge als "Top Employer" zertifiziert und ist damit einer der besten Arbeitgeber in Deutschland. Zudem hat Lidl das begehrte Enterprise Siegel erhalten, das die hohen Standards und Qualitätsprozesse für beispielhaftes HR-Management auf internationalem Level über 30 Länder hinweg bestätigt."Die Auszeichnung als Top Employer 2026 ist eine Bestätigung unserer hohen Qualitätsansprüche als Arbeitgeber. Diese Anerkennung macht uns stolz und ist zugleich ein Versprechen: Wir geben tagtäglich weiterhin alles dafür, ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeitenden von dem ersten Tag an wachsen, ihre Talente entfalten und gemeinsam mit uns im teamlidl neue Höhen erreichen können. Denn unsere Mitarbeitenden sind das Fundament unseres Erfolgs und ihre Leidenschaft und Leistung Grundlage dafür, warum unsere Kunden tagtäglich gerne bei Lidl einkaufen", sagt Marco Monego, Geschäftsleiter Personal bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Top Employers prüft Unternehmen anhand detaillierter Kriterien in verschiedenen HR-Dimensionen. Lidl konnte auch dieses Jahr wieder durch herausragende Ergebnisse in den Bereichen Talent Acquisition, Onboarding, Learning, Employer Branding und Integrität überzeugen. Insbesondere durch die konsequente Weiterentwicklung im Bereich Onboarding hat Lidl seine Stellung ausgebaut. Von Tag eins an bietet der Lebensmitteleinzelhändler neuen Mitarbeitenden ein stabiles Fundament, das ihnen ermöglicht, ihre Leistung abzurufen und langfristig erfolgreich zu sein. Damit unterstreicht Lidl seine klare Haltung: Ein erfolgreicher Karriereweg ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis professioneller Strukturen und klarer Prozesse.Adrian Seligman, CEO des Top Employers Institute, kommentiert: "Die Zertifizierung als Top Employer 2026 zeigt deutlich, wie stark sich Lidl in Deutschland dafür einsetzt, eine erstklassige Arbeitsumgebung zu schaffen, die die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Lebensmitteleinzelhändlers sichert. Die enge Verzahnung von Personalstrategie und Unternehmenszielen sowie der konsequente Fokus auf kontinuierliche Verbesserungen machen deutlich, welche enorme Wirkung eine Transformation dieser Bereiche entfalten kann. Wir sind stolz, Lidl in Deutschland für seinen wichtigen Beitrag zu einer besseren Arbeitswelt in Deutschland auszuzeichnen."Über das Top Employers InstituteDas Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierung hervorragender Arbeitsbedingungen. Durch unser Zertifizierungsprogramm ermöglichen wir Unternehmen, ihre Arbeitsbedingungen zu bewerten und zu verbessern. Das vor drei Jahrzehnten gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr 2.300 Top-Arbeitgeber in 122 Ländern/Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top-Arbeitgeber einen positiven Einfluss auf das Leben von über 9.000.000 Arbeitnehmern weltweit.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6196712