Bechtle AG hat die Akquisition des ungarischen PLM-Spezialisten EuroSolid Zrt. bekannt gegeben, der mit einem Umsatz von rund 3,5 Millionen Euro und 31 Mitarbeitern der größte Reseller von SOLIDWORKS im Land ist. Obwohl die Transaktion in ihrer Größenordnung unwesentlich ist, hat sie strategische Relevanz, da sie Bechtles margenstarkes, serviceintensives PLM-Geschäft stärkt. Diese Akquisition markiert zudem einen Wandel in Ungarn, von einem rein handelsorientierten Markt hin zu einem wertschöpfenden Standort für Engineering und Dienstleistungen, was im Einklang mit Bechtles bewährtem Expansionsmodell steht. In das europäische PLM-Netzwerk von Bechtle, das sich über neun Länder erstreckt, integriert, sollte die Akquisition grenzüberschreitende Synergien fördern. Die kurzfristigen finanziellen Auswirkungen sind begrenzt. Daher bleibt unser Kursziel bei 48,00 Euro und die Empfehlung "HOLD" unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag
