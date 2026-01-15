Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Markt für Immobilieninvestitionen in Deutschland werden nach einer Studie von EY Real Estate auch 2026 die Bäume nicht in den Himmel wachsen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Für das laufende Jahr rechne die Mehrheit der befragten Marktteilnehmer mit einer weitgehenden Stagnation der Transaktionsumsätze, habe Schwalm von EY Real Estate gesagt. "Der immobilienwirtschaftliche Frühling lässt auf sich warten", habe er bilanziert. Steigende Preise würden für Wohnimmobilien erwartet, Sorgen bereiteten der Branche dagegen Büroimmobilien und Shopping-Center in schlechteren Lagen. Eine Linderung der Krise beim Wohnungsbau erwarteten die Befragten nicht - dazu fehle es den beschlossenen Reformen an Durchschlagskraft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
