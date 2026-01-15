Cuxhaven (www.anleihencheck.de) - PNE reduziert Ertragserwartung für das Geschäftsjahr 2025 - AnleihenewsDer PNE-Konzern (ISIN DE000A0JBPG2/ WKN A0JBPG) erwartet nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr ein Konzern-EBITDA zwischen 45 Mio. und 60 Mio. Euro; nach der zuletzt veröffentlichten Guidance ging der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 noch von einem Konzern-EBITDA von 70 Mio. bis 110 Mio. Euro aus, so die PNE AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
