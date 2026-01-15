Im Großraum Oslo ist das Fahren von Elektro-Lkw jetzt noch attraktiver. Denn die Stadt hat die Maut für fossil angetriebene Lkw von 2025 auf 2026 um satte 75 Prozent angehoben. Zur Kasse gebeten werden die Lkw-Fahrer an insgesamt 83 Mautstationen im Großraum Oslo. Die Durchfahrt mit einem neueren Lkw (Euro 6) kostet in der Metropolregion Oslo in der Hauptverkehrszeit jetzt 162 Kronen (umgerechnet circa 13,80 Euro), für betagtere Lkw (Euro 5 oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
