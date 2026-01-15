60.651 Elektro-Pkw wurden 2025 in Österreich neu zugelassen, 35,9 Prozent mehr als 2024. Der Elektro-Anteil an allen Pkw-Neuregistrierungen Österreichs lag 2025 bei 21,3 Prozent. Insgesamt haben die alternativen Antriebe stark zugelegt. Das waren 16.029 Batterie-Elektroautos mehr als im Gesamtjahr 2024, wie aus der Mitteilung von Statistik Austria hervorgeht. Im Dezember waren die Elektroautos aber minimal schwächer als im Jahresdurchschnitt: 4.621 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
