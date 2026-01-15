Mit den richtigen KI-Aktien ließen sich im vergangenen Jahr Gewinne von mehreren 100 Prozent einfahren. 2026 startet ein Markt, der noch größer und noch dynamischer wird. Humanoide Roboter sind auf dem Sprung zum Massenmarkt. Ein bisher nur wenig bekanntes Unternehmen hat hier die Nase vorn, die Aktie hat das Potenzial, sich bis ende 2030 zu verzehnfachen.Der maydornreport hat rechtzeitig auf KI-Aktien gesetzt und für seine Leser im vergangenen Jahr hohe dreistellige Renditen eingefahren. Bestes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär