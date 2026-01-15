© Foto: Matthias Balk - dpaDatenzentren treiben die Emissionen, doch Microsoft kontert mit einem Milliardenvertrag für Bodenkohlenstoff aus US-Farmen. Mit diesem Deal will der Konzern trotz KI-Boom bis 2030 klimapositiv werden.Microsoft hat mit Indigo Carbon einen Vertrag über den Kauf von 2,85 Millionen Bodenkohlenstoff-Gutschriften geschlossen. Die Gutschriften stammen aus Projekten der regenerativen Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten. Reuters berichtet, dass es sich um den bislang größten bekannten Einzeldeal in diesem Marktsegment handelt. Der Vertrag ist auf 12 Jahre angelegt. Über den Preis machte Microsoft keine Angaben. Eine mit der Vereinbarung vertraute Person sagte jedoch gegenüber Reuters, der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE