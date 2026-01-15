Stuttgart (ots) -Warum Startups früh über Finanzierung, Struktur und tragfähige Grundlagen nachdenken sollten.Am Anfang einer Gründung steht der Mut. Eine Idee entsteht, oft spontan, manchmal zufällig und aus einem Gedanken wird ein Projekt, aus einem Projekt ein Team. In dieser frühen Phase dominieren Kreativität, Tempo und Ausprobieren. Doch je konkreter das Produkt wird, desto deutlicher zeigen sich strukturelle Anforderungen: Teamaufbau, steuerliche und rechtliche Grundlagen, Finanzierungsstrategien, Investorenansprache, Dokumentation.Viele Gründer unterschätzen, wie stark diese Aspekte bestimmen, ob ein Unternehmen wachsen kann. Eine unklare Cap-Table-Struktur, fehlende Vereinbarungen zwischen Co-Foundern oder falsche steuerliche Gestaltung können später teuer werden oder Finanzierungsrunden blockieren. Professionelle Begleitung wird daher nicht erst dann relevant, wenn es brennt, sondern schon in der Phase, in der das Feuer entsteht. Sie ermöglicht es, sich auf die Weiterentwicklung einer Idee zu konzentrieren, die das Potenzial hat, Märkte zu verändern.Im Interview spricht Christoph Kalmbach, Partner der PKF Wulf Gruppe und Startup-Experte, über typische Wachstumsbremsen, sinnvolle Strukturen und die Rolle eines starken Netzwerks.Viele Startups starten stark, geraten aber später ins Stocken. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?Häufig daran, dass Strukturen und wirtschaftliche Grundlagen nicht im gleichen Tempo wachsen wie das Produkt. Ein Startup entwickelt sich dynamisch, steuerliche und finanzielle Rahmenbedingungen bleiben oft im Hintergrund. Wer diese Themen nicht früh mitdenkt, riskiert Engpässe, die Wachstum bremsen.Welche Rolle spielt Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung im Startup-Umfeld?Steuerberatung und insbesondere betriebswirtschaftliche und bewertungstechnische Aspekte der Wirtschaftsprüfung begleiten ein Startup durch alle Phasen. In der Gründung geht es um die richtige Rechtsform, klare Beteiligungsstrukturen und ein sauberes finanzielles Fundament bei optimierter Steuerstruktur für die Gesellschafter, Investoren sowie den Key Staff. In der Wachstumsphase werden Jahresabschlüsse, Reporting, betriebswirtschaftliche Steuerung und die Vorbereitung auf Finanzierungsrunden wichtig. Bei Venture Capital, Private Equity oder einem möglichen Exit brauchen Investoren verlässliche Zahlen, transparente Strukturen und eine professionelle Dokumentation. Gute Beratung schafft Sicherheit und ist ein Erfolgsfaktor für weitere Finanzierung und Skalierung. Häufige Fehler entstehen aus hoher Geschwindigkeit: z. B. unklare Absprachen oder fehlende Dokumentation.Wie können Startups und Mittelstand voneinander profitieren?Startups profitieren vom Mittelstand durch etablierte Strukturen, Marktzugang und bestehende Prozesse. Mittelständische Unternehmen erhalten neue Impulse, innovative Technologien und eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Für tragfähige Corporate-Venturing-Kooperationen braucht es klare wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Wir unterstützen bei der Umsetzung von Modellen, die auf beide Seiten zugeschnitten sind, unabhängig davon, ob es um finanzielle Förderung, Beteiligungen oder andere Formen der Zusammenarbeit geht. Hierbei setzen wir auf starke Verbindungen zu unseren Netzwerkpartnern im Startup und VC-Umfeld.Sie sind stark in der Startup-Szene Baden-Württembergs vernetzt. Wie prägt dieses Netzwerk Ihre Arbeit mit Startups?Wir sind dort präsent, wo Ideen entstehen. Durch die langjährige Verbindung zu NXTGN - offizielle Startup Factory der Bundesregierung - und Formate wie das ASAP BW-Finale sowie verschiedene Masterclasses erhalten wir früh Einblicke in aktuelle Entwicklungen. Bei NXTGN-Veranstaltungen wie dem CxO-Dinner diskutieren wir mit Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über die Innovationskraft der Region. Diese Nähe kombiniert mit unserer langjährigen Arbeit mit Startups ermöglicht es uns, sie gezielt und realitätsnah zu begleiten. Unsere Erfahrung zeigt, welche strukturellen Entscheidungen in frühen Phasen wichtig sind und wie sie sich auf spätere Entwicklungen auswirken. Da wir sowohl mit Investoren als auch mit Startups zusammenarbeiten, kennen wir ihre Erwartungen, von der Gründung über Finanzierungsrunden bis hin zum Exit. Was möchten Sie Gründern auf den Weg mitgeben?Mut bringt Ideen voran, aber ein stabiles Fundament entscheidet über nachhaltiges Wachstum. Wer früh strukturiert, erhöht seine Chancen auf Kapital, Partnerschaften und Marktposition deutlich. Professionelle Beratung ist kein Hindernis für Kreativität, sondern der Schutz dessen, was aufgebaut wird.