CHNOLOGIES ist einer der weltweit führenden Geothermie-Spezialisten mit Aktivitäten im Bereich Exploration über Turbinenbau bis zum Betrieb eigener grundlastfähiger Geothermie-Kraftwerke. Mit einem richtungsweisenden Deal gesellt sich der Energiespezialist zu den Gewinnern des aktuellen Booms für die Energieversorgung von (KI-getriebenen) Rechenzentren. Als grundlastfähige CO2-freie Energielösung bedient Geothermie eine Nische, die die Technologie von Wind und Solar, die Speicherlösungen benötigt, abhebt. Der gestern vermeldete 20-jährige Stromabnahmevertrag (ab 2026) über 13 Megawatt mit dem Rechenzentrumsbetreiber Switch ist ein Meilenstein für ORMAT und die Branche - der Deal bestätigt die Wettbewerbsfähigkeit der Technologie und ist ein Türöffner für weitere Kunden, insbesondere energieintensive Tech-Konzerne. Weitere Aufträge sollten folgen. Die Aktie ist ein Momentumplay mit ambitionierter Bewertung (KGV 26e: 46). Allerdings soll sich der Gewinn bis 2029 verdoppeln.
