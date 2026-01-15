Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Ankauf

Frankfurt am Main / Bayreuth, 15. Januar 2026 - Die GBS Electronic Solutions GmbH ("GBS") hat mit Unterstützung ihrer Gesellschafter VR Equitypartner ("VREP") und INDUC alle Anteile an der productware Gesellschaft zur Produktion von elektronischen Geräten mbH übernommen. Verkäuferin ist die Controlware Holding GmbH. Mit der Akquisition setzt die GBS EMS Group den konsequenten Buy-and-Build-Ausbau ihres EMS-Geschäfts fort und stärkt die Position als leistungsfähiger Full-Service-Partner für Industriekunden. productware aus dem hessischen Dietzenbach ist ein regional etablierter One-Stop-Shop im Bereich Electronic Manufacturing Services (EMS) und fertigt hochwertige Baugruppen und Komplettgeräte (Box Build) auf High-End-Bestückungslinien für Marktführer in unterschiedlichen Industriebranchen. productware bietet das vollständige Leistungsspektrum von der Entwicklung über die Serienfertigung bis zu Test- und Logistikleistungen. Das Unternehmen kann seit der Gründung vor über 30 Jahren auf eine erfolgreiche Entwicklung hin zu einem professionellen Dienstleistungsunternehmen zurückblicken und beschäftigt etwa 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die GBS mit Sitz in Bayreuth ist ein mittelständisches Technologieunternehmen und positioniert sich im Bereich EMS als Full-Service-Anbieter für industrielle Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. VREP ist seit 2016 an GBS beteiligt und unterstützt das Unternehmen gemeinsam mit INDUC seither als langfristiger Wachstumspartner. Seit dem Einstieg wurde der EMS-Geschäftsbereich gezielt ausgebaut, unter anderem durch den erfolgreichen Zukauf von Elektron Systeme Ende 2022 sowie den Aufbau der GBS EMS Group um die GBS als wachstumsorientierte Buy-and-Build-Plattform. Mit dem Erwerb von productware verfolgt GBS das Ziel, die GBS EMS Group zu einem der führenden EMS-Player in Deutschland auszubauen. Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VREP, erklärt: "Das anorganische Wachstum ist eine unserer Kernkompetenzen als mittelständischer Eigenkapitalgeber. Hierdurch lässt sich die Unternehmensentwicklung wesentlich beschleunigen, was insbesondere in Branchen mit hohem Transformationsdruck erfolgskritisch ist." Daniel Schmidt, Investment Director, fügt hinzu: "Der EMS-Markt ist geprägt von steigender Komplexität, wachsender Nachfrage nach flexiblen Fertigungspartnern und zunehmender Konsolidierung. Mit productware ergänzt GBS seine EMS-Plattform um ein hochkompatibles Unternehmen mit starker regionaler Verankerung und technologischer Tiefe. Aufbauend auf den sehr positiven Erfahrungen aus dem Zukauf von Elektron sehen wir beste Voraussetzungen, die GBS EMS Group gezielt weiterzuentwickeln." Kai Lenfert, Geschäftsführer der GBS EMS Group, kommentiert: "Durch die Transaktion erschließt sich die Gruppe neue industrielle Endmärkte - unter anderem in den Bereichen Bahntechnik, Verteidigung und IoT - sowie zusätzliche Kundenpotenziale in West- und Südwestdeutschland. Darüber hinaus erweitert die GBS EMS Group ihre technologischen Fähigkeiten insbesondere im Bereich kleiner Stückzahlen und Prototyping." Gruppentypisch wird productware als eigenständige Gesellschaft mit eigenem Marktauftritt bestehen bleiben. Der Geschäftsführer von productware, Florian Back, wird ebenfalls in seiner Position weiter tätig sein. Er sagt: "Die GBS EMS Group passt in mehrfacher Hinsicht hervorragend zu uns - strategisch, technologisch und kulturell. Gemeinsam können wir unseren Kunden ein noch breiteres Leistungsspektrum anbieten." Die Transaktion ist bereits vollzogen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de .



