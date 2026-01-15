Hamburg/Reinbek (ots) -- Das Top Employers Institute zertifiziert weltweit Unternehmen, die hohe Standards in Personalentwicklung und Arbeitskultur erfüllen.- Almirall, ein globales biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf medizinische Dermatologie, ist zum zweiten Mal in Folge als Top Employer in Deutschland ausgezeichnet worden.Das internationale Top Employers Institute bestätigt: Almirall zählt auch 2026 zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Zum zweiten Mal in Folge erhält das biopharmazeutische Unternehmen die Auszeichnung für seine Mitarbeitendenorientierung und eine verlässliche Arbeitskultur.Almirall konzentriert sich auf die medizinische Dermatologie. In Reinbek produziert das Unternehmen Salben, Cremes und Lotionen für Menschen mit Hautkrankheiten in über 40 Ländern, während in Hamburg Teams mit kommerziellem Fokus die Abläufe im deutschen Markt steuern und weiterentwickeln.Das Top Employers Institute hob besonders die klare Business- und People-Strategie, Ethik und Integrität sowie gelebte Werte und Unternehmensvision hervor."Bei Almirall stehen die Menschen im Mittelpunkt. Wir wollen Talente fördern, sie langfristig binden und ein Umfeld schaffen, das Lernen, Zusammenarbeit und Wohlbefinden ermöglicht. So bleiben die Teams verbunden mit unserem Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit Hautkrankheiten zu verbessern", sagt Nadine Huismann, Senior Director People & Culture Deutschland. "Die erneute Auszeichnung als Top Employer bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."Ein wichtiger Schwerpunkt ist eine Arbeitskultur, die unterschiedliche Lebensphasen berücksichtigt. Dazu gehören flexible Arbeitsmodelle, Angebote für Eltern und ein Umfeld, das Familienfreundlichkeit nicht nur benennt, sondern im Alltag ermöglicht. Beruf und Privatleben sollen sich vereinbaren lassen - ohne Hürden und ohne Karrieren zu bremsen. Beispiele sind bezahlte Freistellung, wenn Kinder krank sind, und eine betriebliche Krankenzusatzversicherung.Almirall ist auch international erfolgreich und verfolgt konzernweit eine einheitliche Personalstrategie: In Spanien erhielt das Unternehmen die Top Employer Auszeichnung bereits zum 18. Mal in Folge. Seit Jahrzehnten prägen eine familiäre Kultur und der klare Fokus auf medizinische Dermatologie das Unternehmen.Über AlmirallAlmirall ist ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, das hochwertige Arzneimittel aus eigener Forschung und Entwicklung sowie durch Kooperationen und Partnerschaften zur Verfügung stellt. Der strategische Fokus liegt in der Hautgesundheit. Geleitet von unserem Unternehmensziel "Transform the patients' world by helping them realize their hopes & dreams for a healthy life." wollen wir die Lebensqualität von Patient:innen verbessern, ihre Bedürfnisse verstehen und die Wissenschaft nutzen, um innovative medizinische Lösungen bereitzustellen. Sie stehen für uns im Mittelpunkt unseres Handelns. Almirall wurde 1944 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barcelona. Das Unternehmen ist an der spanischen Börse notiert (Ticker: ALM) und erzielte im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von 990 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt Almirall über 2.000 Mitarbeitende. Die Produkte von Almirall verbessern täglich die Lebensqualität von Patient:innen und sind in über 100 Ländern erhältlich.Über Almirall in DeutschlandAlmirall setzt in Deutschland höchste Standards in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Dermatika. In Reinbek bei Hamburg werden auf modernen Produktionsanlagen halbfeste und flüssige Formulierungen wie Salben, Cremes oder Lotionen mit höchsten Produktionsstandards für den internationalen Markt hergestellt. Als Spezialist im Bereich der Hautgesundheit ist Almirall in Deutschland ein führender Anbieter für verschreibungspflichtige und rezeptfreie Dermatika und baut das Portfolio konsequent in zukunftsträchtigen Indikationen weiter aus.Mit dem vielfältigen Angebot bestehend aus hochwertigen Markenprodukten zur Behandlung von Hauterkrankungen sowie umfangreichen praxisorientierten Serviceleistungen, ist das Unternehmen einer der wichtigsten Partner der Dermatologen in Deutschland. Zum Produktportfolio zählen unter anderem Arzneimittel zur Behandlung der Psoriasis (Schuppenflechte), atopischen Dermatitis (Neurodermitis), aktinischen Keratose (Frühform des hellen Hautkrebses), Ekzemen, Hautinfektionen, Akne und Nagelerkrankungen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte almirall.comRechtlicher Hinweis:Dieses Dokument enthält nur zusammenfassende Informationen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen Fakten, Zahlen und Meinungen, die über die historischen hinausgehen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie auf den besten Schätzungen und Annahmen, die das Unternehmen für angemessen hält. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Das Unternehmen verzichtet ausdrücklich auf die Verpflichtung, in diesem Dokument enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen, Ziele oder Schätzungen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen, Ereignisse oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.