Wertberichtigungen in der Projektpipeline
Der PNE-Konzern rechnet für das Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen mit einem Konzern-EBITDA von 45 bis 60 Mio. Euro und senkt damit seine bisherige Prognose von 70 bis 110 Mio. Euro. Ursache sind Wertberichtigungen in der Projektpipeline, die infolge deutlich veränderter Marktbedingungen notwendig wurden, insbesondere in Kanada, Spanien und Rumänien.
