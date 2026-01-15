© Foto: OpenAIRekordpreise für Gold befeuern Caledonias Investitionen: 132 Millionen US-Dollar fließen 2025 in Simbabwes größte Goldmine Bilboes.Wie die Caledonia Mining Corporation am Mittwoch bekannt gab, plant sie, in diesem Jahr 132 Millionen US-Dollar für die Erschließung der größten Goldmine Simbabwes auszugeben. Dabei nutzen die Goldminenbetreiber die Rekordpreise für Edelmetalle, um ihre Produktion auszuweiten. Am frühen Mittwoch erreichte der Goldpreis ein neues Rekordhoch von 4.639,48 US-Dollar pro Unze. Angetrieben wurde dieser Anstieg durch die zunehmenden Spannungen im Iran, die Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank und die schwächeren Inflationszahlen, die die Erwartungen auf eine …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE