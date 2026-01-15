© Foto: Andreas Arnold - dpaDie deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2025 leicht um 0,2 Prozent gewachsen, angetrieben von Konsumausgaben. Exporte und Investitionen blieben hingegen schwach. Die Zahl der Erwerbstätigen stagniert.Nach zwei Jahren der Rezession hat die deutsche Wirtschaft 2025 wieder einen leichten Anstieg verzeichnet. Laut ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kalenderbereinigt lag der Anstieg sogar bei 0,3 Prozent. Haupttreiber des Wachstums waren die gestiegenen Konsumausgaben sowohl der privaten Haushalte (+1,4 %) als auch des Staates (+1,5 %). Trotz dieses positiven Impulses zeigt sich auf …Den vollständigen Artikel lesen
