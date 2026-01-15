Düsseldorf (ots) -REDMI Titan Durability trifft auf zukunftsweisende KameratechnologieXiaomi kündigt den internationalen Marktstart der REDMI Note 15 Serie an. Die neue Produktreihe umfasst fünf unterschiedliche Modelle: das REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G und REDMI Note 15. Zentrales Merkmal der Serie ist die neue REDMI Titan Durability mit optimierter Akkulaufzeit, erhöhter Widerstandsfähigkeit bei Stürzen sowie einem optimierten Schutz vor Staub und Wasser. Ergänzt werden diese Eigenschaften durch fortschrittliche Kamerafunktionen, effiziente Performance auf Flaggschiff-Niveau und eine nahtlose Nutzererfahrung. Ergänzend zur neuen Smartphone-Serie erweitert Xiaomi sein Ökosystem mit den Mijia Smart Audio Glasses und den REDMI Buds 8 Lite.REDMI Titan Durability: Bereit für die Herausforderungen des AlltagsREDMI Titan Durability ist in jedem REDMI Note 15 Modell integriert und kombiniert eine langlebige Akkuleistung, erhöhte Sturzfestigkeit sowie umfassenden Schutz vor Staub und Wasser. Damit definiert sie einen neuen Standard für die Belastbarkeit und Zuverlässigkeit der REDMI Note Serie. Die Spitzenmodelle REDMI Note 15 Pro+ 5G und REDMI Note 15 Pro 5G verfügen über die fortschrittlichsten Haltbarkeitsfunktionen, die übrigen Modelle sind für den täglichen Gebrauch optimiert.Ein Highlight ist die leistungsstarke Akkutechnologie. Das REDMI Note 15 Pro+ 5G verfügt über einen 6.500 mAh Silicon-Carbon (SiC) Akku mit einem SiC-Gehalt von 10 Prozent[1] und kombiniert diese Ausstattung mit 100 W HyperCharge[3] und 22,5 W Reverse-Charging[4]. Damit bietet es Ausdauer und Schnelllade-Kompetenz auf Flaggschiff-Niveau. Die erstmals in der REDMI Note Serie eingeführte SiC-Akkutechnologie ermöglicht eine höhere Energiedichte im kompakten Format. In allen Pro-Modellen arbeitet der SiC-Akku in Verbindung mit dem Xiaomi Surge Akkumanagementsystem und erreicht auch nach 1.600 Ladezyklen mindestens 80 Prozent seiner Kapazität - das entspricht rund sechs Jahren üblicher Nutzung.[2] Trotz seines schlanken Designs von nur 7,35 mm[21] - dem bisher dünnsten in der REDMI-Serie - ist das REDMI Note 15 5G mit einem robusten 5.520 mAh SiC-Akku[1] ausgestattet. Im Basismodell REDMI Note 15 ist ein optimierter 6.000 mAh Akku verbaut.[1] Die gesamte Serie unterstützt, jeweils abhängig vom Modell, Reverse-Charging mit 22,5 W oder 18 W und bietet damit mehr Flexibilität und erhöhte Alltagstauglichkeit.[4]Alle Modelle der Serie profitieren von einer erhöhten Widerstandsfähigkeit der Gehäusestruktur. Bestätigt wird dies durch die SGS Premium Performance Zertifizierung[5] für das REDMI Note 15 Pro+ 5G und das REDMI Note 15 Pro 5G, die eine hohe Robustheit gegen Stürze, Druck und Biegung belegt. Auf der Basis der REDMI Titan Bauweise vereinen beide Modelle eine hochfeste Hauptplatine, einen verstärkten Mittelrahmen sowie ein mehrschichtiges stoßabsorbierendes Design, ergänzt durch Corning Gorilla Glass Victus 2. So wird eine zertifizierte Sturzfestigkeit aus Höhen von bis zu 2,5 Metern erreicht.[7] Darüber hinaus ist das REDMI Note 15 Pro+ 5G mit einer hoch robusten Fiberglas-Rückseite[22] ausgestattet, welche die Stoßabsorption optimiert, ohne dabei das Gewicht des Geräts zu erhöhen.[31] Die übrigen Modelle der Serie erfüllen die Anforderungen des SGS Comprehensive Shock und Drop-Resistance Tests[6] .Um alltäglichen Beanspruchungen standzuhalten, kommt die REDMI Note 15 Serie mit hoher Staub- und Wasserresistenz. Insgesamt 17 präzise entwickelte wasserdichte Komponenten des REDMI Note 15 Pro+ 5G und REDMI Note 15 Pro 5G erfüllen die Standards IP66, IP68 und IP69[8] . Die TÜV SÜD Smartphone Water-Resistant Endurance Zertifizierung[10] bestätigt den beiden Topmodellen entsprechende Wasserresistenz.[9] Auch die Modelle REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G und REDMI Note 15 bieten eine optimierte Staub- sowie Wasserresistenz und halten etwa Spritzern und verschütteten Flüssigkeiten stand. Über die gesamte Modellreihe hinweg sorgt Wet Touch 2.0 dafür, dass das Display selbst bei nassen Bildschirmen oder feuchten Fingerspitzen reaktionsfähig bleibt und eine reibungslose Bedienung unter Alltagsbedingungen ermöglicht.Erweitertes Kamerasystem mit fortschrittlicher KIDie gesamte Modellreihe der REDMI Note 15 Serie profitiert von einem umfassenden Imaging-Upgrade, das detaillierte Darstellung bei jeder Aufnahme gewährleistet. Je nach Modell sorgen dafür hochauflösende Sensoren, flexible Brennweiten und KI-gestützte Fotografie.Im Mittelpunkt dieses Upgrades stehen die Spitzenmodelle der Serie REDMI Note 15 Pro+ 5G und REDMI Note 15 Pro 5G: Sie sind mit einer neuen 200MP-Kamera für hohe Klarheit ausgestattet, angetrieben durch den weltweit ersten 200MP-HPE-Bildsensor. Dank des großen 1/1,4-Zoll-Sensors, 2-fach und 4-fach optischem In-Sensor-Zoom, der dreifachen Brennweite mit DAG HDR sowie fortschrittlicher KI-Verarbeitung entstehen detaillierte, realistische Bilder unter unterschiedlichsten Lichtbedingungen. Die Pro-Modelle bieten mit einem Objektiv fünf Brennweiten von 23 mm bis 92 mm und ermöglichen so flexible Aufnahmen von Landschaften, Street-Fotografie, Porträts und Nahaufnahmen.Das REDMI Note 15 5G und das REDMI Note 15 verfügen über ein 108MP-Kamerasystem, das gestochen scharfe Aufnahmen liefert, eine 3x optische Telefoto-Funktion bietet und Perspektiven von Weitwinkel bis Porträt-Nahaufnahmen abdeckt.In der gesamten Serie wird das Bilderlebnis durch kreative und KI-gestützte Tools weiter optimiert, darunter ein ultra-klarer Porträt-Algorithmus, Dynamic Shots 2.0 für Bewegungseffekte sowie einfache Bearbeitung, die direktes Teilen auf Instagram möglich macht.[23] Die Nachbearbeitung gestaltet sich komfortabler als je zuvor: Die REDMI Note 15 Pro Modelle sind mit der AI Creativity Assistant-Funktion[11] ausgestattet, das REDMI Note 15 5G und das REDMI Note 15 verfügen ebenfalls über eine Reihe von KI-Bildbearbeitungstools[12] für kreative Alltagsanwendungen. Die gesamte Serie unterstützt Funktionen wie AI Remove Reflection und AI Beautify, welche klare Bilder liefern und Ein-Tipp-Optimierungen mit minimalem Aufwand ermöglichen.Optimierte Leistung und intelligente KonnektivitätDie REDMI Note 15 Serie liefert eine ausgewogene Performance für verschiedenste Nutzungsszenarien. Als Topmodell der Serie wird das REDMI Note 15 Pro+ 5G von der Snapdragon 7s Gen 4 Mobile-Plattform angetrieben. Erstmals kommt in der REDMI Note Serie bei diesem Modell das Xiaomi IceLoop-Kühlsystem zum Einsatz. Dieses System ist die einzige LHP-Kühllösung in ihrem Preissegment und erreicht eine dreifach höhere Effizienz bei der Wärmeübertragung.[31]Mit der neuesten Generation von Snapdragon- und MediaTek-Chipsätzen bietet die Serie durchgehend höhere Performance, optimierte Grafikdarstellung und eine gesteigerte Energieeffizienz. Alle Modelle unterstützen Google Gemini[13] und Circle to Search with Google[14] und ermöglichen damit personalisierte Interaktionen sowie eine komfortable Suchfunktion. Als Flaggschiff der Serie nutzt das REDMI Note 15 Pro+ 5G zudem Xiaomi HyperAI[12] und liefert damit personalisierte und intelligente KI-Erlebnisse.[12]Zur optimierten Konnektivität integrieren die Pro-Modelle erstmals die Premium-Technologie Xiaomi Offline Communication[15], mit der Sprachkommunikation über weite Distanzen selbst ohne Netzabdeckung möglich ist. Dank des Xiaomi Surge T1S Tuners profitiert das REDMI Note 15 Pro+ 5G von zuverlässiger und stabiler Konnektivität über Wi-Fi, Bluetooth, GPS und Mobilfunknetze.[31]Großes Display und kraftvolles Audio für ein umfassendes NutzererlebnisMit größeren Displays und höherer Klarheit gegenüber der Vorgängerserie bietet die REDMI Note 15 Serie ein deutlich optimiertes umfassendes Seherlebnis. Das REDMI Note 15 Pro+ 5G und das REDMI Note 15 Pro 5G verfügen über 6,83-Zoll-Displays. Die Modelle REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G sowie das REDMI Note 15 sind mit 6,77-Zoll-Displays ausgestattet, die eine breite, nahezu randlose Ansicht liefern. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.200 Nits, 3840Hz PWM-Dimmung und drei Augenkomfort-Zertifizierungen gewährleistet die Serie sowohl Sichtbarkeit als auch Komfort unter verschiedensten Lichtbedingungen.Audioseitig bieten das REDMI Note 15 Pro+ 5G und das REDMI Note 15 Pro 5G eine 400-prozentige Lautstärkeverstärkung[16], die weiteren Modelle liefern 300 Prozent Lautstärkeverstärkung für kräftigen und klaren Sound bei Filmen, Musik und Spielen.[17]REDMI Note 15 Serie x Discovery Channel: Titan-Durability trifft auf Abenteuer mit Ed StaffordZur Einführung der REDMI Note 15 Serie startet eine Kooperation mit dem Discovery Channel: Der bekannte britische Abenteurer und Filmemacher Ed Stafford zeigt in seiner neuen Dokumentation "Ed Stafford's Rite of Passage" die REDMI Note 15 Serie im Einsatz. Dabei dokumentiert Ed u.a., wie die REDMI Note 15 Serie Alltagssituationen in elementarer Wildnis besteht und sogar REDMI als modernes Werkzeug dienen kann. Weitere Informationen sind über die offiziellen Kanäle von Ed Stafford verfügbar.Preise und Verfügbarkeit[24]Das REDMI Note 15 Pro+ 5G ist ab sofort auf mi.com[32] in den Farben Black, Mocha Brown und Glacier Blue[18] in zwei Speicheroptionen[20] verfügbar:- Die Variante 8 GB + 256 GB ist für 499,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 12 GB + 512 GB ist für 529,90 Euro (UVP) erhältlich.Das REDMI Note 15 Pro 5G ist ab sofort auf mi.com[32] in den Farben Black[18], Titanium Color[19], Glacier Blue und Mist Purple18 und in drei Speicheroptionen[20] verfügbar:- Die Variante 8 GB + 256 GB ist für 399,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 8 GB + 512 GB ist für 429,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 12 GB + 512 GB ist für 449,90 Euro (UVP) erhältlich.Das REDMI Note 15 Pro ist ab sofort auf mi.com[32] in den Farben Black[18], Titanium Color[19] und Glacier Blue[18] und in zwei Speichervarianten20 erhältlich.- Die Variante 8 GB + 256 GB ist für 349,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 12 GB + 512 GB ist für 399,90 Euro (UVP) erhältlich.Das REDMI Note 15 5G ist ab sofort auf mi.com[32] in den Farben Black, Glacier Blue und Mist Purple[18] in zwei Speichervarianten[20] erhältlich.- Die Variante 6 GB + 128 GB ist für 279,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 8 GB + 256 GB ist für 299,90 Euro (UVP) erhältlich.Das REDMI Note 15 ist ab sofort auf mi.com[32] in den Farben Black, Purple, Glacier Blue und Forest Green[18] in drei Speicheroptionen[20] verfügbar:- Die Variante 6 GB + 128 GB ist für 199,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 8 GB + 128 GB ist für 229,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 8 GB + 256 GB ist für 249,90 Euro (UVP) erhältlich.Early Bird AngeboteIm Zeitraum vom 15 Januar. bis zum 31. Januar wird die REDMI Note 15 Serie auf mi.com zum günstigen Early Bird Preis angeboten:- REDMI Note 15 Pro+ 5G (12 GB + 512 GB) zum Preis von 499,90 Euro- REDMI Note 15 Pro 5G (8 GB + 512 GB) zum Preis von 379,90 Euro- REDMI Note 15 Pro 5G (12 GB + 512 GB) zum Preis von 399,90 Euro- REDMI Note 15 Pro (12 GB + 512 GB) zum Preis von 349,90 Euro- REDMI Note 15 5G (6 GB + 128 GB) zum Preis von 249,90 Euro- REDMI Note 15 5G (8 GB + 256 GB) zum Preis von 279,90 Euro- REDMI Note 15 (8 GB + 128 GB) zum Preis von 199,90 Euro- REDMI Note 15 (8 GB + 256 GB) zum Preis von 219,90 EuroHinweise zur Verfügbarkeit- Die Verfügbarkeit kann je nach Land/Region variieren. Drittanbieter-Websites können zusätzliche Kaufoptionen bieten.- Der verfügbare Speicher und RAM sind geringer als der angegebene Gesamtspeicher aufgrund des Betriebssystems und vorinstallierter Software.- Preis und Verfügbarkeit variieren je nach Markt und Vertriebskanal. Bitte besuchen Sie mi.com für genaue Informationen.- Die 5G-Konnektivität kann je nach regionaler Verfügbarkeit und Unterstützung durch den lokalen Netzbetreiber variieren.Disclaimers1 Die typische Akkukapazität des REDMI Note 15 Pro+ 5G beträgt 6500 mAh, die des REDMI Note 15 Pro 5G beträgt 6580 mAh, die des REDMI Note 15 Pro beträgt 6500 mAh, die des REDMI Note 15 5G beträgt 5520 mAh, und die des REDMI Note 15 beträgt 6000 mAh.2 Basierend auf theoretischen Berechnungen unter Verwendung von Testdaten aus den internen Labors von Xiaomi, welche die täglichen Gewohnheiten der Nutzer simulieren (eine vollständige Ladung und Entladung alle 1,5 Tage). Der Akku behält nach 1600 Ladezyklen 80 % oder mehr seiner Kapazität, was über 6 Jahren typischer Nutzung entspricht. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Testbedingungen und Nutzungsgewohnheiten variieren.3 Bitte konsultieren Sie den örtlichen Händler, um die Verfügbarkeit des Netzadapters im Lieferumfang zu prüfen.4 Unterstützt kabelgebundenes Reverse-Charging bis zu 22,5 W (REDMI Note 15 Pro+ 5G und REDMI Note 15 Pro 5G) oder 18W (REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G und REDMI Note 15), getestet auf kompatiblen Geräten durch die internen Labors von Xiaomi. Die tatsächliche Leistung kann je nach Akkuzustand und anderen Faktoren variieren. Bei der Verwendung dieser Funktion stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Telefon über ausreichend Akku verfügt und prüfen Sie die Kompatibilität des Empfängergeräts.5 Das Produkt hat die SGS 5-Sterne Premium Performance Zertifizierung erhalten, was bestätigt, dass es die SGS-Standards für Sturz-, Biege- und Druckfestigkeit erfüllt. Als präzises elektronisches Produkt besteht dennoch ein Risiko für Schäden, wenn das Telefon fällt. Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit Stürze oder Kollisionen.6 Das Produkt hat den umfassenden SGS-Test für Stoß- und Sturzfestigkeit bestanden.7 Die Daten zur Sturzfestigkeit aus 2,5 Metern Höhe wurden von SGS zertifiziert. Das Telefon kann einem Sturz aus einer Höhe von 2,5 Metern auf eine glatte Granitoberfläche unter SGS-Standard-Testbedingungen standhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Als präzises elektronisches Gerät besteht dennoch ein Risiko für Schäden bei Stürzen. Bitte vermeiden Sie Stürze und Kollisionen.8 Das Gerät ist ausschließlich unter spezifischen Laborbedingungen als wasser- und staubdicht zertifiziert, was nicht den normalen Nutzungsbedingungen entspricht. Die Garantie deckt keine Flüssigkeitsschäden ab, die unter anderen als den getesteten Bedingungen entstehen. Der Schutz vor Eindringen kann durch Abnutzung, physische Schäden und/oder Zerlegung für Reparaturen abnehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Xiaomi-Website.9 Beachten Sie, dass die Testbedingungen für Wasserresistenz folgendes umfassen: Eintauchen in statisches Süßwasser bis zu einer Tiefe von 2 Metern für bis zu 24 Stunden, bei einer maximalen Temperaturabweichung von 5 °C im Vergleich zur Gerätetemperatur. Diese Wasserresistenz gilt ausschließlich für spezifische Bedingungen, die in einer Laborumgebung getestet wurden, und nicht für die normalen Nutzungsbedingungen von Verbrauchern.10 Das Produkt hat die TÜV SÜD Smartphone Water-resistant Endurance Zertifizierung bestanden, basierend auf 8 Testkategorien gemäß dem PPP: CCB05071A:2025-Testing-Standard. Zertifikatsnummer: Z2GCN 099551 0585 / Z2GCN 099551 0584 Rev.00. Dieses Produkt ist kein professionelles wasserdichtes Gerät. Der Wasser- und Staubschutz ist nicht dauerhaft, und die Schutzleistung kann durch alltägliche Abnutzung mit der Zeit abnehmen. Laden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist. Schäden durch Eintauchen in Flüssigkeiten sind nicht durch die Garantie abgedeckt.11 Einige der Funktionen des AI Creativity Assistant erfordern eine Internetverbindung und können je nach Systemsoftware und Version der Galerie-Editor-App variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Nutzungserfahrung.12 Die Verfügbarkeit der KI-Funktionen kann je nach Region und Modell variieren. Bitte prüfen Sie die lokale Website für weitere Informationen. Eine Internetverbindung wird benötigt. Ergebnisse bitte auf Genauigkeit prüfen.13 Google und Gemini sind Marken von Google LLC. Ergebnisse überprüfen. Einrichtung erforderlich. Kompatibilität und Verfügbarkeit können variieren.14 Verfügbar auf ausgewählten Geräten. Eine Internetverbindung wird benötigt. Funktioniert mit kompatiblen Apps und Oberflächen. Ergebnisse können je nach visuellen Übereinstimmungen variieren. Google ist eine Marke von Google LLC.15 Xiaomi Offline Communication erfordert eine SIM-Karte und ein angemeldetes Xiaomi-Konto, um zu funktionieren. Unterstützt kilometerweite Sprachübertragungen in offenen, ungestörten Umgebungen. Diese Funktion ist nur auf Geräten verfügbar, die Xiaomi Offline Communication unterstützen. Die Verfügbarkeit der Funktion kann je nach Region variieren; bitte konsultieren Sie lokale Händler für weitere Details. Die tatsächliche Sprachqualität kann je nach Umgebungsbedingungen variieren. Diese Funktion ist nicht für Notfall- oder lebensrettende Kommunikationen gedacht.16 Daten im Vergleich zur Vorgängergeneration jedes Modells. Die tatsächlichen Effekte können je nach Software und Szenarien variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Nutzung.17 Getestet von den internen Labors von Xiaomi. Die 300% Lautstärkeverstärkung bezieht sich auf 17 Lautstärkestufen im Vergleich zu 15 Stufen, und die tatsächlichen Effekte können je nach Software und Szenarien variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Nutzung.18 Die Verfügbarkeit von Farben und Materialien kann je nach Markt variieren.19 Der Begriff "Titanium Color" bezieht sich ausschließlich auf die Farbe und das Oberflächenerscheinungsbild des Produkts. Es bedeutet nicht, dass das Produkt Titan oder Titanlegierungen enthält.20 Verfügbarer Speicher und RAM sind aufgrund des Speichers für das Betriebssystem und vorinstallierte Software geringer als die Gesamtkapazität.21 Daten von den internen Labors von Xiaomi. Tatsächliche Ergebnisse können variieren. Schwarz und Glacier Blue messen 7,35 mm, während Mist Purple 7,4 mm misst. Die Dicke umfasst nicht Kameraerhebungen oder andere Vorsprünge. Tatsächliche Messungen können je nach Testmethoden und Umweltbedingungen leicht abweichen.22 Rückseite aus Fiberglasdesign verfügbar in Schwarz und Glacier Blue.23 Funktion verfügbar über OTA, Verfügbarkeit kann je nach Softwareversion, Apps und Telefonmodell variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Nutzung.24 Preise und Aktionen können je nach Markt aufgrund von Mehrwertsteuer, Steuern und anderen Faktoren variieren.25 Daten getestet von den internen Labors von Xiaomi, tatsächliche Ergebnisse können variieren.26 Aktiviert im Game Turbo-Modus.27 Die Verfügbarkeit von Xiaomi HyperOS-Funktionen, Apps und Diensten kann je nach Region, Softwareversion und Telefonmodell variieren.28 Die Wi-Fi-6E/Wi-Fi-6-Fähigkeit kann je nach regionaler Verfügbarkeit und lokalen Netzwerken variieren. Die Wi-Fi-Konnektivität (einschließlich Wi-Fi-Frequenzbänder, Wi-Fi-Standards und anderer Funktionen, wie sie in den IEEE Standard 802.11-Spezifikationen festgelegt sind) kann je nach regionaler Verfügbarkeit und lokalen Netzwerken variieren. Die Funktion kann über OTA hinzugefügt werden, wo und wann anwendbar.29 NFC-Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren.30 Die Konnektivität und unterstützten Netzwerkbänder können je nach regionaler Verfügbarkeit und Anbieterunterstützung variieren.31 Daten getestet von Xiaomis internen Labors im Vergleich zum REDMI Note 14 Pro+ 5G.32 Vertriebspartner und verfügbare Aktionen können je nach Markt variieren. 