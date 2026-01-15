Hall in Tirol (ots) -Der Tiroler Spezialist für Außergewöhnliches aus dem Alpenraum wird auf der Nordstil Messe zur Delikatesse des Jahres gekürtEine begehrte Auszeichnung konnte die Tiroler Delikatessenmanufaktur Essenz der Alpen im Rahmen der Nordstil Winter 2026 in Hamburg erringen. Das Unternehmen unter der Führung von Johanna Jenewein wurde mit dem ersten Platz als "Produkt des Jahres" anlässlich des erstmals ausgetragenen GenussGipfels ausgezeichnet. Die größte Konsumgütermesse im Norden Deutschlands ist jährlicher Treffpunkt für mehr als 9.000 Händlerinnen und Händler und stellt Produkte von über 800 Ausstellern aus.Tiroler Delikatessenmanufaktur überzeugte im Publikumsvoting mit seinen Produkten"Als Tiroler Manufaktur, die sich als Spezialist für alpine Delikatessen positioniert, ist diese Auszeichnung eine wunderbare Anerkennung und Bestätigung für unseren Weg. Die Auszeichnung demonstriert, dass unsere Produkte auch im internationalen Vergleich performen. Dass wir gerade im Publikumsvoting bei Händlern so gut abschneiden konnten, stimmt uns für unser Wachstum zuversichtlich und zeigt, dass die Richtung stimmt. Wir haben uns für 2026 viel vorgenommen - diese Auszeichnung motiviert uns sehr", freut sich Jenewein.Pressekontakt:Essenz der Alpen - Aeronimo KGMag. Johanna JeneweinTelefon: +4369917685585E-Mail: info@essenzderalpen.atOriginal-Content von: Essenz der Alpen - Aeronimo KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181860/6196824