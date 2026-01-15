Rückenwind aus Taiwan: Halbleiterwerte legen zu, DAX ohne Schwung

ASML startet deutlich fester. Die Aktie profitiert von der starken Vorlage des weltgrößten Chipauftragsfertigers TSMC, der mit robustem Gewinnwachstum und einem optimistischen Ausblick überzeugen konnte. Die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Hardware stützt die gesamte Branche und sorgt für spürbar erhöhtes Handelsvolumen.

Auch Aixtron zeigt sich deutlich gefragter. Als Ausrüster der Halbleiterindustrie zählt das Unternehmen zu den direkten Profiteuren steigender Investitionen in moderne Fertigungstechnologien. Marktteilnehmer setzen auf anziehende Auftragseingänge, nachdem TSMC für die kommenden Jahre hohe Investitionen angekündigt hat.

Die Aktie von Henkel gerät hingegen leicht unter Druck. Belastend wirkt ein verhaltener Geschäftsausblick des US-Konkurrenten H.B. Fuller, der Zweifel an der kurzfristigen Dynamik im Klebstoffgeschäft schürt. Vorbörslich zeigen sich Anleger entsprechend zurückhaltend.