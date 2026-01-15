Rückenwind aus Taiwan: Halbleiterwerte legen zu, DAX ohne Schwung

Makroökonomischer Überblick
Meistgehandelte Aktien im Überblick
ASML startet deutlich fester. Die Aktie profitiert von der starken Vorlage des weltgrößten Chipauftragsfertigers TSMC, der mit robustem Gewinnwachstum und einem optimistischen Ausblick überzeugen konnte. Die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Hardware stützt die gesamte Branche und sorgt für spürbar erhöhtes Handelsvolumen.
Auch Aixtron zeigt sich deutlich gefragter. Als Ausrüster der Halbleiterindustrie zählt das Unternehmen zu den direkten Profiteuren steigender Investitionen in moderne Fertigungstechnologien. Marktteilnehmer setzen auf anziehende Auftragseingänge, nachdem TSMC für die kommenden Jahre hohe Investitionen angekündigt hat.
Die Aktie von Henkel gerät hingegen leicht unter Druck. Belastend wirkt ein verhaltener Geschäftsausblick des US-Konkurrenten H.B. Fuller, der Zweifel an der kurzfristigen Dynamik im Klebstoffgeschäft schürt. Vorbörslich zeigen sich Anleger entsprechend zurückhaltend.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN2TFU
|15,87
|71,084883 USD
|4,86
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2TES
|17,42
|69,281462 USD
|4,42
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG1139
|36,30
|21622,929011 Punkte
|6,83
|Open End
|Nasdaq 100
|Bear
|UN1X9N
|1,44
|25700,147863 Punkte
|133,53
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2R4H
|19,96
|66,328467 USD
|3,86
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2026; 09:35 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Coinbase Global Inc.
|Call
|UG3YXN
|4,02
|300,00 USD
|2,92
|16.12.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|HD27RR
|6,12
|600,00 USD
|5,35
|17.06.2026
|Deutsche Telekom AG
|Call
|UG7U1M
|1,32
|32,00 EUR
|5,88
|16.06.2027
|Exxon Mobil Corp.
|Call
|UG2E1H
|0,35
|160,00 USD
|7,78
|13.01.2027
|Alphabet Inc. (C Shares)
|Call
|UG9U3L
|1,35
|350,00 USD
|9,55
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2026; 09:50 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UN28F0
|14,36
|24,983013 USD
|2
|Open End
|Chevron Corp.
|Long
|HD2ZJ5
|1,91
|139,39916 USD
|6
|Open End
|Alibaba Group Holding Ltd.
|Long
|UN044B
|7,25
|113,296799 USD
|3
|Open End
|Arista Networks Inc.
|Long
|UG2DMR
|2,16
|83,415518 USD
|3
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Short
|UG27PP
|1,12
|70,69273 USD
|-5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2026; 09:55 Uhr;
