Wenn du Le Chat, Claude und andere KI-Chatbots geschickt nutzt, kannst du deine Prompts und damit deine Ergebnisse einfach verbessern. In der neuen Folge von t3n MeisterPrompter zeigen wir, wie das geht. "Kann KI nicht einfach selbst Prompts schreiben?" Diese Frage bekommen Susanne Renate Schneider und Stella-Sophie Wojtczak, Hosts von t3n MeisterPrompter, regelmäßig. Die kurze Antwort: Klar, aber auch dafür braucht es passende Vorgaben. Ohne klare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n