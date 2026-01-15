Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Rentenmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich, nachdem geopolitische Spannungen erneut die Nachfrage nach Bundesanleihen antrieben, so die Börse Stuttgart.Im Wochenverlauf habe der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bis auf 128,35 Punkte zugelegt und notiere damit leicht über dem Wert der Vorwoche (128,12 Punkte). Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sei auf 2,85 Prozent gesunken, während 30-jährige Titel nun bei 3,46 Prozent rentieren würden - hier sei ein leichter Rückgang gegenüber der Vorwoche zu verzeichnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
