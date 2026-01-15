Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen in den USA haben sich in den letzten Tagen nicht wesentlich verändert, so die Analysten der Helaba.Bis zum Ende des Jahres würden zwei Senkungsschritte von jeweils 25 Basispunkten vollständig eingepreist. Marktteilnehmer würden darauf setzen, dass die US-Notenbank die Zinsentscheidungen auch zukünftig auf der Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Bedingungen treffe und sich den politischen Angriffen vonseiten der US-Administration erwehren könne. Anderenfalls könnte ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigt werden, was sich unter anderem negativ auf den US-Dollar und die US-Staatsanleihen auswirken würde. Präsident Trump habe zuletzt erneut deutliche Zinssenkungen gefordert, obwohl das inflationäre Umfeld als auch die konjunkturelle Entwicklung für einen eher vorsichtigen Ansatz sprechen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
