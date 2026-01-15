Dongfeng hat mit Extremkältetests von mit Feststoffbatterien ausgestatteten Fahrzeug-Prototypen begonnen und bereitet sich damit auf den Einsatz der Batterien der nächsten Generation in Serienfahrzeugen innerhalb dieses Jahres vor. Diese Prototypen, die offenbar auf dem Dongfeng 007 basieren, verfügen chinesischen Berichten zufolge über Feststoffbatterien mit einer Energiedichte von 350 Wh/kg. Dabei soll es sich um eine schon sehr seriennahe Batterie-Version ...Den vollständigen Artikel lesen ...
