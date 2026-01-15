Darmstadt, Kassel und Fulda (ots) -Der Hessische Rundfunk (hr) bietet an drei Tagen Menschen in Darmstadt (10. Februar), Kassel (18. Februar) und Fulda (20. Februar) die Möglichkeit, bei einem neuen Dialogformat nach einem Konzept des Bonn Institute mit dem Titel "Eine Stunde reden" dabei zu sein.Interessierte können sich vom 15. Januar bis 1. Februar auf hr.de dafür anmelden. Der hr organisiert den Austausch in einem geschützten Raum, die Diskussion wird nicht aufgezeichnet oder gesendet. Nach der Veranstaltung können die Teilnehmenden bei einem kleinen Imbiss in den Austausch gehen und mit den hr-Reportern teilen.Ablauf der VeranstaltungDie Runde ist offen für alle. Keine Vorkenntnisse, kein Druck, kein Urteil, einfach ein respektvolles Miteinander und gute Gespräche. Gemeinsam mit fünf Menschen aus der Region und einer Person vom hr redet man eine Stunde lang über ein Thema, das die Diskussionsrunde bewegt. Es gibt klare Regeln - ähnlich einem Gesellschaftsspiel. Alle kommen gleich viel zu Wort und unterschiedliche Meinungen sind ausdrücklich erlaubt. Der hr nimmt dabei die Rolle der Moderatoren ein und achtet darauf, dass alle Stimmen Gehör finden. Jede Veranstaltung ist auf maximal 50 Teilnehmende begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos. Man kann sich im Vorfeld drei aus sieben vorgeschlagenen Themen aussuchen, über die man mit den anderen Menschen diskutieren will:- Generationengerechtigkeit: Wie können wir voneinander lernen?- Stadtplanung und Wohnraum: Was braucht es für ein gutes Zuhause?- Einsamkeit: Wie finden wir besser zueinander?- Familie und Bildung: Wie gestalten wir Chancengleichheit für alle?- Migration und Internationalität: Was ist mein Blick auf Vielfalt in der Stadt?- Mobilität und Klimaschutz: Wie wollen wir uns in Zukunft bewegen?- Unser Schutz: Wie gelingt uns ein gutes Maß zwischen Freiheit und Sicherheit?TermineSüdhessen / Darmstadt:Dienstag, 10. Februar, 15 Uhr und 19 Uhr, Bürgerhaus "Zum Goldenen Löwen"Nordhessen / Kassel:Mittwoch, 18. Februar, 15 Uhr und 19 Uhr, hr-Studio KasselOsthessen/Fulda:Freitag, 20. Februar, 15 Uhr und 19 Uhr, Konzeptkaufhaus KarlAnmeldeseite: www.hr.deZur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6196838