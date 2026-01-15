© Foto: Paul Sancya - APMit einer erhöhten Übernahmeofferte treibt Toyota Motor den Kurs von Toyota Industries auf ein neues Allzeithoch und schürt die Hoffnung auf eine weitere Nachbesserung.Die Aktie von Toyota Industries ist am Donnerstag auf ein Allzeithoch gesprungen, nachdem Toyota Motor ihr Übernahmeangebot für den Konzern deutlich angehoben hat. Der Schritt heizt Spekulationen an den Märkten an, dass der Autobauer seine Offerte nochmals nachbessern könnte. Die Papiere des Gabelstapler- und Industrieausrüstungsherstellers legten zum Handelsschluss um 6,2 Prozent auf 19.150 Yen zu und übertrafen damit sogar den neuen Angebotspreis. Die Aktien von Toyota Motor schloss 2,5 Prozent im Plus bei 3.714 Yen. Mehr …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE