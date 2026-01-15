Wien (ots) -Von Österreich in die Welt: Zu Beginn des neuen Jahres startet der Broadcast- und Streaming-Experte Big Blue Marble eine Marktoffensive und bringt seine skalierbare TV-as-a-Service-Plattform jetzt auch auf den deutschen Markt. Diese ermöglicht es IPTV-Anbietern, eine vollständige Entertainment-Lösung schnell, kosteneffizient und hochverfügbar aufzusetzen und zu betreiben - abgestimmt auf die eigene Marke, ohne eigene Infrastrukturinvestitionen und mit klar kalkulierbaren monatlichen Servicegebühren."Deutschland ist für uns ein strategischer Kernmarkt: Hier treffen ein hochentwickelter Mediensektor und eine hohe Affinität zu Streaming- und On-Demand-Angeboten aufeinander. Genau dafür haben wir unsere Plattform entwickelt - als zukunftssichere Basis für die nächste Generation von TV- und Videoangeboten", erklärt Michael Wagenhofer, Chief Executive Officer der Big Blue Marble Group.All-in-One-TV-ErlebnisDass Big Blue Marble in Deutschland Erfolge erzielen wird, davon ist Wagenhofer überzeugt. Schließlich weiß er um die Vorteile der Plattform: "Wer heute Fernsehen schaut, erwartet ein All-in-One-TV-Erlebnis: Live-TV, On-Demand-Content, Mediatheken und die Streaming Apps der internationalen Player wie Netflix und Disney+, und das alles an einem Platz, in einer Lösung. Wir machen genau das möglich."TV-as-a-Service von Big Blue Marble bündelt alle wesentlichen Bausteine für Planung, Betrieb und Distribution umfassender Entertainment-Lösungen in einem vollständig gemanagten Service - vom Content-Recht über Signalbereitstellung und Encoding bis hin zu OTT-Ausspielung, Analytics und Abrechnung.Als White-Label-Lösung lässt sich das Entertainment-Angebot des Kunden in der eigenen Markenwelt darstellen und erlaubt damit ein einheitliches Erlebnis. Die Bedienung über moderne Android-TV-basierte Set-Top-Boxen und diverse Apps für TV-Geräte und auch mobile Endgeräte ist einfach und intuitiv.All diese Technologien machen TV-as-a-Service insbesondere für nationale und regionale Telekommunikations- und Kabelanbieter interessant, für die es sich aus finanzieller und organisatorischer Sicht meistens nicht lohnt, eine solche Plattform selbst zu entwickeln.DFB vertraut auf Big Blue MarbleAuch wenn die TV-as-a-Service-Lösung selbst neu in Deutschland ist, hat Big Blue Marble hier bereits einen "Streaming-Fußabdruck" hinterlassen. So vertraut der Deutsche Fußball Bund (DFB) bei seiner Content-Plattform DFB Play für den internationalen Markt auf die Streaming-Technologien und -Expertise von Big Blue Marble. Über dfbplay.tv und via App können Fans des deutschen Fußballs Live-Spiele, Highlight-Clips sowie Archivmaterial abrufen.Ambitionierte PläneIm Rahmen der Marktoffensive in Deutschland plant Big Blue Marble für 2026 zahlreiche Maßnahmen, die von zielgerichteten Online-Kampagnen über die Präsenz auf zentralen Branchen-Events wie den fiberdays und der ANGACOM bis hin zum Aufbau lokaler Partnerschaften und eines eigenen Vertriebsteams reichen.Mit Thomas Bichlmeir hat sich Big Blue Marble zum Start in Deutschland einen ausgewiesenen Media-Experten an seine Seite geholt. Mit beruflichen Stationen bei Discovery Deutschland oder der Kirch-Gruppe kann er auf reichlich Erfahrung im Medienmanagement zurückgreifen. Ab sofort unterstützt er Big Blue Marble in beratender Funktion bei der Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs TV-as-a-Service in Deutschland.Dass der Streaming-Markt in Deutschland kein einfaches Pflaster und heiß umkämpft ist, ist Wagenhofer bewusst. Dennoch steckt sich der Big-Blue-Marble-CEO ambitionierte Ziele. So sollen 2026 erste Verträge mit neuen Kunden geschlossen werden: "Wir wollen uns in Deutschland, wie bereits in Österreich, als unverzichtbarer Player und erste Adresse für TV-as-a-Service etablieren. Ich glaube an das Potenzial unserer Plattform und bin überzeugt, dass wir speziell mittelständischen IPTV-Providern ein solch attraktives Angebot unterbreiten können, dass sie es sich nicht leisten können, über uns hinwegzuschauen."Über Big Blue MarbleBig Blue Marble ist eine internationale Medientechnologiemarke, die ihren Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.https://www.bigbluemarble.comPressekontakt:Michael WeberCorporate Communication Big Blue MarbleMobil: +43 664 627 89 06E-Mail: m.weber@bigbluemarble.comWeb: https://www.bigbluemarble.comOriginal-Content von: Big Blue Marble, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181861/6196845