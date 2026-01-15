TSMC liefert starke Zahlen



Werbung







Der Halbleiterriese hat am Donnerstagmorgen seine Zahlen für das Schlussquartal 2025 präsentiert.



Mit einem Nettogewinn von rund 13,8 Milliarden Euro und einem Umsatz von etwa 28,5 Milliarden Euro bestätigte der weltweit größte Auftragsfertiger die anhaltend hohe Nachfrage im Halbleitersektor.



Als wertvollstes Unternehmen Asiens gilt TSMC als zentraler Indikator für die globale Chipbranche. Vor allem das Geschäft mit Rechenzentren ermöglichte in den vergangenen zwei Jahren ein jährliches Wachstum von rund 30 Prozent. Dennoch bleibt die Abhängigkeit von modernen Prozessoren für das iPhone und andere Smartphones ein Risikofaktor, da Speicherchip-Engpässe die Verkäufe im Jahr 2026 bremsen könnten.



Die Aktie honorierte die starken Ergebnisse am Donnerstagmorgen mit einem Kursplus von über 5 Prozent.









Lesen Sie jetzt den großen charttechnischen Jahresausblick 2026!



Zum Jahresende blicken wir in die große Glaskugel - zum 20. Mal! Wir feiern Jubiläum - 20 Jahre "Technischer Jahresausblick" und "Daily Trading"! Schauen Sie sich jetzt die spannendsten Charts für 2026 an und bereiten Sie sich auf das kommende Börsenjahr vor. Unser Ziel ist es nicht, eine exakte Punktprognose zu geben, sondern anhand fundierter Technischer Methoden mögliche Szenarien sowie einen Fahrplan für 2026 aufzuzeigen. Ganz nach Louis Pasteur: "Glück bevorzugt den, der darauf vorbereitet ist.". Also worauf warten Sie? Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Jahresausblick 2026!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













