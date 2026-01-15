Eines kann man den Silbermärkten derzeit wahrlich nicht attestieren: Langeweile. Nachfolgend erfahren Sie die wichtigsten Gründe, warum der Silberpreis derzeit "verrückte Zeiten" erlebt und wie Anleger darauf reagieren sollten. Wer verstehen will, wie außergewöhnlich die Lage am Silbermarkt derzeit ist, muss nicht lange suchen: Der wohl deutlichste Beleg findet sich im Volatilitätsindex auf Silber der Optionsbörse CBOE (VXSLV). Dieses oft als "Angstbarometer" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
