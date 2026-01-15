Hamburg (ots) -- EDEKA-Zentrale fördert nachhaltige Fach- und Führungskarrieren- Umfangreiche Weiterbildungsangebote stärken die Arbeitgeberattraktivität- Ganzheitliches Gesundheitsmanagement besonders positiv bewertetDie EDEKA-Zentrale zählt auch 2026 zu den besten Arbeitgebern Deutschlands: Zum 14. Mal in Folge wurde sie vom unabhängigen Top Employers Institute als "Top Employer" zertifiziert. Die Auszeichnung bestätigt die hohen Standards als Arbeitgeber. Als Marktführer im Lebensmitteleinzelhandel bietet die Hamburger EDEKA-Zentrale ihren Mitarbeitenden sichere Arbeitsplätze und langfristige Perspektiven in einem dynamischen Marktumfeld. Mit strukturierter Einarbeitung, individueller Förderung und vielfältigen Weiterbildungsangeboten unterstützt die EDEKA-Zentrale nachhaltige Fach- und Führungskarrieren. Ergänzt wird dies durch ein systematisch verankertes Gesundheitsmanagement, das Mitarbeitende in allen Lebensphasen unterstützt und Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit nachhaltig stärkt."Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir bieten ihnen ein Umfeld, das nicht nur persönliche Entwicklung ermöglicht, sondern klare Perspektiven für die berufliche Weiterentwicklung eröffnet. Als Arbeitgeber stehen wir für langfristige Perspektiven, attraktive Karrierepfade und eine Kultur, die Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein fördert. Die Auszeichnung bestätigt unseren eingeschlagenen Kurs und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen", so Peter Keitel, Vorstand Finanzen und Personal der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.Die EDEKA-Zentrale als Top-ArbeitgeberDie EDEKA-Zentrale bietet ihren Mitarbeitenden umfangreiche Karriere- und Entwicklungsperspektiven. Im Rahmen der Zertifizierung hob das Top Employers Institute insbesondere das umfassende Fort- und Weiterbildungsangebot hervor. Die EDEKA-Zentrale setzt auf kontinuierliches Lernen und bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten - unter anderem über digitale Lernplattformen, interaktive Formate und praxisnahe Trainings. Flexible Arbeitszeitmodelle erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Als zertifizierter Ausbildungsbetrieb investiert EDEKA zudem gezielt in qualifizierten Nachwuchs.Engagement für Gesundheit und NachhaltigkeitPositiv bewertet wurde auch das betriebliche Gesundheitsmanagement "EDEKA fit&gesund". Dieses hat sich das Ziel gesetzt, die Gesundheitskompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und Impulse zu setzen, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit eigenverantwortlich zu erhalten und zu stärken. Neben einem betriebsärztlichen Dienst profitieren die Mitarbeitenden unter anderem von Angeboten rund um die mentale Gesundheit und einem breiten Betriebssportangebot. Regelmäßige Aktionen binden das Thema Gesundheit in den Arbeitsalltag ein. 2025 standen die "Gesundheitstage" der EDEKA-Zentrale im Zeichen der Herzgesundheit, um für einen herzgesunden Lebensstil zu sensibilisieren. Darüber hinaus würdigt die Auszeichnung auch das Nachhaltigkeitsengagement der EDEKA-Zentrale. Hier zählt insbesondere die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei eigenen Initiativen, beispielsweise im Bereich Umweltschutz und soziale Aktivitäten.Das Top Employers Institute zertifiziert seit über 30 Jahren Unternehmen mit herausragenden Arbeitsbedingungen. 2026 wurden weltweit mehr als 2.500 Arbeitgeber in 131 Ländern als "Top Employer" ausgezeichnet.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/6196876