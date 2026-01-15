Dortmund (ots) -Zum 50-jährigen Bestehen der OTWorld startet die internationale Kampagne "50 years - 50 voices". Im Mittelpunkt stehen Menschen aus aller Welt, deren Leben durch moderne Hilfsmittel entscheidend geprägt wurde. In persönlichen Videobeiträgen erzählen sie, wie eine Versorgung ihren Alltag verändert und ihre Lebensqualität verbessert hat.Persönliche Geschichten, weltweite WirkungDie Kampagne ist Teil der OTWorld 2026, der weltweit größten Veranstaltung der Branche für Fachbesucher. Gesucht werden mindestens 50 Stimmen - Betroffene, die in einem kurzen Video berichten, welche Bedeutung ein Hilfsmittel für ihre Selbstbestimmung, Mobilität oder Teilhabe hat. Die Videos sollen die Wirkung moderner Hilfsmittelversorgung sichtbar machen und dazu beitragen, mehr Verständnis für die Herausforderungen und Erfolge im Alltag mit Hilfsmitteln zu schaffen.Kampagnenstart mit Para-Sportlerin Sophie LoubetZum offiziellen Start der Kampagne wird der erste Pilotclip mit der französischen Para-Sportlerin Sophie Loubet auf den Social-Media-Kanälen der OTWorld veröffentlicht.Ein Osteosarkom veränderte ihr Leben grundlegend: 2019 musste ihr aufgrund eines bösartigen Knochentumors das rechte Bein amputiert werden. Dass sie heute wieder sportlich aktiv ist und mit Stolz ihre Prothese zeigt, war für sie damals unvorstellbar. Moderne Hilfsmittel haben für sie alles verändert. "Der Sport hat mir alles bedeutet und einen großen Teil meines Lebens ausgemacht. Ihn wieder ausüben zu können, war das Schönste, was mir jemals im Leben passiert ist."Weitere Stimmen: Kathrin Rammin und John McFallNeben Sophie Loubet geben auch Kathrin Rammin, die mit einem Lymphödem lebt, und John McFall, ESA-Astronaut und beinamputierter Leistungssportler, der Kampagne ein Gesicht. John McFall verlor nach einem Motorradunfall ein Bein und wurde 2022 von der European Space Agency (ESA) als erster Mensch mit körperlicher Einschränkung für das europäische Astronautenprogramm ausgewählt.Die Clips von Kathrin Rammin und John McFall sind auf der Kampagnen-Webseite (https://www.ot-world.com/de/otworld/50-jahre-50-stimmen/) verfügbar.Präsentation im Rahmen der OTWorld 2026Die Beiträge werden im Rahmen der Jubiläumskampagne zur OTWorld 2026, dem Weltkongress und der führenden internationalen Fachmesse für moderne Hilfsmittelversorgung, präsentiert - unter anderem auf Social Media, auf der OTWorld-Website sowie auf der Eröffnungsveranstaltung. Die Kampagne ist international ausgerichtet und wird auf Englisch umgesetzt. Videos können jedoch auch in der jeweiligen Muttersprache eingereicht werden.Jetzt mitmachen - Stimme einreichenEin Videoleitfaden hilft bei der Umsetzung und steht online (https://www.ot-world.com/de/otworld/50-jahre-50-stimmen/) zur Verfügung. Alle Informationen zur Teilnahme und zum Upload der Videos finden sich dort.Kampagne auf Social Media gestartetMit Versand dieser Pressemitteilung fällt auch der Startschuss für die begleitende Social-Media-Kampagne. Der Clip mit Sophie Loubet ist ab sofort auf Instagram und LinkedIn zu sehen. Weitere Inhalte und Einblicke folgen in den kommenden Wochen.Bildunterschrift:Para-Sportlerin Sophie Loubet, Kathrin Rammin, die mit einem Lymphödem lebt, und John McFall, ESA-Astronaut und beinamputierter Leistungssportler, geben der Jubiläumskampagne 50 years - 50 voices" der OTWorld 2026, Weltkongress und internationale Fachmesse, ein Gesicht. Foto: Leipziger MesseÜber die OTWorldFachlicher Träger der OTWorld ist der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT). Veranstalter des Kongresses und Inhaber der Marke OTWorld ist die Confairmed GmbH. Die Fachmesse verantwortet die Leipziger Messe GmbH.Pressekontakt:Kirsten AbelPressesprecherin des Bundesinnungsverband für Orthopädie-TechnikReinoldistr. 7 -9, 44135 DortmundTelefon: 01715608125E-Mail: kommunikation@biv-ot.orgOriginal-Content von: Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108324/6196873