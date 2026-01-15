Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 15.01.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.718 Punkten. Der Index markierte bereits am Vormittag das Tageshoch. Dieses Hoch wurde abverkauft, es ging zunächst in Richtung der 25.600 Punkte abwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag erhöhte sich der Verkaufsdruck, der Nasdaq gab weiter dynamisch und mit Momentum nach. Eine Stabilisierung gelang erst am Abend im Bereich der 25.300 Punkte. Im späten Handel konnte sich der Nasdaq wieder etwas erholen und den Tagesschluss knapp über der 25.500 Punkte-Marke formatieren.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Nasdaq Prognose bleibt neutral: Der Index kämpft im kurzfristigen Bild mit der SMA200 , die als zentrale Entscheidungsmarke fungiert (oberhalb Stabilisierung möglich, darunter droht erneute Schwäche).

Nasdaq Analyse zeigt kritische Unterstützungszone: Unterhalb von 25.563 Punkten steigt das Risiko eines Rücklaufs Richtung 25.342 - 25.282 und im weiteren Verlauf bis 25.098 .

Leicht bullische Tendenz im Tagesausblick: Basisszenario seitwärts bis leicht aufwärts, mit 55 - Bull- vs. 45 - Bear-Wahrscheinlichkeit und erwarteter Range 25.738 bis 25.288 Punkte.

Rückblick: Nasdaq Entwicklung am 14.01.2026

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.718 Punkten und markierte bereits am Vormittag das Tageshoch. Anschließend setzte eine klare Abwärtsbewegung ein, die den Index zunächst in Richtung 25.600 Punkte führte.

Mit Eröffnung des offiziellen Handels am Nachmittag nahm der Verkaufsdruck deutlich zu: Der Nasdaq gab dynamisch und mit Momentum nach. Erst am Abend gelang eine Stabilisierung im Bereich 25.300 Punkte. Im späten Handel konnte sich der Index wieder erholen und den Tagesschluss knapp über 25.500 Punkten ausbilden.

Tagesdaten im Überblick

Kennzahl 14.01. 13.01. Tageshoch 25.737 25.904 Tagestief 25.281 25.660 Tagesschluss 25.501 25.760 Range (Punkte) 456 244

Anmerkung: Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr.

Nasdaq Analyse im 1h-Chart (Stundenchart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA50 (25.637 Punkte). Der Versuch, diese Durchschnittslinie im Verlauf des Vormittags zu überschreiten, scheiterte. Der erste Rücksetzer führte an die SMA200 (25.581 Punkte), die zunächst als Support fungierte, jedoch am Nachmittag dynamisch aufgegeben wurde.

Im Zuge der Abwärtsbewegung fiel der Nasdaq bis an und unter das 23,6 %-Retracement. Im späten Handel konnte der Index dieses Retracement erneut anlaufen. Im Frühhandel gelang es, sich im Umfeld des Retracements zu stabilisieren und anschließend auch über die SMA20 zu laufen.

Damit bleibt das kurzfristige Bild im Stundenchart angeschlagen: Der Nasdaq notiert aktuell im Bereich der SMA200, weshalb die Kursmuster an dieser Marke engmaschig beobachtet werden sollten...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.